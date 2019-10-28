Путешествия
РИА НовостиОтдых в Турции может подорожать
В 2021 году объектам размещения придется платить в бюджет уже 2%. В следующем сезоне, по словам экспертов, возможный рост налогов почти не скажется на стоимости турпакетов: отельеры уже объявили контрактные цены на 2020 год, многие туроператоры продают путевки на лето будущего года.
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с чего всё началось
В туристической отрасли Турции может появиться новый налог, который охватит все объекты размещения, включая и отели на популярных у россиян курортах, утверждает Ассоциация туроператоров России (АТОР).Коммерсантъвчера в 09:03
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