с чего всё началось

В Турции может появиться новый налог, который обяжут платить все объекты размещения, включая отели на популярных у россиян курортах, сообщает АТОР.

Отдых в Турции может подорожать

Общество Телезрителей в России предупредили о возможных сбоях в вещании каналов Добавим, что, по данным издания, в декабре 2018 года «Останкино» уже подавало два иска к «Первому каналу» на общую сумму 164 млн рублей, однако после погашения задолженности отозвало их.

Экономика Россиянам запретят давать в долг по-крупному В Уголовный кодекс России могут внести поправки, вводящие новую статью и устанавливающие ответственность за нелегальное кредитование.

Экономика В Минэкономразвития предложили изменить подход к учету бедности В Минэкономразвития предложили изменить порядок статистического измерения уровня бедности в России.

Хоккей Малкин подтвердил наличие гражданства США Нападающий сборной России и клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин подтвердил наличие гражданства США, сообщает "Спорт-Экспресс".

Спорт Южносахалинцев зовут на ночной забег Ночной забег, посвященный Дню народного единства, состоится в Южно-Сахалинске 3 ноября. Его участниками станут около 500 человек.

Космос На обратной стороне Луны найдено загадочное вещество Китайский луноход «Чанъэ-4» запечатлел необычную находку на обратной стороне Луны.

Технологии В России создали новый материал для аэрокосмической техники Ученые из НИТУ «МИСиС» вместе с коллегами из Объединенного института высоких температур РАН впервые получили 3D-композит на основе алюминия, прочность которого на 20% выше, чем у используемых в аэрокосмической технике порошковых материалов.

Кино Новая «Малефисента» возглавила российский прокат в выходные Картина «Малефисента: Владычица тьмы» вновь стала лидером проката в России в прошедшие выходные. Фильм заработал 443,4 миллиона рублей.

Шоу-бизнес Гарик Харламов прокомментировал эротическую сцену с женой Резидент Comedy Club Гарик Харламов прокомментировал эротическую сцену с его супругой Кристиной Асмус в фильме "Текст" по роману Дмитрия Глуховского.

Общество Бутина прилетела в родной Барнаул Мария Бутина, вернувшаяся в Россию после освобождения из американской тюрьмы, прилетела в родной Барнаул.

Музыка Шнуров заявил, что «Ленинград» обрадовался роспуску Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров заявил, что не испытывает груза ответственности за роспуск группы, а сами участники коллектива вообще обрадовались «выходу на пенсию».

Политика Член Конгресса США ушла в отставку из-за секс-скандала Член Палаты представителей американского Конгресса Кэти Хилл заявила о решении уйти в отставку на фоне обвинений в сексуальной связи со своими сотрудниками.

Авто Полиция Монголии закупила внедорожники Lada 4x4 Полиция Монголии приобрела 19 пятидверных внедорожников Lada 4x4.

Политика Шефчович разочарован итогами консультаций с Россией и Украиной по газу Замглавы Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович на пресс-конференции заявил, что разочарован итогами трёхсторонних консультацией по газу между Россией, ЕС и Украиной, которые прошли в Брюсселе в понедельник, 28 октября.

Происшествия Расстрелявшему сослуживцев солдату предъявили обвинение Солдату Рамилю Шамсутдинову, застрелившему восьмерых сослуживцев в Забайкалье, предъявили обвинение по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц).

Происшествия Экс-мэру Владивостока следствие подгоняет автобусы Всего, по данным следствия, за ремонт автобусов аффилированной компании было перечислено 54 млн руб. По мнению СКР, таким образом бюджету Владивостока был причинен материальный ущерб, при этом были нарушены права и законные интересы трех коммерческих организаций, которые фактически были устранены с муниципального рынка транспортных услуг.

Футбол Валерий Карпин снова станет отцом Жена главного тренера ФК «Ростов» поделилась фотографией, на которой видно округлившийся живот, со своими подписчиками в Instagram.

Экономика Минэкономразвития отказалось вводить предложенный Чубайсом налог Минэкономразвития исключило из законопроекта о госрегулировании выбросов парниковых газов предложенные руководителем «Роснано» Анатолием Чубайсом положения об углеродном налоге.

Общество Увеличить зарплаты мэру Биробиджана, спикеру гордумы и его заму планируют с 1 октября Новоиспеченным депутатам городской Думы Биробиджана шестого созыва предстоит рассмотреть вопрос об увеличении зарплат мэра областного центра Александра Головатого, спикера гордумы Артёма Куликова и его заместителя Веры Калмановой, сообщает ИА ЕАОМеdіа со ссылкой на проект соответствующего решения представительного органа.

Гаджеты Apple предупредила владельцев iPhone 5 о необходимости обновить iOS Apple начала предупреждать владельцев смартфонов iPhone 5 о необходимости обновить операционную систему до версии iOS 10.3.4 до 3 ноября.

Гаджеты На ноутбуках появится Windows 10X WalkingCat успел зафиксировать информационную утечку до ее удаления. Есть вероятность внедрения Windows 10X во все традиционные ноутбуки.

Общество Количество моногородов в России может сократиться почти вдвое Почти половина моногородов в России может остаться без финансовой помощи.

Здоровье Гипертоники смогут бесплатно получить тонометры по ОМС Приборы будут выдавать в больницах и поликлиниках В 2020 году российские больницы и поликлиники могут начать выдавать пациентам приборы для мониторинга состояния здоровья, сообщает "Ъ".

Кино Макото Синкай назвал дату выхода следующего фильма Японский режиссер и аниматор Макото Синкай пообещал выпустить новый фильм уже в 2022 году.

Политика В Совфеде оценили заявление о возвращении фашизма на Украину Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал высказывание депутата Верховной рады Вадима Рабиновича о возвращении фашизма на Украину, сообщает RT.

Политика Премьер-министр Армении об отношениях с Москвой и Евросоюзом Премьер-министр Армении об отношениях с Москвой и Евросоюзом Подписание соглашения о свободной торговле между Сербией и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) вызвало нервную реакцию Брюсселя.