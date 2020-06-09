Коронавирус

ИзвестияИзвестияОтдых в России может подорожать на 30%

Стоимость отдыха на российских курортах может вырасти на 30%, а туристическая индустрия страны восстановится не раньше 2022 года. Об этом «Известиям» рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Александр Курносов. Эпидемия COVID-19 нанесла серьезный удар по российскому туризму.
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Пляжеспособный гражданин: отдых в России может подорожать на 30%

Стоимость отдыха на курортах России может вырасти на 30%, а туристическая индустрия страны восстановится не раньше 2022 года. Об этом «Известиям» заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Александр Курносов, комментируя итоги совещания Михаила Мишустина с вице-премьерами.
Известия17:01

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Отдых на российских курортах может подорожать на 30%

Телеканал 360°21:10

В АТОР предупредили о подорожании отдыха в России на 30%

РБК21:29

Отдых в России может подорожать на 30%

РЕН ТВ21:13

Стоимость отдыха в России может вырасти на 30% из-за коронавируса

Life.ru21:36

Цены на отдых в России могут взлететь на 30%

URA.Ru20:57

Спрогнозировано изменение цен на отдых в России

Lenta.ru20:04

Отдых в России может подорожать на 30%

Известия20:39
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Политика

Путин присвоил Захаровой ранг посла

REGNUM 06:51
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Михаил Ефремов задержан после ДТП в центре Москвы

Полиция задержала актера Михаила Ефремова после ДТП на Смоленской площади в Москве, передает ТАСС.
Газета.Ru 16:35
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Здоровье

В Ульяновске девушку-волонтера, умершую от рака, представят к награде

РЕН ТВ 06 июня в 10:41
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Космос

Пойманы мощные сигналы из космоса, повторяющиеся каждые 157 дней

Международная команда ученых зафиксировала второй в истории наблюдений случай цикличной передачи мощных коротких радиосигналов из космоса, которые повторяются с периодичностью в 157 дней.
Российская газета 09:04
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Экономика

В проект «Гостех» попросились ВТБ с «Ростелекомом» и «Почтой России»

ВТБ, «Ростелеком» и «Почта России» претендуют на участие в создании единой цифровой платформы для госуслуг и информсистем органов власти, получившей неофициальное название «Гостех».
Ведомости 21:29
Здоровье

Медики призывают открыть барнаульский роддом №1

Сотрудники медучреждения опубликовали петицию с просьбой позволить им принимать пациентов Сотрудники барнаульского родильного дома № 1 обратились к властям с призывом позволить медучреждению возобновить работу по профилю.
АМИТЕЛ 06:17
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Космос

Пандемия помешала переговорам России и США по исследованию Венеры

Распространение коронавируса помешало российским и американским ученым провести обсуждение совместной миссии на Венеру.
Ридус 20:51
Общество

В России хотят субсидировать санаторное лечение переболевших COVID-19

В России предлагают субсидировать расходы на санаторно-курортное лечение граждан, переболевших коронавирусом и пневмонией, а также медперсонала, задействованного в оказании помощи в период пандемии.
РЕН ТВ 18:44
Шоу-бизнес

Муж Полины Гагариной впервые прокомментировал их развод

Муж Полины Гагариной Дмитрий Исхаков впервые высказался на тему их отношений с женой.
ИА InterMedia 04:27
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Происшествия

В Красноярске задержаны возможные грабители инкассаторов

В понедельник утром в Красноярске сотрудники полиции при силовой поддержке бойцов Росгвардии задержали троих мужчин, подозреваемых в нападении на инкассаторов, совершенном 30 мая.
Российская газета 00:07
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Путешествия

В России с 1 июля планируют запустить межрегиональный туризм

Москва, 8 июня 2020, 12:17 — REGNUM Полноценный запуск в России межрегионального туризма ожидается в июле.
REGNUM 05:17
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Армия и оружие

В Грузии планируют производство и экспорт штурмовиков Су-25

ИА Красная Весна 15:57
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Здоровье

Врач рассказала, кому не стоит есть мороженое

Следить за количеством съеденных порций холодного лакомства нужно только в определенных случаях, рассказала в интервью радио Sputnik медицинский журналист, врач-терапевт Ольга Кашубина.
РИА Новости 20:10
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Авто

Компания Toyota отзывает в России 79 автомобилей Alphard

Из-за неправильного программного обеспечения одного из электронных ассистентов на сервис пригласят владельцев 79 автомобилей, выпущенных в период с 16 октября 2019-го по 23 марта 2020 года.
Автоновости дня 04:49
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Футбол

Бранислав Иванович покинет «Зенит» по окончании сезона

Сербский защитник Бранислав Иванович уйдёт из «Зенита» в конце сезона. Об этом сообщает Sportski žurnal.
78.ru 06:15
Здоровье

Два пациента с выявленным коронавирусом скончались в Забайкалье

В Забайкальском крае за прошедшие сутки в больницах скончались два пациента с выявленным коронавирусом.
Известия 00:09
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Общество

Из Газпрома уволили топ-менеджеров, ответственных за срыв Силы Сибири

Из ПАО "Газпром" уволены топ-менеджеры, которые сорвали сроки строительства газопровода "Сила Сибири", скрыв проблемы с освоением Чаяндинского месторождения.
МонаВиста 08:36
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Общество

В Госдуме разработали законопроект о почасовой оплате труда

Депутаты Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов, Игорь Лебедев, Алексей Диденко, Андрей Свинцов и сенатор Сергей Леонов разработали законопроект о введении оплаты труда не ниже чем 150 руб. в час для работающих по срочным договорам и неполный день, сообщает «РИА Новости».
Коммерсантъ вчера в 21:41
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Экономика

Топ-менеджерам госкомпаний могут сократить зарплаты

В правительстве обсуждается идея снизить зарплату топ-менеджерам госкомпаний и госкорпораций, сообщает в понедельник, 8 июня, газета «Коммерсант» со ссылкой на источники в кабмине.
Известия 06:40
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Общество

Сергей Собянин отменил пропуска и самоизоляцию

В Москве разрешили почти все, что было до пандемии Столичный мэр Сергей Собянин своим указом отменил основные ограничения, введенные в столице из-за пандемии коронавируса — режим домашней самоизоляции для граждан и цифровые пропуска на передвижение любым транспортом.
Коммерсантъ 09:06
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Общество

Эксперты Титова оценили скорость отмены карантина в регионах

Рейтинг регионов по скорости возобновления работы предприятий составили эксперты аппарата федерального бизнес-омбудсмена Бориса Титова (исследование есть в РБК).
РБК 07:10
Общество

В Свердловской области сняли часть ограничений для магазинов

Магазины с отдельным входом площадью менее 400 квадратных метров смогут возобновить свою работу в Свердловской области, остальные ограничения в регионе из-за коронавируса продлены до 15 июня, сообщил губернатор Евгений Куйвашев.
РИА Новости 10:57
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Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева тепло поздравила мужа с медной свадьбой

В народе говорят «медная» свадьба. 👰🏼 Мой любимый человек @igor_makarov25. ❤️❤️❤️ Спасибо, родной, за все, люблю, 😍 — написала телеведущая.
Летидор 04:30
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Общество

Трамп заявил, что не допустит роспуска полиции США

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские власти не будут распускать полицию или сокращать её финансирование.
Life.ru 20:43
Общество

В ВОЗ заявили, что ситуация с коронавирусом в мире ухудшается

Ситуация с распространением коронавируса в мире ухудшается, считает генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус.
Российская газета 15:13
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Авто

Составлен рейтинг машин с самыми ненадежными автоматическими КПП

Рейтинг основан на отзывах владельцев подержанных автомобилей 2001–2015 годов выпуска.
Тарантас Ньюс 06 июня в 10:59
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Происшествия

В Зиминском районе 15-летний мальчик утонул в реке Ока

В Зиминском районе вблизи деревни Мордино 15-летний мальчик утонул в реке Ока, сообщает 9 июня 2020 года пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.
Областная газета (г. Иркутск) 21:28
Общество

В июне изменится график выплат пенсий из-за праздников

Что касается 24 июня, большинство пенсионеров объявленный выходной день никак не затронет, поскольку в регионах пенсию заканчивают выдавать 23 числа.
Оka.fm 06 июня в 01:00
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Происшествия

Разлившееся в Норильске топливо вышло за установленные ограждения

Lenta.ru 14:45
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Космос

Космонавт обратил внимание на интригу в полете Crew Dragon к МКС

Замдиректора института медикобиологических проблем Российской Академии наук, летчик-космонавт герой России Олег Котов в эфире телеканала "Россия 1" ответил на вопрос, почему не обозначена точная дата возвращения Crew Dragon с орбиты, и обратил внимание на одну особенность, которую ранее в СМИ практически никто не заметил.
Вести.Ru 04:34
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