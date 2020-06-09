Путешествия

КоммерсантъКоммерсантъОтдых в России может подорожать на 30%

Стоимость отдыха на российских курортах может вырасти на 30%, сообщил «Известиям» вице-президент Ассоциации туроператоров России Александр Курносов. По его словам, туристическая индустрия страны восстановится не раньше 2022 года.
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с чего всё началось

Пляжеспособный гражданин: отдых в России может подорожать на 30%

Стоимость отдыха на курортах России может вырасти на 30%, а туристическая индустрия страны восстановится не раньше 2022 года. Об этом «Известиям» заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Александр Курносов, комментируя итоги совещания Михаила Мишустина с вице-премьерами.
Известиявчера в 17:01

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Эксперт прокомментировал подорожание отдыха в России

Телеканал 360°08:42

В АТОР предупредили о подорожании отдыха в России на 30%

РБКвчера в 22:07

В АТОР предрекли подорожание отдыха внутри страны на 30%

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«Известия»: отдых на российских курортах может подорожать на 30%

ТАСС00:39

«Известия»: отдых на российских курортах может подорожать на 30 процентов

РИА Новостивчера в 22:41

Россиянам рассказали об условиях отдыха на отечественных курортах при пандемии

Lenta.ru08:16

Отдых в России может подорожать на 30%

Известиявчера в 20:39
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Общество

КПВВ в Донбассе частично восстановят работу

Контрольно-пропускные пункты в Донбассе восстановят работу с 10 июня, но с некоторыми ограничениями, сообщил во вторник пресс-центр операции Объединенных сил ВС Украины.
РИА Новости 01:53
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Происшествия

Дело против Ефремова переквалифицировано на более тяжкую часть статьи

Говорит Москва 02:53
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Кино

Сцена встречи Железного человека со своим отцом объясняет его жертву в финальных «Мстителях»

Сцена встречи Железного человека со своим отцом в фильме «Мстители: Финал» имела куда большее значение, чем просто занятное камео.
Телепрограмма вчера в 12:21
Происшествия

В Анапе экс-полицейских осудили за принуждение спортсменки к сексу

Ночью 26 августа прошлого года полицейские на пляже курортного поселка Витязево, находящегося недалеко от Анапы, обнаружили 17-летнюю девушку и совершеннолетнего молодого человека.
Российская газета 09:02
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Футбол

В РФС признали ошибку с местом проведения полуфинала Кубка России

«РФС признаёт, что в регламенте Олимп-Кубка России на сезон-2019/2020 была допущена техническая ошибка», — говорится в сообщении РФС в Twitter.
REGNUM 08:25
Технологии

Игру в духе серии «Crash Bandicoot» можно забрать бесплатно в Steam

Evo-rus.com 13:22
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Происшествия

Сотрудник полиции сбил троих пешеходов на тротуаре в Воронеже

REGNUM 15:35
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Общество

В Петербурге за два часа выпало осадков в два раза больше обычного

Во вторник, 9 июня, в Петербурге за два часа выпало количество осадков, в два раза больше превышающее расчетное значение.
Невские Новости 14:48
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Происшествия

Михаил Ефремов признал свою вину в ДТП

Спорт день за днем 15:19
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Армия и оружие

В Грузии заявили, что могут начать выпуск штурмовиков Су-25

REGNUM вчера в 15:19
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Общество

Путин поручил продлить выплаты пособия по безработице

Как следует из документа, необходимо обеспечить продление периода выплаты либо возобновление выплаты пособия по безработице на 3 месяца гражданам, зарегистрированным в службе занятости в качестве безработных и утратившим право на пособие по безработице в связи с истечением установленного периода его выплаты после 1 марта 2020 года.
Smolnarod.ru вчера в 09:37
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Общество

Власти Москвы назвали сроки выхода экономики на докризисные показатели

Экономика Москвы выйдет на докризисные показатели уже в июле.
РБК 15:35
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Политика

Зеленский внес в Раду законопроект о всеукраинском референдуме

Президент Зеленский определил данный законопроект как безотлагательный.
REGNUM 04:16
2
Политика

Дело МН17: Следствие не смогло подтвердить запуск ракеты из Снежного

Следствие по крушению малазийского Boeing MH17 в 2014 году не обладает конкретными данными, указывающими на то, что ракета "земля-воздух" была запущена по лайнеру из района Снежного или Зарощенского.
Военное обозрение 11:03
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Политика

Рогозин пожаловался на насмешки США после запуска Crew Dragon

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин пожаловался на насмешки со стороны США после запуска корабля Crew Dragon к Международной космической станции (МКС).
Lenta.ru вчера в 19:12
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Здоровье

Гастроэнтеролог назвал первый признак рака кишечника

Врачи из клиники Майо обнаружили, что в последнее время колоректальный рак – злокачественная опухоль толстого кишечника – стал второй по частоте причиной смерти от онкологических заболеваний в США.
UfaTime.ru 06 июня в 14:51
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Путешествия

Ростуризм назвал дату начала полноценного курортного сезона в России

Курортный сезон в России в полном объеме может начаться с 1 июля.
Lenta.ru 09:36
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Общество

На Петербург обрушился град размером с перепелиное яйцо

После аномальной грозы непогода пришла и в Санкт-Петербург. В Северной столице, помимо сильного ливня, прошел и град.
Новгородские ведомости 13:09
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Армия и оружие

Греция заявляет о готовности начать войну с Турцией

О готовности к войне с Турцией заявила Греция. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 06 июня в 14:38
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Авто

Появились изображения обновленного Toyota Land Cruiser 200

Продажи обновленного Toyota Land Cruiser 200 должны начаться уже этим летом.
Автоновости дня вчера в 07:58
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Происшествия

Суд вынес приговор двум бандитам за гибель псковских десантников

FlashNord 07:35
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Политика

Суд в Австрии вынес приговор экс-полковнику за шпионаж в пользу России

Земельный суд Зальцбурга приговорил отставного полковника Вооружённых сил Австрии к трём годам лишения свободы за шпионаж в пользу России.
RT на русском 15:35
Шоу-бизнес

Звезда «Уральских пельменей» назвала ключевую причину ухода из шоу

Актриса Юлия Михалкова назвала ключевую причину ухода из шоу "Уральские пельмени".
РИА Новости 07:24
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Происшествия

Десятки адвокатов отказались защищать Ефремова

Pravda.Ru 07:19
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Происшествия

В Донбассе подорвался автомобиль с украинскими военными

Газета.Ru 13:55
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Общество

В большом интервью Беглов рассказал о снятии ограничений в Петербурге

Губернатор Петербурга рассказал, когда и как Петербург вернется к нормальной жизни. Большое интервью Александр Беглов дал агентству ТАСС.
Газета Metro 12:17
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Происшествия

К официальному дилеру Mercedes в Петербурге пришли с обысками

В Петербурге начались обыски в автосалоне официального дилера Mercedes на Приморском проспекте, сообщил информированный источник "Интерфакса".
Интерфакс 05:24
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Наука

Учеными вычислена точная дата постройки тувинской крепости Пор-Бажын

Ученые смогли выяснить точную дату постройки исторического здания в Туве. Как сообщает ToDay News Ufa, началось строительство в 777 году.
ToDay News Ufa 12:25
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Общество

Россиянам вновь разрешили поездки за границу

Граждане России теперь смогут выехать за рубеж для ухода за родственниками, лечения, на работу и учёбу.
RT на русском вчера в 10:35
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Игры

Sony объявила дату презентации PlayStation 5

Компания Sony объявила новую дату презентации игровой консоли Sony PlayStation 5, ранее отмененную из-за беспорядков, которые происходят в США в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда.
Деловое.ТВ 07:41
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