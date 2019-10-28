с чего всё началось

В Турции может появиться новый налог, который обяжут платить все объекты размещения, включая отели на популярных у россиян курортах, сообщает АТОР.

Отдых в Турции может подорожать

Общество «Ъ»: ретейлерам стали отказывать в получении лицензий на продажу алкоголя Крупнейшие торговые сети России столкнулись с отказами в продлении или выдаче лицензий на продажу алкоголя.

Шоу-бизнес Гарик Харламов прокомментировал эротическую сцену с женой Резидент Comedy Club Гарик Харламов прокомментировал эротическую сцену с его супругой Кристиной Асмус в фильме "Текст" по роману Дмитрия Глуховского.

Наука Мозг по-разному запоминает выученную информацию Группа ученых провела исследование, которое выявило, что одну и ту же информацию мозг обрабатывает и запоминает по-разному.

Происшествия В центре охваченного протестами Сантьяго загорелось несколько зданий Несколько зданий загорелись в центре столицы Чили, где с начала октября проходят массовые акции протеста, передает телеканал «24 Horas».

Политика Трамп назвал Зеленского «новым президентом России» Президент США Дональд Трамп назвал украинского коллегу Владимира Зеленского "новым президентом России".

Экономика Названы потери россиян из-за отказа от санкционных продуктов Российские потребители ежегодно теряют 445 миллиарда рублей в ценах 2013 года из-за продовольственных антисанкций, в связи с введением которых был запрещен ввоз в страну иностранных продуктов питания.

Общество В Калифорнии объявлена массовая эвакуация из-за пожаров В Калифорнии в округе Сонома объявлена эвакуация 180 тыс жителей. Причиной эвакуации называется крупный природный пожар "Кинкейд".

Гаджеты Продажи смартфонов Realme выросли за год в шесть раз В результате продажи смартфонов Realme выросли за год в шесть раз в сравнении с третьим кварталом 2018 года.

Футбол Отстраненный футболист «Витесса» извинился перед Слуцким Футболист «Витесса» Ришедли Базур, отстраненный от работы с главной командой после конфликта с главным тренером Леонидом Слуцким, вернулся к тренировкам, сообщает пресс-служба голландского клуба.

Экономика Сбербанк запустил переводы по всему миру Сбербанк запустил для клиентов-физлиц денежные переводы в адрес юрлиц во все страны мира, говорится в пресс-релизе банка.

Гаджеты Состоялся релиз дистрибутива MX Linux 19 Разработчики выпустили свежий релиз лёгкого дистрибутива MX Linux 19.

Футбол СМИ узнали, что едят игроки «Зенита», «Спартака» и «Локомотива» сразу после матчей Руководство «Спартака» подошло к вопросу питания иначе, сразу после финального свистка игроки красно-белых едят итальянскую пасту, также им предлагают блюда с печеным картофелем, бурым рисом и макаронами, мясо говядины, телятины, индейки на гриле или рыбу, овощи и фрукты.

Происшествия В Алтайском крае объявлен день траура по погибшим в ДТП День траура объявлен 28 октября в Алтайском крае после крупного ДТП с восемью погибшими.

Авто АвтоВАЗ собрал дебютную партию обновленной Lada 4x4 Основные изменения затронут салон, где появятся новые приборная панель и центральный тоннель, другие сиденья, задний диван с тремя подголовниками и формованный потолок (как современных моделей LADA).

Экономика Центробанк РФ снова снизил ключевую ставку Добавим, с начала года это уже четвёртое понижение ставки, в сумме на 1,25%.

Политика Путин увеличил штат органов прокуратуры Президент Владимир Путин подписал указ, который предусматривает увеличение штатной численности органов прокуратуры.

Футбол Ляказетт лайкнул пост фаната «Арсенала», пославшего Джаку Нападающий "Арсенала" Александр Ляказетт в инстаграме поставил лайк болельщику, выразившему недовольство командой ппосле матча 10-го тура АПЛ с "Кристал Пэлас" (2:2).

Происшествия Шесть пострадавших при прорыве дамбы остаются в больнице Красноярска Шестеро пострадавших при разрушении каскада дамб в Курагинском районе Красноярского края остаются на лечении в краевой клинической больнице №1, сообщили РИА Новости в Минздраве края.

Киберспорт Официально: Death Stranding выйдет на ПК летом следующего года Студия Kojima Productions объявила о том, что выпустит Death Stranding на ПК в начале лета 2020 года.

Политика Депутат Рады предрек Украине поражение в «газовой войне» с Россией Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Олег Волошин заявил, что если дело дойдет до "газовой войны" между Украиной и Россией, то Киев в ней проиграет.

Армия и оружие США возьмут под контроль нефтяные месторождения в Сирии Министр обороны США Марк Эспер заявил о намерении военных США обеспечивать защиту сирийским нефтяным месторождениям.

Политика В «Нафтогазе» работают над новым иском к «Газпрому» Исполнительный директор украинской компании "Нафтогаз" Юрий Витренко рассказал, что работает над подготовкой нового иска против российской корпорации "Газпром".