Путешествия
Вести.RuОтдых в Турции для россиян подорожает
Базовая ставка налога составляет два процента. Но по решению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана налог может изменяться от одного до шести процентов. Пропорционально этому налогу в 2020 году вырастет и стоимость путевок в Турцию для россиян.
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с чего всё началось
В туристической отрасли Турции может появиться новый налог, который охватит все объекты размещения, включая и отели на популярных у россиян курортах, утверждает Ассоциация туроператоров России (АТОР).Коммерсантъ09:03
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