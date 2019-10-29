с чего всё началось

Турецкий Минфин в 2020 году вводит новые сборы с отельеров. Среди них "налог на проживание". Базовая ставка налога составляет два процента.

Отдых в Турции для россиян подорожает

Общество Из эфира Урганта вырезали шутку Поперечного Комик Данила Поперечный рассказал про шутку в студии «Вечернего Урганта» на Первом канале, которую вырезали из эфира передачи.

Хоккей Малкин подтвердил наличие американского паспорта Ранее о наличии у Малкина американского паспорта заявил юрист Дмитрий Мачихин.

Армия и оружие Минобороны опровергло обстрел российских военных полицейских в Сирии «29 октября сего года при подготовке к плановой встрече представителей российской военной полиции с турецкой стороной на пункте перехода Дербисия сирийско-турецкой границы рядом со стоящими российскими бронеавтомобилями раздался хлопок от подрыва неустановленного безоболочного взрывного устройства»,— говорится в сообщении.

Футбол Златан Ибрагимович объявил о возвращении в Испанию Шведский футболист Златан Ибрагимович объявил о своем возвращении в Испанию.

Политика Путин принял приглашение посетить Кубу Президент Владимир Путин принял приглашение кубинского коллеги Мигеля Диас-Канеля Бермудеса посетить страну.

Экономика Операторы связи России просят субсидировать затраты по пакету Яровой Российские операторы связи «Ростелеком», «МТС», «МегаФон» и «Вымпелком» направили в Минкомсвязь и Минпромторг письмо с просьбой провести субсидирование их затрат на покупку оборудования по пакету антитеррористических поправок в законодательство — так называемому пакету Яровой.

Шоу-бизнес 45-летняя Амалия Мордвинова появилась перед поклонниками без макияжа Амалия появилась на встрече полностью без макияжа, и поклонники даже не сразу смогли её узнать.

Космос Умер академик Анфимов, управлявший затоплением станции «Мир» Российский ученый Николай Анфимов, руководивший сведением с орбиты орбитальной станции "Мир", скончался после продолжительной болезни, сообщает Роскосмос.

Экономика Минфин и Центробанк представили новую систему пенсионных накоплений Во вторник, 29 октября, Банк России и Министерство финансов в пресс-центре МИА «Россия сегодня» представили законопроект о внедрении новой системы пенсионных накоплений под названием «гарантированный пенсионный план» (ГПП).

Армия и оружие Шойгу заявил о досрочном отводе подразделений курдов в Сирии Отвод вооружённых подразделений курдов из зоны безопасности на северо-востоке Сирии в соответствии с сочинскими договорённостями завершён досрочно.

Происшествия Мальчика засосало в трубу в бассейне штаб-квартиры СВР На территории московской штаб-квартиры Службы внешней разведки России погиб ребенок - мальчика затянуло в сливное отверстие системы очистки бассейна.

Культура Юбилейный концерт Аллы Пугачевой покажут в кинотеатрах Алла Пугачева в честь своего юбилея устроила большой сольный концерт в Кремлевском дворце.

Общество «Магнит» решил переделать гипермаркеты в «суперсторы» «Магнит» решил бороться с оттоком покупателей из гипермаркетов, поменяв их концепцию.

Авто Renault привезет в Европу бюджетный электрокар В сентябре на автовыставке в городе Чэнду (Китай) была анонсирована серийная для местного рынка модель бюджетного электрокара Renault City K-ZE.

Армия и оружие Трамп сообщил о ликвидации преемника главаря ИГ аль-Багдади Президент США Дональд Трамп заявил о ликвидации преемника главаря террористической организации ИГ (запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади.

Общество Число моногородов в России могут сократить почти вдвое В России количество моногородов, которые получают финансовую помощь от государства, может сократиться почти в два раза — с 321 до 170.

Политика Премьер-министр Ливана объявил об отставке Ливанский премьер-министр Саад Харири объявил об отставке во время массовых демонстраций в стране.

Шоу-бизнес Регина Тодоренко рассказала, что тратит 5 миллионов рублей в месяц Параллельно Тодоренко начала вести на «Пятнице!» авторское шоу «Пятница с Региной», в рамках которого брала интервью о различных медийных персон.

Политика Зеленский в очередной раз высказался за дипломатическое решение конфликта в Донбассе Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз заявил, что дипломатический путь остается единственным для урегулирования ситуации в Донбассе.

Гаджеты В России представили самый удобный кнопочный телефон Российская компания «Иной» объявила о выпуске телефона Inoi 117B.