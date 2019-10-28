Путешествия

Вести.RuВести.RuОтдых в Турции для россиян подорожает

Турецкий Минфин в 2020 году вводит новые сборы с отельеров. Среди них "налог на проживание". Базовая ставка налога составляет два процента.
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с чего всё началось
В туристической отрасли Турции может появиться новый налог, который охватит все объекты размещения, включая и отели на популярных у россиян курортах, утверждает
 Ассоциация туроператоров России (АТОР).
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Цены на отдых в Турции в 2020 году не повысятся, считает эксперт

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Российская фигуристка Александра Трусова и японец Юдзуру Ханю исполнили параллельный четверной тулуп на тренировке перед показательными выступлениями на Skate Canada.
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Телевизионная сеть CW готовит новый сериал по вселенной комиксов DC.
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RT на русском вчера в 12:38
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Законопроект о покупке автомобиля за маткапитал внесен в Госдуму

Законопроект о возможности использовать средства материнского капитала на приобретение отечественных автомобилей стоимостью до одного миллиона рублей внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 29 октября.
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Зеленский заявил, что Украина стоит на пороге экономического прорыва

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что страна стоит на пороге экономического прорыва.
РИА Новости 06:51
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