Экономика

ИзвестияИзвестияОтдых в России может подорожать на 30%

Стоимость отдыха на российских курортах может вырасти на 30%, а туристическая индустрия страны восстановится не раньше 2022 года. Об этом «Известиям» рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Александр Курносов. Эпидемия COVID-19 нанесла серьезный удар по российскому туризму.
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Пляжеспособный гражданин: отдых в России может подорожать на 30%

Стоимость отдыха на курортах России может вырасти на 30%, а туристическая индустрия страны восстановится не раньше 2022 года. Об этом «Известиям» заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Александр Курносов, комментируя итоги совещания Михаила Мишустина с вице-премьерами.
Известия17:01

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Отдых в России резко подорожает

SakhaNews20:39

Отдых на российских курортах может подорожать на 30%

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Цены на отдых в России могут взлететь на 30%

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Отдых в России может подорожать на 30%

РЕН ТВ21:13

Спрогнозировано изменение цен на отдых в России

Lenta.ru20:04

Отдых в России может подорожать на 30%

Известия20:39

АТОР допустила подорожание отдыха в России на треть

Вечерняя Москва19:12
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Автоматически обработан 7221 источник, обновлено в 21:26, Ашберн
Происшествия

Михаил Ефремов задержан после ДТП в центре Москвы

Газета.Ru 16:35
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Общество

Русский врач в США заявил об исчезновении коронавируса из Нью-Йорка

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ToDay News Ufa вчера в 16:05
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Баскетбол

Швед не подписывал новый контракт с «Химками»

Чемпионат 17:54
Общество

В Нидерландах рассказали о результатах анализа тел членов экипажа MH17

Слушания по делу MH17 возобновились в судебном комплексе Схипхол в Нидерландах в понедельник.
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Меган Маркл и принц Гарри снова планируют переезд

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Paparazzi.ru 17:01
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Энергетика

Стоимость российской нефти Urals превысила цену отсечения

В 2020 году цена отсечения составляет $42,4 за баррель российской нефти Urals.
РБК 12:50
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Общество

С 9 июня в Москве отменят режим самоизоляции и пропуска

Режим самоизоляции, цифровые пропуска и график прогулок отменят в Москве с 9 июня, сообщил председатель Общественной палаты столицы Константин Ремчуков, передает ТАСС.
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Врач рассказала, кому не стоит есть мороженое

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РИА Новости 20:10
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Политика

КНДР заблокирует все линии связи с Южной Кореей

Северокорейские власти объявили во вторник, что блокируют линии связи с Южной Кореей.
Коммерсантъ 18:35
Политика

Путин осведомлен о снятии с эфира программы Михалкова

Российский лидер Владимир Путин в курсе ситуации с программой "Бесогон ТВ" Никиты Михалкова, которая теперь ведется в Сети после того, как один из выпусков сняли с эфира "России-24".
РЕН ТВ 07:44
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Армия и оружие

В России планируют испытать новую дальнобойную винтовку

RT на русском 21:03
Политика

Путин подписал закон о создании единой базы данных о россиянах

Президент России Владимир Путин подписал закон о создании единого регистра сведений о населении.
Газета.Ru 10:01
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Кино

Авторы «Мандалорца» заранее создавали анимированную версию эпизодов

В новом эпизоде документального сериала «Галерея Дисней: Мандалорец», посвящённого созданию проекта, авторы рассказали о подготовке к съёмкам эпизодов.
Игромания.ру 07:34
Общество

В России могут закрепить приоритет граждан при трудоустройстве

В России обсуждается введение «мер, обеспечивающих приоритет трудоустройства национальных кадров на квалифицированные рабочие места», сообщает газета «Известия» со ссылкой на отчет Минтруда.
Коммерсантъ вчера в 23:11
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Общество

ВВС изменила статью о генетическом центре после разъяснений «Роснефти»

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Наука

Изучение гигантских кратеров на дне Баренцева моря будет продолжено

Группа норвежских учёных продолжила исследование системы глубоководных разломов, расположенных под гигантскими метановыми кратерами на дне Баренцева моря.
Арктик.ру 11:53
Здоровье

Как ульяновская медицина справляется с потоком ковидных больных

За сутки в ульяновских лабораториях успевают проверить около 2,5 тысяч проб. В Ульяновской области обследовали всего около 70 тысяч жителей.
Первый ульяновский портал 03:21
Происшествия

В Красноярске задержаны возможные грабители инкассаторов

В понедельник утром в Красноярске сотрудники полиции при силовой поддержке бойцов Росгвардии задержали троих мужчин, подозреваемых в нападении на инкассаторов, совершенном 30 мая.
Российская газета 00:07
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Культура

Клип с Галустяном в золотом боди набрал более миллиона просмотров

Размещенный 5 июня клип на песню "Золото", в котором протагонист в роскошном боди вышагивает по подиуму в обществе моделей на закрытом показе мод в футуристически преобразившемся Пятигорске, к этому дню только на официальном YouTube-канале Super Жоrik собрал более миллиона просмотров.
Российская газета вчера в 10:00
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Происшествия

В Бурятии за сутки выявили 44 новых случая заражения коронавирусом

Улан-Удэ, 8 июня 2020, 05:39 — REGNUM В Бурятии число подтверждённых случаев заражения COVID-19 достигло 1877.
REGNUM вчера в 22:39
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Музыка

Фестиваль «Жара» перенесен из-за пандемии коронавируса

Международный музыкальный фестиваль "Жара", который должен был пройти в Баку с 29 июля по 2 августа, переносится на 2021 год, сообщает Sputnik Азербайджан.
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Актёра из «Флэша» уволили за старые скандальные твиты

Актёра Хартли Сойера, который играл во «Флэше» Ральфа Дибни, уволили из сериала за скандальные твиты.
Игромания.ру 14:33
Наука

Искусственный мозг тоже нуждается во сне

Исследователи применяли к нейросети Гауссовский шум режим, который сопоставим с медленным сном по аналогии с человеческим мозгом так как исследовательская группа обнаружила, что после продолжительных периодов обучения искусственный интеллект стал работать медленнее.
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Гаджеты

Видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3080 могут получить два вентилятора

Сама видеокарта имеет GeForce RTX 3080 получила плату с V-образным торцом.
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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что в ближайшие дни будет представлен поэтапный план по снятию в городе ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавируса, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 15:57
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Шоу-бизнес

Панин прокомментировал информацию о скандале на похоронах Кокшенова

Скандально известный актер Алексей Панин снова отличился.
Вечерний курьер 09:45
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Общество

Американец нашел сундук с сокровищами на миллион долларов

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Настя Ивлеева выпила шампанского и села за руль

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ЕКА продвигается вперед с недорогим многоразовым ракетным двигателем

На заседании совета Space19+ в Севилье, Испания, в ноябре прошлого года, ЕКА получила полное финансирование для доведения конструкции двигателя Prometheus до технической зрелости, подходящей для промышленности.
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Путин поручил увеличить минимальный размер пособия по безработице

Президент России Владимир Путин поручил увеличить на три месяца с 1 мая минимальный размер пособия по безработице до 4500 рублей.
RT на русском 14:03
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