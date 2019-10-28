с чего всё началось

В Турции может появиться новый налог, который обяжут платить все объекты размещения, включая отели на популярных у россиян курортах, сообщает АТОР.

Отдых в Турции может подорожать

Армия и оружие CNN сообщил о захоронении в море останков главаря ИГ Останки лидера террористической группировки ИГ (запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади, уничтоженного в ходе американской спецоперации в Сирии 27 октября, захоронили в море, сообщает CNN со ссылкой на два военных источника.

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Политика Кремль высказался об идее референдума о разрешении эвтаназии Кремль не имеет сформулированной позиции по вопросу о возможности проведения референдума, касающегося легализации эвтаназии, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Происшествия Расстрелявшему сослуживцев солдату предъявили обвинение Солдату Рамилю Шамсутдинову, застрелившему восьмерых сослуживцев в Забайкалье, предъявили обвинение по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц).

Общество Увеличить зарплаты мэру Биробиджана, спикеру гордумы и его заму планируют с 1 октября Новоиспеченным депутатам городской Думы Биробиджана шестого созыва предстоит рассмотреть вопрос об увеличении зарплат мэра областного центра Александра Головатого, спикера гордумы Артёма Куликова и его заместителя Веры Калмановой, сообщает ИА ЕАОМеdіа со ссылкой на проект соответствующего решения представительного органа.

Общество Роструд напомнил жителям России о короткой рабочей неделе Дополнительный выходной день ожидает жителей России 4 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной службы по труду и занятости.

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Экономика Алекперов лично опроверг слухи о продаже ЛУКОЙЛа «Сургутнефтегазу» Глава и совладелец ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов заявил, что ни он, ни другие менеджеры не собираются продавать свои акции компании и таких предложений в последние недели не поступало.

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