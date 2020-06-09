Путешествия

КоммерсантъКоммерсантъОтдых в России может подорожать на 30%

Стоимость отдыха на российских курортах может вырасти на 30%, сообщил «Известиям» вице-президент Ассоциации туроператоров России Александр Курносов. По его словам, туристическая индустрия страны восстановится не раньше 2022 года.
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с чего всё началось

Пляжеспособный гражданин: отдых в России может подорожать на 30%

Стоимость отдыха на курортах России может вырасти на 30%, а туристическая индустрия страны восстановится не раньше 2022 года. Об этом «Известиям» заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Александр Курносов, комментируя итоги совещания Михаила Мишустина с вице-премьерами.
Известиявчера в 17:01

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Россиянам объяснили, какие курорты подорожают этим летом

URA.Ru02:20

«Известия»: отдых на российских курортах может подорожать на 30%

ТАСС00:39

Отдых в России может подорожать на 30%

Известиявчера в 20:39

«Известия»: отдых на российских курортах может подорожать на 30 процентов

РИА Новостивчера в 22:41

В АТОР предупредили о подорожании отдыха в России на 30%

РБКвчера в 21:29

Спрогнозировано изменение цен на отдых в России

Lenta.ruвчера в 20:04

В АТОР дали прогноз по ситуации с ценами на отдых в России

RT на русскомвчера в 23:31
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Юрий Лоза ответил Филиппу Киркорову, назвавшему его «аппендицитом»

ИА InterMedia вчера в 05:12
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Происшествия

Осужденный за убийство Старовойтовой отказался от УДО

Экс-депутат Госдумы России Михаил Глущенко, осужденный за убийство Галины Старовойтовой, подал ходатайство о своем отказе от условно-досрочного освобождения, сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
Российская газета 05:23
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Общество

Путин поручил продлить выплату пособий по безработице на три месяца

В понедельник, 8 июня, стало известно, что президент России Владимир Путин по итогам совещания о ситуации на рынке труда дал поручение правительству продлить выплату пособия по безработице на три месяца.
Форпост Северо-Запад вчера в 10:16
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Происшествия

Умер пострадавший в аварии с участием Ефремова водитель

Водитель фургона Сергей Захаров, пострадавший в аварии с участием российского актера Михаила Ефремова, умер.
Lenta.ru 01:09
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Киберспорт

На мероприятии PC Gaming Show покажут более 50 игр

Презентация PC Gaming Show намечена на 13 июня; мероприятие будет транслироваться в прямом эфире.
Srnsk вчера в 14:24
Кино

Российский фильм «Вратарь Галактики» покажут в США

Piter.tv 02:09
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Политика

В Кремле не считают отмену ограничений в Москве слишком стремительной

Кремль не считает слишком стремительной отмену ограничений, связанных с коронавирусом в Москве.
ТАСС 06:18
Политика

Зеленский призвал не провоцировать украинцев вопросами о Бандере

Отвечая на вопрос «Украинской правды», считает ли он Бандеру героем, Зеленский сказал, что все люди, защищавшие независимость Украины, являются ее героями.
Lenta.ru 03:19
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Культура

Клип с Галустяном в золотом боди набрал более миллиона просмотров

Размещенный 5 июня клип на песню "Золото", в котором протагонист в роскошном боди вышагивает по подиуму в обществе моделей на закрытом показе мод в футуристически преобразившемся Пятигорске, к этому дню только на официальном YouTube-канале Super Жоrik собрал более миллиона просмотров.
Российская газета 07 июня в 10:00
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Здоровье

Смоленский депутат решил «пробить дно» в морге

Словом, горе-стрингер смоленского розлива в погоне за хайпом решил не уступать пальму первенства ни Навальному, ни корреспондентам мировых СМИ, и отправился в морг.
О чем говорит Смоленск 03:42
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Происшествия

Ефремову вызвали скорую помощь перед допросом о пьяном ДТП

РЕН ТВ 05:45
Политика

В Германии допустили введение санкций против США из-за «СП-2»

В Германии допустили введение санкций против США из-за "СП-2" США против "Северного потока — 2" и Германия готовит ответные санкции.
Экспресс газета 01:07
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Происшествия

Раскрыт налет на инкассаторов Сбербанка в Красноярске

Раскрыт налет на инкассаторов Сбербанка в Красноярске В Красноярске задержаны подозреваемые в нападении на инкассаторов Сбербанка, которое произошло 30 мая.
Коммерсантъ вчера в 10:12
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Культура

Первый канал объяснил показ протестов в США вместо титров «Брата-2»

Первый канал дал разъяснение показа протестов в США вместо титров «Брата-2».
Evo-rus.com 02:43
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Экономика

Минвостокразвития предлагает упростить доступ к шельфу Арктики

Либерализировать доступ к шельфу Арктики и Дальнего Востока с 2021 года предлагает Минфостокразвития.
Российская газета 05:55
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Политика

Создана петиция против обнуления сроков Путина

На сайте Change.org появилась петиция против обнуления президентских сроков Владимира Путина. Авторами петиции выступил некий комитет «Нет».
МР7.ру 07 июня в 04:53
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Игры

Sony перенесла презентацию игр для PlayStation 5 на 11 июня

Коммерсантъ вчера в 18:04
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Общество

Глава ВОЗ заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в мире

Гебрейесус отметил, что рост случаев инфицирования COVID-19 наблюдается в Южной Америке, большинстве стран Африки, а также в районах Восточной Европы, Южной и Центральной Азии.
RT на русском вчера в 14:16
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Общество

В госпитале «Ленэкспо» обвалился потолок

Inc-news.ru 05:37
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Политика

Украина не предоставила первичные данные с радаров по катастрофе MH17

РИА Новости 05:04
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Политика

В системе электронного голосования Госдумы произошел сбой

Сбой произошел в системе электронного голосования Госдумы, депутаты работают в соответствии с регламентом, несмотря на неполадки, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 05:58
Политика

Рогозин пожаловался на насмешки США после запуска Crew Dragon

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин пожаловался на насмешки со стороны США после запуска корабля Crew Dragon к Международной космической станции (МКС).
Lenta.ru вчера в 19:12
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Общество

Россиян предупредили о 42-градусной жаре

В ближайшие несколько дней в России ожидается жара и повышение температуры до 40-42 градусов в таких регионах, как Волгоградская и Астраханская области.
Lenta.ru вчера в 11:16
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Экономика

Власти готовят для российских пенсионеров две новые льготы

Российские пенсионеры смогут получать две новые льготы. В Госдуму поступили соответствующие законопроекты.
IrkutskMedia 05:22
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Общество

В России начались проблемы с доставками посылок из-за границы

REGNUM 05:15
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Происшествия

В Петербурге начнется процесс над историком Соколовым

РИА Новости вчера в 17:59
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Здоровье

Стремительный рост числа пневмоний фиксируют в Ивановской области

Стремительный рост числа пневмоний продолжают фиксировать в Ивановской области.
Кстати.News вчера в 08:14
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Шоу-бизнес

Телеведущую Ивлееву разыскивают за вождение в нетрезвом виде

Еще одна известная личность попала в поле зрения правоохранителей в связи с возможным вождением в нетрезвом виде.
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Происшествия

На судне в бухте Керчи выявили вспышку коронавируса

Коронавирус выявлен у троих моряков судна, стоящего на якорной стоянке в бухте Керчи, сообщил заместитель крымского управления Роспотребнадзора Дмитрий Крутиков.
РИА Новости 06:16
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Гаджеты

Браузер компании Apple Safari получит поддержку встроенного переводчика в новой ОС iOS 14

Встроенный переводчик в браузере Safari позволит переводить текст без проблем.
Megaobzor.com вчера в 07:47
Как работают Яндекс.Новости?
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