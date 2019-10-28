с чего всё началось

Турецкий Минфин в 2020 году вводит новые сборы с отельеров. Среди них "налог на проживание". Базовая ставка налога составляет два процента.

Отдых в Турции для россиян подорожает

Общество Министр экономики Германии попал в больницу после падения со сцены Министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер споткнулся, когда спускался со сцены после выступления в Дортмунде и упал, в результате чего был госпитализирован.

Авто Начались продажи нового Land Rover Discovery Sport в России Обновленный Land Rover Discovery Sport 2020 модельного года представлен на российском рынке с четырьмя 2,0-литровыми двигателями Ingenium, среди которых два бензиновых на 200 и 249 л.с. и два дизельных мощностью 150 и 180 л.с. Все агрегаты сочетаются с 9-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом.

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Общество Суд взыскал с Павла Грудинина более миллиарда рублей Истцами по делу выступали акционеры совхоза, которые утверждали, что за передачу в уставный капитал компании ООО "ТТ Девелопмент" двух земельных участков стоимостью свыше миллиарда получили взамен только долю в этой организации, которая оценивалась в 29 млн рублей.

Финансы Центробанк впервые раскрыл валютную структуру торговли с Турцией Банк России впервые раскрыл валютную структуру двусторонней торговли с Турцией: как следует из статистики, опубликованной на официальном сайте регулятора, в январе — июне оплата в рублях производилась в 11,7% случаев, что почти соответствует уровню всего прошлого года — 11,3%.

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Общество Число моногородов в России могут сократить почти вдвое В России количество моногородов, которые получают финансовую помощь от государства, может сократиться почти в два раза — с 321 до 170.