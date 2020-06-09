Стоимость отдыха на курортах России может вырасти на 30%, а туристическая индустрия страны восстановится не раньше 2022 года. Об этом «Известиям» заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Александр Курносов, комментируя итоги совещания Михаила Мишустина с вице-премьерами.

с чего всё началось

Стоимость отдыха на российских курортах может вырасти на 30%, сообщил «Известиям» вице-президент Ассоциации туроператоров России Александр Курносов. По его словам, туристическая индустрия страны восстановится не раньше 2022 года.

Отдых в России может подорожать на 30%

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