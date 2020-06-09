Коронавирус
Газета.RuОтдых в России может подорожать почти на треть
Вице-президент Ассоциации туроператоров России Александр Курносов заявил, что из-за последствий пандемии коронавируса туристическая отрасль страны восстановится не ранее 2022 года, а цены на отдых могут возрасти примерно на 30%, передает газета "Известия".
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с чего всё началось
Стоимость отдыха на курортах России может вырасти на 30%, а туристическая индустрия страны восстановится не раньше 2022 года. Об этом «Известиям» заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Александр Курносов, комментируя итоги совещания Михаила Мишустина с вице-премьерами.Известия17:01
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