Путешествия

КоммерсантъКоммерсантъОтдых в России может подорожать на 30%

Стоимость отдыха на российских курортах может вырасти на 30%, сообщил «Известиям» вице-президент Ассоциации туроператоров России Александр Курносов. По его словам, туристическая индустрия страны восстановится не раньше 2022 года.
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Пляжеспособный гражданин: отдых в России может подорожать на 30%

Стоимость отдыха на курортах России может вырасти на 30%, а туристическая индустрия страны восстановится не раньше 2022 года. Об этом «Известиям» заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Александр Курносов, комментируя итоги совещания Михаила Мишустина с вице-премьерами.
Известиявчера в 17:01

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В АТОР предрекли подорожание отдыха внутри страны на 30%

Газета.Ru05:05

«Известия»: отдых на российских курортах может подорожать на 30%

ТАСС00:39

В АТОР дали прогноз по ситуации с ценами на отдых в России

RT на русскомвчера в 23:31

«Известия»: отдых на российских курортах может подорожать на 30 процентов

РИА Новостивчера в 22:41

В АТОР предупредили о подорожании отдыха в России на 30%

РБКвчера в 21:29

Спрогнозировано изменение цен на отдых в России

Lenta.ruвчера в 20:04

Отдых в России может подорожать на 30%

Известиявчера в 20:39
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Происшествия

В отношении Михаила Ефремова возбуждено уголовное дело после ДТП

Коммерсантъ вчера в 19:25
Общество

В Подмосковье подготовят план по смягчению ограничений

До конца этой недели будет подготовлен план по дальнейшему смягчению ограничений, введённых в связи с коронавирусной инфекцией COVID-19, в Московской области.
RT на русском 05:25
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Экономика

Всемирный банк спрогнозировал спад экономики России на 6% в 2020 году

В конце мая международное рейтинговое агентство Fitch Ratings ухудшило прогноз по снижению ВВП России по итогам 2020 года до 5%. В апреле агентство прогнозировало, что экономика России в этом году сократится на 3,3%. Fitch также ухудшило оценку по снижению мирового ВВП.
РБК вчера в 12:22
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Здоровье

На Ямале за сутки выявили 83 новых случая заболевания коронавирусом

На Ямале выявили 83 новых случая заболевания коронавирусом с клиническими проявлениями, об этом сообщил 8 июня окружной Оперативный штаб.
Аргументы и Факты - Ямал вчера в 04:24
Происшествия

Стала известна степень опьянения Ефремова в момент аварии

Lenta.ru 05:01
Происшествия

В Петербурге проходят обыски в автосалоне «Авангард»

Как сообщил ТАСС источник в силовых структурах, оперативные мероприятия проходят и в автосалоне "Авангард", бенефициаром которого является экс-хоккеист и действующий президент омского хоккейного клуба "Авангард" Максим Сушинский.
ТАСС 05:53
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Политика

Украина не предоставила первичные данные с радаров по катастрофе MH17

Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали.
РИА Новости 05:04
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Общество

В России начались проблемы с доставками посылок из-за границы

Москва, 9 июня 2020, 12:15 — REGNUM Логистические компании столкнулись с проблемами на российской таможне при доставке посылок из-за границы, сообщает 9 июня РБК со ссылкой на информацию служб доставки.
REGNUM 05:15
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Шоу-бизнес

Рудковская опубликовала видео танца с «Пухляшом» из клипа Little Big

Продюсер Яна Рудковская опубликовала видео, на котором танцует с известным как «Пухляш» из клипа Little Big Дмитрием Красиловым.
ФАН вчера в 19:46
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Происшествия

Родственники рассказали о погибшем в ДТП с Ефремовым водителе фургона

Народные новости 03:52
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Шоу-бизнес

Муж Полины Гагариной впервые прокомментировал их развод

Муж Полины Гагариной Дмитрий Исхаков впервые высказался на тему их отношений с женой.
ИА InterMedia вчера в 04:27
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Культура

Сериал Богомолова «Содержанки» продали британскому телеканалу

News.ru 06:58
Происшествия

Осужденный за убийство Старовойтовой бывший депутат отказался от УДО

Михаил Глущенко, осужденный за организацию убийства политика Галины Старовойтовой, отказался от своего ходатайства об условно-досрочном освобождении.
Lenta.ru 06:14
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Общество

В России предложили заменить SuperJet-100 на Ту-334

Заменой российского среднемагистрального самолета SuperJet-100 мог бы стать запущенный в серийное производство Ту-334.
Национальная служба новостей вчера в 12:45
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Политика

Зеленский не смог ответить на вопрос о Бандере

Президент Украины Владимир Зеленский во время интервью "Украинской правде" не стал прямо отвечать на вопрос об отношении к лидеру украинских националистов Степану Бандере.
Ruposters.ru 06:28
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Общество

Во временном госпитале «Ленэкспо» в Петербурге рухнул потолок

REGNUM 03:12
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Происшествия

Потерявшуюся в Пермском крае двухлетнюю девочку нашли живой

Двухлетняя девочка, которая потерялась в понедельник в поселке Лемзер Усольского района Пермского края, нашлась живой.
ТАСС 05:06
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Происшествия

В Красноярске нашли более 2 миллионов рублей, отобранных у инкассаторов

В Красноярске нашли более 2 миллионов рублей, которые грабители отобрали у инкассаторов 30 мая, сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.
РИА Новости 06:21
Космос

В NASA заявили о неизбежной зависимости России от кораблей SpaceX

NASA ведёт переговоры с Роскосмосом о том, чтобы в будущих миссиях «Союзов» и коммерческих запусках участвовали как челны экипажа из США, так и русские космонавты, — заявила Ширхольц.
News.ru 06 июня в 13:07
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Общество

Новосибирский избирком пригрозил забастовкой

Матосов и Нефедов указывают, что в день голосования, который назначен на 1 июля, каждому члену избиркома придется контактировать с тысячами голосующих, что чревато неконтролируемым распространением COVID-19, которая нередко приводит к гибели больных пенсионного возраста.
Newvz.ru 04:21
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Экономика

Китай оказался в рекордном профиците

Экспорт страны падает медленнее импорта Сальдо торгового баланса Китая в мае 2020 года оказалось рекордно высоким — $62,9 млрд, сообщила вчера таможня КНР.
Коммерсантъ 07 июня в 17:55
Политика

В Кремле прокомментировали снятие режима ограничений в Москве

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал снятие мэром Москвы Сергеем Собяниным режима ограничений, введённых из-за коронавирусной инфекции COVID-19, в столице.
RT на русском вчера в 08:27
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Происшествия

В Красноярске задержали подростков за изготовление бомб

Управление СКР по Красноярскому краю возбудило уголовное дело в отношении трех 14-летних подростов, подозреваемых в изготовлении взрывных устройств.
Коммерсантъ 05:25
Общество

Мишустин заявил о готовности России к открытию туристического сезона

Глава правительства поручил Ростуризму совместно с регионами оперативно проработать все вопросы по проведению курортного сезона и подготовиться к приему гостей.
Общественное телевидение России вчера в 05:23
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Общество

В США нашли признаки вспышки коронавируса в Ухане летом 2019 года

Учёные не считают эти признаки однозначным подтверждением эпидемии, однако полагают, что ситуация в Ухане ухудшилась ещё до декабря, когда вспышка произошла на рынке морепродуктов.
REGNUM 05:06
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Экономика

Квартиры в Москве начали дешеветь

Квартиры начали дешеветь — за счет появления в продаже большого объема бюджетного предложения средняя стоимость строящегося жилья в столице снизилась на 2,8 процента, до 216,9 тысячи рублей за квадратный метр.
Lenta.ru 01:24
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Общество

Путин подписал закон об удвоении детских пособий

Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет.
REGNUM вчера в 07:58
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Политика

Пушков высмеял американского историка из-за слов о России

Российский сенатор Алексец Пушков скептически оценил заявления декана факультета афроамериканских исследований Принстонского университета Эдди Глода о связи РФ с расизмом.
Известия 00:16
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Здоровье

В Липецкой области усилят контроль за масочным режимом

С 8 июня в Липецкой области запустили первый этап снятия ограничений.
GorodLip.ru 03:11
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Здоровье

Ограничительные меры в Архангельской области продлены до 14 июня

С 7 по 14 июня в Архангельской области сохранятся ограничительные меры.
Двина Сегодня 03:45
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