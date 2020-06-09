Экономика
ИзвестияОтдых в России может подорожать на 30%
Стоимость отдыха на российских курортах может вырасти на 30%, а туристическая индустрия страны восстановится не раньше 2022 года. Об этом «Известиям» рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Александр Курносов. Эпидемия COVID-19 нанесла серьезный удар по российскому туризму.
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Происшествия
Задержан стрелок, ранивший трех человек в Москве
Мужчину, который открыл стрельбу из окна дома на юго-западе Москвы, задержали, сообщили в столичном управлении МВД.
Коммерсантъ вчера в 18:31
Экономика
Всемирный банк спрогнозировал спад экономики России на 6% в 2020 году
В конце мая международное рейтинговое агентство Fitch Ratings ухудшило прогноз по снижению ВВП России по итогам 2020 года до 5%. В апреле агентство прогнозировало, что экономика России в этом году сократится на 3,3%. Fitch также ухудшило оценку по снижению мирового ВВП.
РБК 12:22
Политика
США отказались предоставлять информацию по делу MH17
Власти США проинформировали Нидерланды о том, что они не могут предоставить дополнительные данные о запуске ракеты по малайзийскому Boeing (рейс MH17), разбившемуся на Украине шесть лет назад, к документу, который был направлен ими еще в 2014 году, заявил председательствующий судья Хендрик Стинхейс на заседании по делу о крушении пассажирского самолета.
РИА Новости 05:30
Гаджеты
Анонс смартфона OnePlus Z может состояться в первой половине июля
По словам инсайдеров, модель OnePlus Z будет оснащена 16-мегапиксельным селфи-модулем, который расположен в верхней части дисплея посередине.
Evo-rus.com вчера в 13:39
Космос
В Японии разрабатывают спутник для уничтожения космического мусора
Японское аэрокосмическое агентство (JAXA) начало разработку искусственного спутника для уничтожения космического мусора, сообщил телеканал NHK в субботу.
РИА Новости 06 июня в 10:38
Кино
«Это психически нездоровый маньяк, а не „голос поколения“»: резкий отзыв о фильме «Брат-2»
20-летний юбилей фильма «Брат-2» — кажется, особый повод для радости каждого второго жителя страны.
НГС55 вчера в 15:00
Общество
Собянин отменил пропуска и график прогулок
С 9 июня в Москве отменяют пропускной режим, а также график прогулок. Об этом сообщил 8 июня мэр города Сергей Собянин.
Известия 07:19
Общество
Путин подписал закон об удвоении детских пособий
Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет.
REGNUM 07:58
Экономика
Нефтяной гигант BP сократит 10 тыс. сотрудников — CNN
Лондон, 8 июня 2020, 21:10 — REGNUM Нефтяной гигант BP сократит почти 15% своей рабочей силы во всем мире.
REGNUM 14:10
Политика
Путин подписал закон о создании единой базы данных о россиянах
Президент России Владимир Путин подписал закон о создании единого регистра сведений о населении.
Газета.Ru 10:01
Общество
Авиакомпании РФ готовятся возобновить международные полеты с 15 июля
В ближайшее время Росавиация собирается направить в Роспотребнадзор предложения по возобновлению полетов из России за рубеж в 15 стран с 15 июля, сообщил ТАСС источник в одной из авиакомпаний.
Газета.Ru вчера в 15:27
Экономика
Дмитрий Журавлев: если остановить Амурский ГПЗ, бюджет региона лишится 1,2 миллиарда рублей
Дмитрий Журавлев привел данные, что бюджет Приамурья потеряет 1,2 миллиарда рублей, если стройка будет остановлена.
Амур.инфо 20:48
Футбол
Переход Вагнера Лава в ЦСКА находится на грани срыва
Soccer.ru 14:21
Музыка
Певица Бонни Поинтер умерла в США
МИР 24 18:42
Космос
Пойманы мощные сигналы из космоса, повторяющиеся каждые 157 дней
Международная команда ученых зафиксировала второй в истории наблюдений случай цикличной передачи мощных коротких радиосигналов из космоса, которые повторяются с периодичностью в 157 дней.
Российская газета 09:04
Шоу-бизнес
Фадеев пожаловался на «мерзкие» воспоминания от группы Serebro
Музыкальный продюсер Максим Фадеев в своем инстаграме заявил о мерзких воспоминаниях от работы над группой Serebro.
РИА Новости 17:26
Армия и оружие
Греция заявляет о готовности начать войну с Турцией
О готовности к войне с Турцией заявила Греция. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 06 июня в 14:38
Шоу-бизнес
Панин прокомментировал информацию о скандале на похоронах Кокшенова
Скандально известный актер Алексей Панин снова отличился.
Вечерний курьер 09:45
Энергетика
Стоимость российской нефти Urals превысила цену отсечения
В 2020 году цена отсечения составляет $42,4 за баррель российской нефти Urals.
РБК 12:50
Политика
Северная Корея закрыла все каналы связи с Сеулом
Северная Корея выключила все линии связи с Сеулом.
Lenta.ru 17:56
Экономика
Число банковских карт в России достигло исторического максимума
Количество банковских карт в РФ на 1 апреля 2020 года достигло почти 284 млн, что является максимальным значением за всю историю, следует из материалов Банка России.
ТАСС 05:27
Наука
Изучение гигантских кратеров на дне Баренцева моря будет продолжено
Группа норвежских учёных продолжила исследование системы глубоководных разломов, расположенных под гигантскими метановыми кратерами на дне Баренцева моря.
Арктик.ру 11:53
Происшествия
В Подмосковье нашли похищенного сына свидетеля по делу банды Гагиева
Адвокат Константин Скрыпник является свидетелем по делу банды Аслана Гагиева, известного по прозвищу Джако, сообщал «Росбалт».
РБК вчера в 06:16
Кино
Состоялась премьера сериала «Чики» с Ириной Горбачевой
Кроме Горбачевой, в сериале снялись Варвара Шмыкова, Ирина Носова и Алена Михайлова, а также Антон Лапенко и Виктория Толстоганова.
Деловое.ТВ вчера в 03:54
Армия и оружие
CNN: армия США может переименовать военные базы, названные в честь конфедератов
Министр Армии (сухопутных войск) США Райан Маккарти выразил готовность к проведению консультаций с демократами и республиканцами относительно возможного переименования военных баз, которые были названы в честь командующих армией конфедератов.
ТАСС 20:11
Здоровье
Доктор Мясников назвал необычную причину заражения коронавирусом
Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1» сообщил, что стресс может стать причиной заражения коронавирусной инфекцией.
Вечерняя Москва 06 июня в 11:01
Финансы
Эксперт прогнозирует курс доллара на неделю не выше 71 рубля
По прогнозу директора по аналитическому маркетингу "Ак Барс" Банка Руслана Селиванова, на текущей неделе курс доллара останется в диапазоне 67—71 рубль за доллар.
Реальное время 05:04
Происшествия
Экс-дознавательница из Уфы рассказала новые детали случившегося
Бывшая дознавательница из Уфы, ставшая потерпевшей по делу о групповом изнасиловании, в эфире телеканала НТВ рассказала о произошедшем.
РИА Новости вчера в 09:15
Шоу-бизнес
Павел Прилучный оплатил лечение Агаты Муцениеце
В феврале Павел Прилучный и Агата Муцениеце объявили о своем разводе.
Вокруг ТВ 13:24