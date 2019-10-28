Путешествия

Вести.RuВести.RuОтдых в Турции для россиян подорожает

Турецкий Минфин в 2020 году вводит новые сборы с отельеров. Среди них "налог на проживание". Базовая ставка налога составляет два процента.
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с чего всё началось
В туристической отрасли Турции может появиться новый налог, который охватит все объекты размещения, включая и отели на популярных у россиян курортах, утверждает
 Ассоциация туроператоров России (АТОР).
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