Путешествия

КоммерсантъКоммерсантъОтдых в России может подорожать на 30%

Стоимость отдыха на российских курортах может вырасти на 30%, сообщил «Известиям» вице-президент Ассоциации туроператоров России Александр Курносов. По его словам, туристическая индустрия страны восстановится не раньше 2022 года.
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с чего всё началось

Пляжеспособный гражданин: отдых в России может подорожать на 30%

Стоимость отдыха на курортах России может вырасти на 30%, а туристическая индустрия страны восстановится не раньше 2022 года. Об этом «Известиям» заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Александр Курносов, комментируя итоги совещания Михаила Мишустина с вице-премьерами.
Известиявчера в 17:01

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Эксперт прокомментировал подорожание отдыха в России

Телеканал 360°08:42

Отдых в России может подорожать на 30%

Известиявчера в 20:39

Россиянам объяснили, какие курорты подорожают этим летом

URA.Ru02:20

«Известия»: отдых на российских курортах может подорожать на 30%

ТАСС00:39

«Известия»: отдых на российских курортах может подорожать на 30 процентов

РИА Новостивчера в 22:41

В АТОР предупредили о подорожании отдыха в России на 30%

РБКвчера в 22:07

Россиянам рассказали об условиях отдыха на отечественных курортах при пандемии

Lenta.ru08:16
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Автоматически обработаны 7223 источника, обновлено в 12:36, Ашберн
Шоу-бизнес

Собчак поддержала Ефремова и раскритиковала осуждающих его людей

Evo-rus.com 10:59
69
Экономика

Прогнозные потери Саратовской области от эпидемии коронавируса достигли 13 миллиардов рублей

За апрель потери валового регионального продукта Саратовской области составили 12% или пять миллиардов рублей, а бюджет недополучил 2,7 миллиарда рублей налогов.
FreeNews-Volga 11:58
Политика

Песков прокомментировал передачу Михалкова о чипировании

Президент РФ Владимир Путин ознакомился с ситуацией вокруг передачи режиссёра Никиты Михалкова, которая была посвящена чипированию населения.
News.ru вчера в 15:05
242
Происшествия

Жена погибшего в ДТП с Ефремовым ответила на предложение о помощи

РБК 10:38
67
Общество

В Севастополе отменят обсервацию для приезжих

Ранее в Севастополе действовал режим обязательной обсервации для всех приезжих на две недели в целях недопущения распространения эпидемии коронавируса.
ИА Красная Весна 12:27
Происшествия

Прокурор сообщил об анализе осколков в телах членов экипажа MH17

РБК 00:41
1,2K
Происшествия

Михаила Ефремова задержали по делу о ДТП в центре Москвы

ТАСС 11:49
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Энергетика

«Газпром» заключил крупнейший контракт на поставку газа в стране

Piter.tv вчера в 15:56
320
Происшествия

В Кремле прокомментировали ДТП с участием Михаила Ефремова

RT на русском 09:55
3,4K
Общество

Путин подписал закон об удвоении детских пособий

Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет.
REGNUM вчера в 07:58
373
Общество

Вход на Елагин остров может стать платным после открытия ЦПКиО

Вход на Елагин остров может стать платным, когда Центральному парку культуры и отдыха имени Кирова разрешат открыться.
Piter.tv 11:48
24
Общество

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Кремль рекомендовал регионам использовать эту возможность по максимуму, сообщили источники РБК.
РБК 01:22
Политика

В ЛНР прокомментировали участие в переговорах по Донбассу переселенцев

Переселенцы из Донбасса, привлеченные Киевом для работы в политической подгруппе, не могут заменить представителей республик на минских переговорах, заявил РИА Новости представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в этой подгруппе Родион Мирошник.
РИА Новости 09:23
Кино

Российский фильм «Вратарь Галактики» покажут в США

Piter.tv 02:09
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Шоу-бизнес

Появилась последняя программа с участием Юлии Норкиной

Экспресс газета 01:18
25
Происшествия

В Анапе экс-полицейских осудили за принуждение спортсменки к сексу

Ночью 26 августа прошлого года полицейские на пляже курортного поселка Витязево, находящегося недалеко от Анапы, обнаружили 17-летнюю девушку и совершеннолетнего молодого человека.
Российская газета 09:02
167
Общество

В России предложили платить работникам 150 рублей в час

В Госдуме предложили ввести в России минимальную почасовую оплату труда и платить работникам 150 рублей в час.
Lenta.ru 07 июня в 21:14
3,7K
Происшествия

Бывшие боевики осуждены за преступление 20-летней давности

Коммерсантъ 11:14
2
Общество

Песков оценил снятие ограничений в Москве

В Кремле не считают снятие ограничений в столице слишком стремительным.
Российская газета 06:36
114
Политика

Песков объяснил отсутствие на сайте поправки о президентском сроке

Москва, 8 июня 2020, 13:52 — REGNUM Первоначальное отсутствие поправки о президентских сроках на официальном сайте о голосовании по поправкам к Конституции РФ может быть связано с техническим сбоем.
REGNUM вчера в 06:52
447
Армия и оружие

Генерал оценил сообщения о гипотетическом «ударе США по Сибири»

РИА Новости вчера в 05:40
1,7K
Игры

В игре The Last of Us Part II появится фоторежим

В новой версии The Last of Us Part II появятся фоторежим и галерея с концепт-артами и моделями персонажей.
NewInform 06:06
2
Происшествия

В Сирии на маршруте российской военной полиции произошел взрыв

РИА Новости 09:57
166
Общество

Власти Архангельской области отказались от проекта «Шиес»

Власти Архангельской области решили исключить проект "Шиес" из списка приоритетных.
Газета.Ru 10:57
110
Общество

ПФР начал выплаты опекунам инвалидов, престарелых и детей

Уточняется, что право на выплату имеют работники государственных и негосударственных организаций, которые взяли на сопровождаемое или временное проживание инвалидов и престарелых людей из стационарных организаций социального обслуживания, а также на временное проживание детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей.
РИА Новости 04:28
9
Происшествия

50 адвокатов отказались защищать Ефремова

По данным издания Mash, Ефремов и его представители обзвонили 50 адвокатов, но никто поначалу не взялся его защищать.
LentaChel.ru 10:28
29
Общество

Воробьев сообщил о подготовке плана снятия ограничений в Подмосковье

До конца этой недели будет подготовлен план по дальнейшему смягчению ограничений в Подмосковье, введенных из-за коронавируса, заявил губернатор региона Андрей Воробьев.
РИА Новости 04:59
68
Путешествия

Крым начнет принимать туристов из других регионов с 1 июля

Ограничения на размещение туристов из других регионов России будут сняты в Крыму с 1 июля.
ТАСС 09:04
10
Наука

Использование Интернета в пожилом возрасте делает мужчин умнее

Использование Интернета в пожилом возрасте делает мужчин гораздо умнее.
Evo-rus.com вчера в 15:19
73
Общество

Медведев заявил о риске роста преступности среди мигрантов в России

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что в России существует риск увеличения преступности среди мигрантов, которые потеряли работу из-за пандемии коронавируса, передает ТАСС.
Газета.Ru 09:48
377
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