Путешествия
Вести.RuОтдых в Турции для россиян подорожает
Турецкий Минфин в 2020 году вводит новые сборы с отельеров. Среди них "налог на проживание". Базовая ставка налога составляет два процента.
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с чего всё началось
В туристической отрасли Турции может появиться новый налог, который охватит все объекты размещения, включая и отели на популярных у россиян курортах, утверждает Ассоциация туроператоров России (АТОР).Коммерсантъвчера в 09:03
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Политика
Киев заявил о начале разведения сил в Золотом
RT на русском 05:27
Общество
Из эфира Урганта вырезали шутку Поперечного
Комик Данила Поперечный рассказал про шутку в студии «Вечернего Урганта» на Первом канале, которую вырезали из эфира передачи.
Lenta.ru 05:32
Хоккей
Малкин подтвердил наличие американского паспорта
Ранее о наличии у Малкина американского паспорта заявил юрист Дмитрий Мачихин.
Известия 01:16
Происшествия
Фигуранта «дела 27 июля» Губайдулина объявили в международный розыск
Фигурант «дела 27 июля» Айдар Губайдулин, ранее покинувший Россию, объявлен в международный розыск.
РБК 11:27
Происшествия
Полицейский Максидов, свидетель по делу Самариддина Раджабова, отказался признавать себя потерпевшим и уволился
Полицейский Максидов, проходивший свидетелем по делу фигуранта «московского дела» Самариддина Раджабова, отказался признавать себя потерпевшим и уволился.
Эхо Москвы 11:31
Армия и оружие
Минобороны опровергло обстрел российских военных полицейских в Сирии
«29 октября сего года при подготовке к плановой встрече представителей российской военной полиции с турецкой стороной на пункте перехода Дербисия сирийско-турецкой границы рядом со стоящими российскими бронеавтомобилями раздался хлопок от подрыва неустановленного безоболочного взрывного устройства»,— говорится в сообщении.
Коммерсантъ 10:05
Космос
Обнаружена новая карликовая планета в Солнечной системе
Газета.Ru вчера в 13:18
Гаджеты
Apple представила наушники AirPods Pro
МонаВиста 10:18
Футбол
Златан Ибрагимович объявил о возвращении в Испанию
Шведский футболист Златан Ибрагимович объявил о своем возвращении в Испанию.
РИА Новости 08:18
Политика
Путин принял приглашение посетить Кубу
Президент Владимир Путин принял приглашение кубинского коллеги Мигеля Диас-Канеля Бермудеса посетить страну.
Московский Комсомолец 09:14
Экономика
Операторы связи России просят субсидировать затраты по пакету Яровой
Российские операторы связи «Ростелеком», «МТС», «МегаФон» и «Вымпелком» направили в Минкомсвязь и Минпромторг письмо с просьбой провести субсидирование их затрат на покупку оборудования по пакету антитеррористических поправок в законодательство — так называемому пакету Яровой.
RT на русском 10:39
Шоу-бизнес
45-летняя Амалия Мордвинова появилась перед поклонниками без макияжа
Амалия появилась на встрече полностью без макияжа, и поклонники даже не сразу смогли её узнать.
Discover24 06:28
Космос
Умер академик Анфимов, управлявший затоплением станции «Мир»
Российский ученый Николай Анфимов, руководивший сведением с орбиты орбитальной станции "Мир", скончался после продолжительной болезни, сообщает Роскосмос.
РИА Новости 11:30
Экономика
Минфин и Центробанк представили новую систему пенсионных накоплений
Во вторник, 29 октября, Банк России и Министерство финансов в пресс-центре МИА «Россия сегодня» представили законопроект о внедрении новой системы пенсионных накоплений под названием «гарантированный пенсионный план» (ГПП).
RT на русском 10:14
Армия и оружие
Шойгу заявил о досрочном отводе подразделений курдов в Сирии
Отвод вооружённых подразделений курдов из зоны безопасности на северо-востоке Сирии в соответствии с сочинскими договорённостями завершён досрочно.
RT на русском 10:46
Происшествия
Мальчика засосало в трубу в бассейне штаб-квартиры СВР
На территории московской штаб-квартиры Службы внешней разведки России погиб ребенок - мальчика затянуло в сливное отверстие системы очистки бассейна.
Газета.Ru 08:15
Культура
Юбилейный концерт Аллы Пугачевой покажут в кинотеатрах
Алла Пугачева в честь своего юбилея устроила большой сольный концерт в Кремлевском дворце.
Наша версия 10:36
Общество
«Магнит» решил переделать гипермаркеты в «суперсторы»
«Магнит» решил бороться с оттоком покупателей из гипермаркетов, поменяв их концепцию.
Ведомости 10:15
Авто
Renault привезет в Европу бюджетный электрокар
В сентябре на автовыставке в городе Чэнду (Китай) была анонсирована серийная для местного рынка модель бюджетного электрокара Renault City K-ZE.
Российская газета 03:07
Армия и оружие
Трамп сообщил о ликвидации преемника главаря ИГ аль-Багдади
Президент США Дональд Трамп заявил о ликвидации преемника главаря террористической организации ИГ (запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади.
РБК 10:31
Общество
Число моногородов в России могут сократить почти вдвое
В России количество моногородов, которые получают финансовую помощь от государства, может сократиться почти в два раза — с 321 до 170.
REGNUM 01:37
Политика
Премьер-министр Ливана объявил об отставке
Ливанский премьер-министр Саад Харири объявил об отставке во время массовых демонстраций в стране.
RT на русском 10:23
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко рассказала, что тратит 5 миллионов рублей в месяц
Параллельно Тодоренко начала вести на «Пятнице!» авторское шоу «Пятница с Региной», в рамках которого брала интервью о различных медийных персон.
Вокруг ТВ вчера в 08:15
Политика
Зеленский в очередной раз высказался за дипломатическое решение конфликта в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз заявил, что дипломатический путь остается единственным для урегулирования ситуации в Донбассе.
ТАСС 06:28
Технологии
В России создали одноразовую посуду из крахмала
ФедералПресс вчера в 05:05
Гаджеты
В России представили самый удобный кнопочный телефон
Российская компания «Иной» объявила о выпуске телефона Inoi 117B.
iXBT.com 04:16
Политика
Болгария высылает российского дипломата
Болгария приняла решение выслать российского дипломата после расследования о шпионаже.
Взгляд.ру вчера в 11:10