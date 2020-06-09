Путешествия

КоммерсантъКоммерсантъОтдых в России может подорожать на 30%

Стоимость отдыха на российских курортах может вырасти на 30%, сообщил «Известиям» вице-президент Ассоциации туроператоров России Александр Курносов. По его словам, туристическая индустрия страны восстановится не раньше 2022 года.
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Пляжеспособный гражданин: отдых в России может подорожать на 30%

Стоимость отдыха на курортах России может вырасти на 30%, а туристическая индустрия страны восстановится не раньше 2022 года. Об этом «Известиям» заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Александр Курносов, комментируя итоги совещания Михаила Мишустина с вице-премьерами.
Известиявчера в 17:01

Подробнее о событии

В АТОР заявили о готовности бизнеса к приему туристов

Известия07:34

Спрогнозировано изменение цен на отдых в России

Lenta.ruвчера в 20:04

«Известия»: отдых на российских курортах может подорожать на 30%

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В АТОР дали прогноз по ситуации с ценами на отдых в России

RT на русскомвчера в 23:31

«Известия»: отдых на российских курортах может подорожать на 30 процентов

РИА Новостивчера в 22:41

В АТОР предупредили о подорожании отдыха в России на 30%

РБКвчера в 21:29

В АТОР предрекли подорожание отдыха внутри страны на 30%

Газета.Ru05:05
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Происшествия

Момент аварии с участием Ефремова попал на видео

Lenta.ru вчера в 16:22
Происшествия

Адвокат заявил о готовности Ефремова помогать семье погибшего в ДТП

Известия 06:32
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Политика

Рогозин пожаловался на насмешки США после запуска Crew Dragon

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин пожаловался на насмешки со стороны США после запуска корабля Crew Dragon к Международной космической станции (МКС).
Lenta.ru вчера в 19:12
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Происшествия

Суд оправдал экс-начальника саратовского главка МЧС по делу о коррупции

РИА Новости 07:36
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Политика

Украина не предоставила первичные данные с радаров по катастрофе MH17

Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали.
РИА Новости 05:04
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Политика

В России появится единый регистр сведений о населении

Президент Владимир Путин подписал федеральный закон о едином информационном регистре сведений о населении России.
РИА Новости вчера в 11:55
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Политика

В Германии допустили введение санкций против США из-за «СП-2»

В Германии допустили введение санкций против США из-за "СП-2" США против "Северного потока — 2" и Германия готовит ответные санкции.
Экспресс газета 01:07
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Футбол

РФС утвердил регламент возобновления чемпионата России и Кубка страны

Исполком Российского футбольного союза (РФС) утвердил регламент возобновления Российской премьер-лиги (РПЛ) и Кубка России, а также календари турниров.
News.ru 06:07
Происшествия

В Махачкале загорелось здание «Ростелекома»

Российская газета 07:04
Финансы

Залили деньгами: ФРС может обвалить мировые рынки

Чтобы поддержать экономику в условиях пандемии, Федеральная резервная система США в конце марта объявила о беспрецедентной скупке активов.
РИА Новости вчера в 01:00
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В Москве отменили режим самоизоляции и пропусков

Перчаточно-масочный режим в городе остаётся.
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Общество

Опубликованы новые свидетельства по делу о крушении MH17

Проект Bonanza Media, который ведёт собственное расследование крушения MH17, опубликовал новое доказательство в деле, которое опровергает версию об атаке «Бука», спровоцировавшей катастрофу.
Журналистская правда вчера в 03:29
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Политика

Создана петиция против обнуления сроков Путина

На сайте Change.org появилась петиция против обнуления президентских сроков Владимира Путина. Авторами петиции выступил некий комитет «Нет».
МР7.ру 07 июня в 04:53
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Происшествия

Защита историка Соколова добилась переноса судебного заседания

Санкт-Петербург, 9 июня 2020, 13:19 — REGNUM Защитник историка Олега Соколова, обвиненного в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, добился в суде удовлетворения ходатайства о переносе слушания по делу, поскольку второй адвокат подсудимого не успел ознакомиться с материалами дела и уликами, передает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 06:19
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Политика

Зеленский уклонился от ответа на вопрос, считает ли Бандеру героем

Президент Владимир Зеленский ушел от прямого ответа на вопрос, считает ли он националиста Степана Бандеру героем.
ТАСС 05:05
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Происшествия

Полиция нашла похищенные у инкассаторов деньги

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в различных районах города Красноярска сотрудниками ГУ МВД России по краю совместно с коллегами из МУ МВД России «Красноярское» в ходе обысков найдены денежные средства в сумме более двух миллионов рублей, похищенные у инкассаторов.
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Общество

В ВОЗ заявили, что ситуация с коронавирусом в мире ухудшается

Ситуация с распространением коронавируса в мире ухудшается, считает генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус.
Российская газета вчера в 15:13
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Политика

Киев включил журналистов в переговоры по Донбассу

Киев включил в переговоры по урегулированию конфликта в Донбассе журналистов, которые являются выходцами из этого региона.
Lenta.ru 04:50
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Общество

Роспотребнадзор обновил рекомендации по работе бассейнов

Роспотребнадзор провел дополнительные консультации с бизнес-сообществом, осуществляющим деятельность в сферах фитнес-индустрии, а также гостиничной и рекреационной индустрии, по содержанию методических рекомендаций по организации работы предприятий в условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции, пояснили в пресс-службе.
РИА Новости 05:45
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Появилось видео подготовки Индии к военному конфликту с Китаем

Lenta.ru 07:44
Музыка

Юрий Лоза ответил Филиппу Киркорову, назвавшему его «аппендицитом»

ИА InterMedia вчера в 05:12
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Армия и оружие

Израильские военные усилили авиаудары в Сирии

В течение последних месяцев по позициям иранских военных и проиранских формирований на востоке Сирии наносились удары с помощью ракет и беспилотников.
Военное обозрение 06:25
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Экономика

Эксперт дал прогноз по курсам валют

«Приятным сюрпризом для фондовых площадок стали данные по рынку труда США, которые усилили уверенность инвесторов в том, что американская экономика идёт по пути восстановления намного быстрее, чем ожидалось ранее», — заявил он в беседе с «Российской газетой».
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Ученые разгадали тайну загадочного шестиугольника на Сатурне

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Специалисты Роскачества дали свои рекомендации, как можно быстрее похудеть после режима самоизоляции.
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Политика

Лукашенко предупредил силовиков об угрозе побоищ на площадях

Лукашенко назвал Белоруссию «островком безопасности» и, напомнив о том, как развивалась ситуация на Украине, потребовал от силовиков сохранить стабильность в стране, в том числе не допускать превращение сбора подписей в несанкционированные митинги и массовые мероприятия.
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Общество

Новосибирский избирком пригрозил забастовкой

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Армия и оружие

Forbes оценил военное превосходство России над НАТО в Прибалтике

Силы США и НАТО в Европе, как сообщает Forbes неспособны отразить внезапное нападение на Прибалтику.
Российская газета 06:39
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Армия и оружие

На Украине насчитали 23 уничтоженных Турцией российских «Панциря-С1»

За последние годы в ходе военных конфликтов в Сирии и Ливии было уничтожено не менее 23 зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С1» российского производства, подсчитал Defense Express, ссылаясь на собственные источники.
Lenta.ru 06 июня в 17:08
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