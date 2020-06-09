Путешествия
КоммерсантъОтдых в России может подорожать на 30%
Стоимость отдыха на российских курортах может вырасти на 30%, сообщил «Известиям» вице-президент Ассоциации туроператоров России Александр Курносов. По его словам, туристическая индустрия страны восстановится не раньше 2022 года.
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с чего всё началось
Стоимость отдыха на курортах России может вырасти на 30%, а туристическая индустрия страны восстановится не раньше 2022 года. Об этом «Известиям» заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Александр Курносов, комментируя итоги совещания Михаила Мишустина с вице-премьерами.Известиявчера в 17:01
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Музыка
Юрий Лоза ответил Филиппу Киркорову, назвавшему его «аппендицитом»
ИА InterMedia вчера в 05:12
Происшествия
Осужденный за убийство Старовойтовой отказался от УДО
Экс-депутат Госдумы России Михаил Глущенко, осужденный за убийство Галины Старовойтовой, подал ходатайство о своем отказе от условно-досрочного освобождения, сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
Российская газета 05:23
Общество
Путин поручил продлить выплату пособий по безработице на три месяца
В понедельник, 8 июня, стало известно, что президент России Владимир Путин по итогам совещания о ситуации на рынке труда дал поручение правительству продлить выплату пособия по безработице на три месяца.
Форпост Северо-Запад вчера в 10:16
Происшествия
Умер пострадавший в аварии с участием Ефремова водитель
Водитель фургона Сергей Захаров, пострадавший в аварии с участием российского актера Михаила Ефремова, умер.
Lenta.ru 01:09
Киберспорт
На мероприятии PC Gaming Show покажут более 50 игр
Презентация PC Gaming Show намечена на 13 июня; мероприятие будет транслироваться в прямом эфире.
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Кино
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Piter.tv 02:09
Политика
В Кремле не считают отмену ограничений в Москве слишком стремительной
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ТАСС 06:18
Политика
Зеленский призвал не провоцировать украинцев вопросами о Бандере
Отвечая на вопрос «Украинской правды», считает ли он Бандеру героем, Зеленский сказал, что все люди, защищавшие независимость Украины, являются ее героями.
Lenta.ru 03:19
Культура
Клип с Галустяном в золотом боди набрал более миллиона просмотров
Размещенный 5 июня клип на песню "Золото", в котором протагонист в роскошном боди вышагивает по подиуму в обществе моделей на закрытом показе мод в футуристически преобразившемся Пятигорске, к этому дню только на официальном YouTube-канале Super Жоrik собрал более миллиона просмотров.
Российская газета 07 июня в 10:00
Здоровье
Смоленский депутат решил «пробить дно» в морге
Словом, горе-стрингер смоленского розлива в погоне за хайпом решил не уступать пальму первенства ни Навальному, ни корреспондентам мировых СМИ, и отправился в морг.
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Политика
В Германии допустили введение санкций против США из-за «СП-2»
В Германии допустили введение санкций против США из-за "СП-2" США против "Северного потока — 2" и Германия готовит ответные санкции.
Экспресс газета 01:07
Происшествия
Раскрыт налет на инкассаторов Сбербанка в Красноярске
Раскрыт налет на инкассаторов Сбербанка в Красноярске В Красноярске задержаны подозреваемые в нападении на инкассаторов Сбербанка, которое произошло 30 мая.
Коммерсантъ вчера в 10:12
Культура
Первый канал объяснил показ протестов в США вместо титров «Брата-2»
Первый канал дал разъяснение показа протестов в США вместо титров «Брата-2».
Evo-rus.com 02:43
Экономика
Минвостокразвития предлагает упростить доступ к шельфу Арктики
Либерализировать доступ к шельфу Арктики и Дальнего Востока с 2021 года предлагает Минфостокразвития.
Российская газета 05:55
Политика
Создана петиция против обнуления сроков Путина
На сайте Change.org появилась петиция против обнуления президентских сроков Владимира Путина. Авторами петиции выступил некий комитет «Нет».
МР7.ру 07 июня в 04:53
Игры
Sony перенесла презентацию игр для PlayStation 5 на 11 июня
Коммерсантъ вчера в 18:04
Общество
Глава ВОЗ заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в мире
Гебрейесус отметил, что рост случаев инфицирования COVID-19 наблюдается в Южной Америке, большинстве стран Африки, а также в районах Восточной Европы, Южной и Центральной Азии.
RT на русском вчера в 14:16
Общество
В госпитале «Ленэкспо» обвалился потолок
Inc-news.ru 05:37
Политика
В системе электронного голосования Госдумы произошел сбой
Сбой произошел в системе электронного голосования Госдумы, депутаты работают в соответствии с регламентом, несмотря на неполадки, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 05:58
Политика
Рогозин пожаловался на насмешки США после запуска Crew Dragon
Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин пожаловался на насмешки со стороны США после запуска корабля Crew Dragon к Международной космической станции (МКС).
Lenta.ru вчера в 19:12
Общество
Россиян предупредили о 42-градусной жаре
В ближайшие несколько дней в России ожидается жара и повышение температуры до 40-42 градусов в таких регионах, как Волгоградская и Астраханская области.
Lenta.ru вчера в 11:16
Экономика
Власти готовят для российских пенсионеров две новые льготы
Российские пенсионеры смогут получать две новые льготы. В Госдуму поступили соответствующие законопроекты.
IrkutskMedia 05:22
Происшествия
В Петербурге начнется процесс над историком Соколовым
РИА Новости вчера в 17:59
Здоровье
Стремительный рост числа пневмоний фиксируют в Ивановской области
Стремительный рост числа пневмоний продолжают фиксировать в Ивановской области.
Кстати.News вчера в 08:14
Шоу-бизнес
Телеведущую Ивлееву разыскивают за вождение в нетрезвом виде
Еще одна известная личность попала в поле зрения правоохранителей в связи с возможным вождением в нетрезвом виде.
Московский Комсомолец вчера в 18:42
Происшествия
На судне в бухте Керчи выявили вспышку коронавируса
Коронавирус выявлен у троих моряков судна, стоящего на якорной стоянке в бухте Керчи, сообщил заместитель крымского управления Роспотребнадзора Дмитрий Крутиков.
РИА Новости 06:16
Гаджеты
Браузер компании Apple Safari получит поддержку встроенного переводчика в новой ОС iOS 14
Встроенный переводчик в браузере Safari позволит переводить текст без проблем.
Megaobzor.com вчера в 07:47