Путешествия
КоммерсантъОтдых в России может подорожать на 30%
Стоимость отдыха на российских курортах может вырасти на 30%, сообщил «Известиям» вице-президент Ассоциации туроператоров России Александр Курносов. По его словам, туристическая индустрия страны восстановится не раньше 2022 года.
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Стоимость отдыха на курортах России может вырасти на 30%, а туристическая индустрия страны восстановится не раньше 2022 года. Об этом «Известиям» заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Александр Курносов, комментируя итоги совещания Михаила Мишустина с вице-премьерами.Известиявчера в 17:01
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Происшествия
В отношении Михаила Ефремова возбуждено уголовное дело после ДТП
Коммерсантъ вчера в 19:25
Общество
В Подмосковье подготовят план по смягчению ограничений
До конца этой недели будет подготовлен план по дальнейшему смягчению ограничений, введённых в связи с коронавирусной инфекцией COVID-19, в Московской области.
RT на русском 05:25
Экономика
Всемирный банк спрогнозировал спад экономики России на 6% в 2020 году
В конце мая международное рейтинговое агентство Fitch Ratings ухудшило прогноз по снижению ВВП России по итогам 2020 года до 5%. В апреле агентство прогнозировало, что экономика России в этом году сократится на 3,3%. Fitch также ухудшило оценку по снижению мирового ВВП.
РБК вчера в 12:22
Здоровье
На Ямале за сутки выявили 83 новых случая заболевания коронавирусом
На Ямале выявили 83 новых случая заболевания коронавирусом с клиническими проявлениями, об этом сообщил 8 июня окружной Оперативный штаб.
Аргументы и Факты - Ямал вчера в 04:24
Происшествия
В Петербурге проходят обыски в автосалоне «Авангард»
Как сообщил ТАСС источник в силовых структурах, оперативные мероприятия проходят и в автосалоне "Авангард", бенефициаром которого является экс-хоккеист и действующий президент омского хоккейного клуба "Авангард" Максим Сушинский.
ТАСС 05:53
Политика
Украина не предоставила первичные данные с радаров по катастрофе MH17
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РИА Новости 05:04
Общество
В России начались проблемы с доставками посылок из-за границы
Москва, 9 июня 2020, 12:15 — REGNUM Логистические компании столкнулись с проблемами на российской таможне при доставке посылок из-за границы, сообщает 9 июня РБК со ссылкой на информацию служб доставки.
REGNUM 05:15
Шоу-бизнес
Рудковская опубликовала видео танца с «Пухляшом» из клипа Little Big
Продюсер Яна Рудковская опубликовала видео, на котором танцует с известным как «Пухляш» из клипа Little Big Дмитрием Красиловым.
ФАН вчера в 19:46
Происшествия
Родственники рассказали о погибшем в ДТП с Ефремовым водителе фургона
Народные новости 03:52
Шоу-бизнес
Муж Полины Гагариной впервые прокомментировал их развод
Муж Полины Гагариной Дмитрий Исхаков впервые высказался на тему их отношений с женой.
ИА InterMedia вчера в 04:27
Происшествия
Осужденный за убийство Старовойтовой бывший депутат отказался от УДО
Михаил Глущенко, осужденный за организацию убийства политика Галины Старовойтовой, отказался от своего ходатайства об условно-досрочном освобождении.
Lenta.ru 06:14
Общество
В России предложили заменить SuperJet-100 на Ту-334
Заменой российского среднемагистрального самолета SuperJet-100 мог бы стать запущенный в серийное производство Ту-334.
Национальная служба новостей вчера в 12:45
Политика
Зеленский не смог ответить на вопрос о Бандере
Президент Украины Владимир Зеленский во время интервью "Украинской правде" не стал прямо отвечать на вопрос об отношении к лидеру украинских националистов Степану Бандере.
Ruposters.ru 06:28
Происшествия
Потерявшуюся в Пермском крае двухлетнюю девочку нашли живой
Двухлетняя девочка, которая потерялась в понедельник в поселке Лемзер Усольского района Пермского края, нашлась живой.
ТАСС 05:06
Происшествия
В Красноярске нашли более 2 миллионов рублей, отобранных у инкассаторов
В Красноярске нашли более 2 миллионов рублей, которые грабители отобрали у инкассаторов 30 мая, сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.
РИА Новости 06:21
Космос
В NASA заявили о неизбежной зависимости России от кораблей SpaceX
NASA ведёт переговоры с Роскосмосом о том, чтобы в будущих миссиях «Союзов» и коммерческих запусках участвовали как челны экипажа из США, так и русские космонавты, — заявила Ширхольц.
News.ru 06 июня в 13:07
Общество
Новосибирский избирком пригрозил забастовкой
Матосов и Нефедов указывают, что в день голосования, который назначен на 1 июля, каждому члену избиркома придется контактировать с тысячами голосующих, что чревато неконтролируемым распространением COVID-19, которая нередко приводит к гибели больных пенсионного возраста.
Newvz.ru 04:21
Экономика
Китай оказался в рекордном профиците
Экспорт страны падает медленнее импорта Сальдо торгового баланса Китая в мае 2020 года оказалось рекордно высоким — $62,9 млрд, сообщила вчера таможня КНР.
Коммерсантъ 07 июня в 17:55
Политика
В Кремле прокомментировали снятие режима ограничений в Москве
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал снятие мэром Москвы Сергеем Собяниным режима ограничений, введённых из-за коронавирусной инфекции COVID-19, в столице.
RT на русском вчера в 08:27
Происшествия
В Красноярске задержали подростков за изготовление бомб
Управление СКР по Красноярскому краю возбудило уголовное дело в отношении трех 14-летних подростов, подозреваемых в изготовлении взрывных устройств.
Коммерсантъ 05:25
Общество
Мишустин заявил о готовности России к открытию туристического сезона
Глава правительства поручил Ростуризму совместно с регионами оперативно проработать все вопросы по проведению курортного сезона и подготовиться к приему гостей.
Общественное телевидение России вчера в 05:23
Общество
В США нашли признаки вспышки коронавируса в Ухане летом 2019 года
Учёные не считают эти признаки однозначным подтверждением эпидемии, однако полагают, что ситуация в Ухане ухудшилась ещё до декабря, когда вспышка произошла на рынке морепродуктов.
REGNUM 05:06
Экономика
Квартиры в Москве начали дешеветь
Квартиры начали дешеветь — за счет появления в продаже большого объема бюджетного предложения средняя стоимость строящегося жилья в столице снизилась на 2,8 процента, до 216,9 тысячи рублей за квадратный метр.
Lenta.ru 01:24
Общество
Путин подписал закон об удвоении детских пособий
Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет.
REGNUM вчера в 07:58
Политика
Пушков высмеял американского историка из-за слов о России
Российский сенатор Алексец Пушков скептически оценил заявления декана факультета афроамериканских исследований Принстонского университета Эдди Глода о связи РФ с расизмом.
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Здоровье
В Липецкой области усилят контроль за масочным режимом
С 8 июня в Липецкой области запустили первый этап снятия ограничений.
GorodLip.ru 03:11
Здоровье
Ограничительные меры в Архангельской области продлены до 14 июня
С 7 по 14 июня в Архангельской области сохранятся ограничительные меры.
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