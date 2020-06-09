Стоимость отдыха на курортах России может вырасти на 30%, а туристическая индустрия страны восстановится не раньше 2022 года. Об этом «Известиям» заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Александр Курносов, комментируя итоги совещания Михаила Мишустина с вице-премьерами.

с чего всё началось

Вице-президент Ассоциации туроператоров России Александр Курносов заявил, что из-за последствий пандемии коронавируса туристическая отрасль страны восстановится не ранее 2022 года, а цены на отдых могут возрасти примерно на 30%, передает газета "Известия".

Отдых в России может подорожать почти на треть

Политика США отказались предоставлять информацию по делу MH17 Власти США проинформировали Нидерланды о том, что они не могут предоставить дополнительные данные о запуске ракеты по малайзийскому Boeing (рейс MH17), разбившемуся на Украине шесть лет назад, к документу, который был направлен ими еще в 2014 году, заявил председательствующий судья Хендрик Стинхейс на заседании по делу о крушении пассажирского самолета. 507

Общество Путин подписал закон об удвоении детских пособий Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет. 133

Происшествия В Красноярске задержаны возможные грабители инкассаторов В понедельник утром в Красноярске сотрудники полиции при силовой поддержке бойцов Росгвардии задержали троих мужчин, подозреваемых в нападении на инкассаторов, совершенном 30 мая. 122

Космос Пандемия помешала переговорам России и США по исследованию Венеры Распространение коронавируса помешало российским и американским ученым провести обсуждение совместной миссии на Венеру.

Общество Сергей Собянин отменил пропуска и самоизоляцию В Москве разрешили почти все, что было до пандемии Столичный мэр Сергей Собянин своим указом отменил основные ограничения, введенные в столице из-за пандемии коронавируса — режим домашней самоизоляции для граждан и цифровые пропуска на передвижение любым транспортом. 4,7K

Происшествия СК предъявил обвинение начальнику цеха после ЧП на ТЭЦ в Норильске Начальнику котлотурбинного цеха ТЭЦ-3 АО «НТЭК» Вячеславу Старостину СК РФ предъявлено обвинение по ст. 246 УК РФ – нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ. 174

Происшествия Экс-дознавательница из Уфы рассказала новые детали случившегося Бывшая дознавательница из Уфы, ставшая потерпевшей по делу о групповом изнасиловании, в эфире телеканала НТВ рассказала о произошедшем. 873

Общество Росгидромет предупредил о 40-градусной жаре на юге России На всей территории Центрального федерального округа 8 –12 июня ожидается жаркая погода со средней суточной температурой на 4–6 градусов выше нормы, максимальная температура воздуха днем составит 31 градус, а на юге округа — до 35 градусов. 165

Экономика Суд арестовал 100% «Деловых линий» Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области 4 июня наложил арест на 100% долей крупного автомобильного грузоперевозчика – «Деловые линии». 8

Политика Песков объяснил отсутствие «обнуленных сроков» на сайте Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, почему на сайте с подробной информацией об изменениях в Конституцию РФ отсутствовало упоминание об обнулении сроков правления Владимира Путина. 305

Общество Ливневые дожди могут вызвать затопления в шести регионах РФ Обильные ливневые дожди в ближайшую неделю могут вызвать затопления низменностей в шести российских регионах, от центральной части страны до Дальнего Востока.

Происшествия Против осужденного за попытку подрыва маршрутки возбудили новое дело Против осужденного за попытку подрыва маршрутки возбудили новое дело Осужденный за покушение на теракт в подмосковной маршрутке Анвар Юлдашев подозревается в новом преступлении террористической направленности.

Здоровье Сибирские ученые создали противовирусный аэрозоль Ученые Сибирского отделения РАН предлагают использовать специальный противовирусный аэрозоль в борьбе с возможной второй волной коронавируса. 1

Космос После исправления ошибки крот InSight снова работает InSight Lander - это роботизированная посадочная платформа, которую НАСА отправило на Марс, чтобы узнать больше о внутренней части Красной планеты.