Путешествия
Вести.RuОтдых в Турции для россиян подорожает
Турецкий Минфин в 2020 году вводит новые сборы с отельеров. Среди них "налог на проживание". Базовая ставка налога составляет два процента.
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с чего всё началось
В туристической отрасли Турции может появиться новый налог, который охватит все объекты размещения, включая и отели на популярных у россиян курортах, утверждает Ассоциация туроператоров России (АТОР).Коммерсантъвчера в 09:03
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Kia опубликовала в Сети первые изображения нового K5, также известного как Optima.
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Составлен перечень автомобилей, которые будет сложно продать
Эксперты портала «Авторамблер» составили ТОП-10 самых неликвидных автомобилей на российской «вторичке».
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Центробанк впервые раскрыл валютную структуру торговли с Турцией
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Авто
На заводе Haval в России будут производить Great Wall Hover H5
В первом квартале 2020 года на автомобильном заводе Haval в Тульской области будет запущено производство Great Wall Hover H5.
Армия и оружие
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Пентагон заключил контракт с Lockheed Martin на строительство 478 истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 на сумму 34 млрд долларов.
Общество
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Мальчика засосало в трубу в бассейне штаб-квартиры СВР
На территории московской штаб-квартиры Службы внешней разведки России погиб ребенок - мальчика затянуло в сливное отверстие системы очистки бассейна.
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Технологии
Сбербанк запустил новое приложение для похода в рестораны
Приложение носит название SberFood, оно доступно как в AppStore, так и Google Play. Действует приложение с 27 октября.
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Зрители ушли с «пьяного концерта» Наргиз
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Премьер-министр Ливана объявил об отставке из-за протестов
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Общество
Число моногородов в России могут сократить почти вдвое
В России количество моногородов, которые получают финансовую помощь от государства, может сократиться почти в два раза — с 321 до 170.
Общество
Медведев поручил повысить доверие бизнеса к судам и силовикам
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Кремль отреагировал на данные о страхе россиян перед произволом власти
Пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков прокомментировал результаты соцопроса «Левада-центра», согласно которым боязнь произвола властей вошла в топ-3 главных страхов россиян.
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