Коронавирус

ИзвестияИзвестияОтдых в России может подорожать на 30%

Стоимость отдыха на российских курортах может вырасти на 30%, а туристическая индустрия страны восстановится не раньше 2022 года. Об этом «Известиям» рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Александр Курносов. Эпидемия COVID-19 нанесла серьезный удар по российскому туризму.
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с чего всё началось

Пляжеспособный гражданин: отдых в России может подорожать на 30%

Стоимость отдыха на курортах России может вырасти на 30%, а туристическая индустрия страны восстановится не раньше 2022 года. Об этом «Известиям» заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Александр Курносов, комментируя итоги совещания Михаила Мишустина с вице-премьерами.
Известия17:01

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Отдых в России может подорожать на 30%

Известия20:39

В АТОР предупредили о подорожании отдыха в России на 30%

РБК21:29

Отдых в России может подорожать на 30%

РЕН ТВ21:13

Отдых на российских курортах может подорожать на 30%

Телеканал 360°21:10

Цены на отдых в России могут взлететь на 30%

URA.Ru20:57

Спрогнозировано изменение цен на отдых в России

Lenta.ru20:04

Стоимость отдыха в России может вырасти на 30% из-за коронавируса

Life.ru21:36
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Автоматически обработан 7221 источник, обновлено в 21:53, Ашберн
Политика

Северная Корея закрыла все каналы связи с Сеулом

Северная Корея выключила все линии связи с Сеулом.
Lenta.ru 17:56
1
Общество

В ВОЗ заявили, что ситуация с коронавирусом в мире ухудшается

Ситуация с распространением коронавируса в мире ухудшается, считает генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус.
Российская газета 15:13
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Политика

США отказались предоставлять информацию по делу MH17

Власти США проинформировали Нидерланды о том, что они не могут предоставить дополнительные данные о запуске ракеты по малайзийскому Boeing (рейс MH17), разбившемуся на Украине шесть лет назад, к документу, который был направлен ими еще в 2014 году, заявил председательствующий судья Хендрик Стинхейс на заседании по делу о крушении пассажирского самолета.
РИА Новости 05:30
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Путешествия

Отдыхать по всей России туристам разрешат с 1 июля

Руководители регионов до 15 июня подготовят планы по открытию туристического сезона.
RuNews24.ru 06:33
75
Общество

Русский врач в США заявил об исчезновении коронавируса из Нью-Йорка

Как сообщает ToDay News Ufa, русский врач Евгений Пинелис, работающий в Нью-Йорке (США), рассказал, что внезапно ковид исчез из города.
ToDay News Ufa вчера в 16:05
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Космос

Космонавт обратил внимание на интригу в полете Crew Dragon к МКС

Замдиректора института медикобиологических проблем Российской Академии наук, летчик-космонавт герой России Олег Котов в эфире телеканала "Россия 1" ответил на вопрос, почему не обозначена точная дата возвращения Crew Dragon с орбиты, и обратил внимание на одну особенность, которую ранее в СМИ практически никто не заметил.
Вести.Ru 04:34
2
Культура

Первый канал объяснил показ протестов в США вместо титров «Брата-2»

На Первом канале прокомментировали показ фильма «Брат — 2» Алексея Балабанова, финальные титры которого были заменены видео с акций протестов в США.
Городовой 07:20
1,9K
Происшествия

На Колыме продлили режим повышенной готовности из-за COVID-19

РИА Новости 00:16
Происшествия

Против Михаила Ефремова возбудили уголовное дело после ДТП

RT на русском 19:25
1,9K
Политика

Германия приготовилась ответить на санкции США против «Северного потока-2»

Германия посчитала неприемлемыми экстерриториальные санкции США в отношении газопровода «Северный поток-2» и приготовилась разработать ответные меры, если преследование проекта не прекратится.
Lenta.ru 21:14
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Политика

Путин присвоил Захаровой ранг посла

REGNUM 06:51
1,3K
Шоу-бизнес

Армена Джигарханяна госпитализировали

Народный артист СССР Армен Джигарханян госпитализирован в Москве, его состояние оценивается как удовлетворительное.
ТАСС 04:55
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Происшествия

Водитель «Жигулей» погиб в жестком ДТП в Сковородинском районе

Ночью 8 июня на 947 километре автодороги в Сковородинском районе автомобиль "ВАЗ" ("Жигули") допустил столкновение с "Митсубиши", в результате чего седан перевернулся.
Телепорт 21:00
Политика

Песков объяснил отсутствие «обнуленных сроков» на сайте

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, почему на сайте с подробной информацией об изменениях в Конституцию РФ отсутствовало упоминание об обнулении сроков правления Владимира Путина.
iReactor 08:07
303
Происшествия

В Зиминском районе 15-летний мальчик утонул в реке Ока

В Зиминском районе вблизи деревни Мордино 15-летний мальчик утонул в реке Ока, сообщает 9 июня 2020 года пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.
Областная газета (г. Иркутск) 21:28
Кино

Пора прощаться: актриса Инна Королева покинула сериал «Сваты»

Актриса Инна Королева, сыгравшая в «Сватах» Машу Ковалеву, отвечая на вопросы поклонников в Instagram, рассказала, что покинула телепроект.
Городовой 07:02
24
Общество

Путин подписал закон о переносе туров

Президент России Владимир Путин подписал закон о принятии неотложных мер для обеспечения устойчивого развития экономики и предотвращения последствий распространения коронавируса, предусматривающий возможность переноса выполнения обязательств по предоставлению туристических услуг.
Travel Russian News 10:56
3
Гаджеты

В России названы самые популярные смартфоны

В сети МТС 3% абонентов используют iPhone 7, а он и является самым популярным аппаратом среди остальных.
Astera вчера в 16:02
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Футбол

Вагнер Лав решил перейти в ЦСКА

Свободная Пресса вчера в 12:38
6
Общество

Глава Алтайского края объявил о первом этапе снятия ограничений

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал указ об отмене части ограничений, введенных из-за коронавируса.
РБК вчера в 12:26
45
Общество

В Думе разработали законопроект о почасовой оплате труда

В Госдуме подготовлен законопроект об установлении нижней границы почасовой оплаты труда для граждан, работающих по срочным договорам и в неполный рабочий день.
Газета.Ru 06:33
3,4K
Общество

В Свердловской области частично сняли обязательную самоизоляцию

Ранее в понедельник губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил о продлении режима повышенной готовности в регионе до 15 июня, при этом теперь разрешена работа магазинов площадью до 400 кв. м с отдельным входом.
ТАСС 12:45
95
Общество

Эксперты Титова оценили скорость отмены карантина в регионах

Рейтинг регионов по скорости возобновления работы предприятий составили эксперты аппарата федерального бизнес-омбудсмена Бориса Титова (исследование есть в РБК).
РБК 07:10
Экономика

В Кургане подешевело мясо, но подорожали овощи

Антимонопольная служба – о ситуации с ценами на социально-значимые продукты На 5 июня в сравнении с 24 марта в крупных торговых сетях города наблюдается снижение цен на большинство продуктов питания.
Курган и курганцы 08:47
1
Общество

На Сахалине выявили 12 новых случаев COVID-19

Двенадцать новых случаев COVID-19 за сутки выявлено на Сахалине, сообщил в понедельник губернатор Валерий Лимаренко.
РИА Новости 01:17
Общество

В Благовещенске за несколько часов выпала месячная норма осадков

REGNUM 21:48
3
Общество

В Кузбассе открываются аттракционы для детей

Открываются аттракционы на открытом воздухе, за исключением надувных аттракционов, батутов, с соблюдением требований и рекомендаций, установленных Роспотребнадзором, при соблюдении определённых условий (полный перечень — в документе).
Город новостей 09:39
1
Общество

Кто и за сколько будет рекламировать поправки в Конституцию

Ещё в марте заксобрание региона поправки в бюджет, которыми направило на проведение голосования по поправкам 166 миллионов рублей — это почти в 2 раза больше, чем год назад ушло на выборы губернатора.
Чита.Ру 03:36
1
Космос

Пандемия помешала переговорам России и США по исследованию Венеры

Распространение коронавируса помешало российским и американским ученым провести обсуждение совместной миссии на Венеру.
Ридус 20:51
Экономика

Всемирный банк спрогнозировал спад экономики России на 6% в 2020 году

В конце мая международное рейтинговое агентство Fitch Ratings ухудшило прогноз по снижению ВВП России по итогам 2020 года до 5%. В апреле агентство прогнозировало, что экономика России в этом году сократится на 3,3%. Fitch также ухудшило оценку по снижению мирового ВВП.
РБК 12:22
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