Путешествия
РИА НовостиОтдых в Турции может подорожать
В Турции может появиться новый налог, который обяжут платить все объекты размещения, включая отели на популярных у россиян курортах, сообщает АТОР.
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с чего всё началось
В туристической отрасли Турции может появиться новый налог, который охватит все объекты размещения, включая и отели на популярных у россиян курортах, утверждает Ассоциация туроператоров России (АТОР).Коммерсантъ09:03
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Общество
«Ъ»: ретейлерам стали отказывать в получении лицензий на продажу алкоголя
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Гарик Харламов прокомментировал эротическую сцену с женой
Резидент Comedy Club Гарик Харламов прокомментировал эротическую сцену с его супругой Кристиной Асмус в фильме "Текст" по роману Дмитрия Глуховского.
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Мозг по-разному запоминает выученную информацию
Группа ученых провела исследование, которое выявило, что одну и ту же информацию мозг обрабатывает и запоминает по-разному.
Волга-Медиа 22:08
Происшествия
В центре охваченного протестами Сантьяго загорелось несколько зданий
Несколько зданий загорелись в центре столицы Чили, где с начала октября проходят массовые акции протеста, передает телеканал «24 Horas».
РБК 21:15
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Трамп назвал Зеленского «новым президентом России»
Президент США Дональд Трамп назвал украинского коллегу Владимира Зеленского "новым президентом России".
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Экономика
Названы потери россиян из-за отказа от санкционных продуктов
Российские потребители ежегодно теряют 445 миллиарда рублей в ценах 2013 года из-за продовольственных антисанкций, в связи с введением которых был запрещен ввоз в страну иностранных продуктов питания.
URA.Ru 21:47
Общество
Умер советский диссидент Владимир Буковский
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Малкин подтвердил наличие гражданства США
Газета.Ru 13:19
Общество
В Калифорнии объявлена массовая эвакуация из-за пожаров
В Калифорнии в округе Сонома объявлена эвакуация 180 тыс жителей. Причиной эвакуации называется крупный природный пожар "Кинкейд".
Московский Комсомолец вчера в 11:46
Гаджеты
Продажи смартфонов Realme выросли за год в шесть раз
В результате продажи смартфонов Realme выросли за год в шесть раз в сравнении с третьим кварталом 2018 года.
Astera 15:38
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Отстраненный футболист «Витесса» извинился перед Слуцким
Футболист «Витесса» Ришедли Базур, отстраненный от работы с главной командой после конфликта с главным тренером Леонидом Слуцким, вернулся к тренировкам, сообщает пресс-служба голландского клуба.
РБК 08:00
Экономика
Сбербанк запустил переводы по всему миру
Сбербанк запустил для клиентов-физлиц денежные переводы в адрес юрлиц во все страны мира, говорится в пресс-релизе банка.
BFM.ru 09:22
Гаджеты
Состоялся релиз дистрибутива MX Linux 19
Разработчики выпустили свежий релиз лёгкого дистрибутива MX Linux 19.
3DNews 06:14
Футбол
СМИ узнали, что едят игроки «Зенита», «Спартака» и «Локомотива» сразу после матчей
Руководство «Спартака» подошло к вопросу питания иначе, сразу после финального свистка игроки красно-белых едят итальянскую пасту, также им предлагают блюда с печеным картофелем, бурым рисом и макаронами, мясо говядины, телятины, индейки на гриле или рыбу, овощи и фрукты.
Матч ТВ 12:56
Происшествия
В Алтайском крае объявлен день траура по погибшим в ДТП
День траура объявлен 28 октября в Алтайском крае после крупного ДТП с восемью погибшими.
REGNUM 26 октября в 09:00
Авто
АвтоВАЗ собрал дебютную партию обновленной Lada 4x4
Основные изменения затронут салон, где появятся новые приборная панель и центральный тоннель, другие сиденья, задний диван с тремя подголовниками и формованный потолок (как современных моделей LADA).
Автоновости дня 02:59
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Центробанк РФ снова снизил ключевую ставку
Добавим, с начала года это уже четвёртое понижение ставки, в сумме на 1,25%.
Телекомпания Афонтово 00:17
Политика
Путин увеличил штат органов прокуратуры
Президент Владимир Путин подписал указ, который предусматривает увеличение штатной численности органов прокуратуры.
РБК 11:38
Футбол
Ляказетт лайкнул пост фаната «Арсенала», пославшего Джаку
Нападающий "Арсенала" Александр Ляказетт в инстаграме поставил лайк болельщику, выразившему недовольство командой ппосле матча 10-го тура АПЛ с "Кристал Пэлас" (2:2).
Бомбардир.ру 07:31
Происшествия
Шесть пострадавших при прорыве дамбы остаются в больнице Красноярска
Шестеро пострадавших при разрушении каскада дамб в Курагинском районе Красноярского края остаются на лечении в краевой клинической больнице №1, сообщили РИА Новости в Минздраве края.
РИА Новости 02:54
Киберспорт
Официально: Death Stranding выйдет на ПК летом следующего года
Студия Kojima Productions объявила о том, что выпустит Death Stranding на ПК в начале лета 2020 года.
3DNews 08:55
Политика
Депутат Рады предрек Украине поражение в «газовой войне» с Россией
Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Олег Волошин заявил, что если дело дойдет до "газовой войны" между Украиной и Россией, то Киев в ней проиграет.
Газета.Ru 21:40
Кино
Герой Дона Чидла мог стать вице-президентом США в «Мстителях: Финал»
Кинокомикс «Мстители: Финал» показал знакомых нам героев в неожиданном ключе.
Киноафиша России 06:36
Армия и оружие
США возьмут под контроль нефтяные месторождения в Сирии
Министр обороны США Марк Эспер заявил о намерении военных США обеспечивать защиту сирийским нефтяным месторождениям.
Газета.Ru 17:02
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко призналась, что тратит 5 млн рублей в месяц
Супруга Влада Топалов, телеведущая Регина Тодоренко рассказала о своих ежемесячных тратах.
Аргументы недели 14:33
Политика
В «Нафтогазе» работают над новым иском к «Газпрому»
Исполнительный директор украинской компании "Нафтогаз" Юрий Витренко рассказал, что работает над подготовкой нового иска против российской корпорации "Газпром".
Комсомольская правда 19:36
Экономика
Приамурье за год сократило госдолг на 1,6 млрд рублей
Согласно информации, обнародованной Минфином, общий государственный долг Приамурья на 1 октября 2018 года составлял 27,665 млрд рублей и был сформирован за счёт банковских (9,059 млрд рублей) и бюджетных кредитов (18,605 млрд рублей) при том, что регион не пользовался госгарантиями и государственными ценными бумагами.
REGNUM 20:36
Политика
Кадыров прокомментировал сообщения о ликвидации лидера ИГ
RT на русском вчера в 04:04