Путешествия
Вести.RuОтдых в Турции для россиян подорожает
Базовая ставка налога составляет два процента. Но по решению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана налог может изменяться от одного до шести процентов. Пропорционально этому налогу в 2020 году вырастет и стоимость путевок в Турцию для россиян.
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с чего всё началось
В туристической отрасли Турции может появиться новый налог, который охватит все объекты размещения, включая и отели на популярных у россиян курортах, утверждает Ассоциация туроператоров России (АТОР).Коммерсантъвчера в 09:03
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Топ-5 привычек, которые могут продлить жизнь двигателю
ИА Городские вести. Волгоград 27 октября в 09:51
Авто
Опубликован топ-5 самых дешевых автомобилей в России в октябре
Московский Комсомолец 27 октября в 11:06
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Общество
В России расширили перечень запрещённой для детей информации
Согласно поправкам к запрещенной для распространения среди детей информации теперь относятся сведения, "содержащие изображение или описание сексуального насилия".
Online47.ru вчера в 20:25
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«Нафтогаз» назвал потери Украины в случае прекращения транзита газа
Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко в интервью «24 каналу» заявил, что если Россия прекратит транзит газа через Украину в Европу, то потери украинской экономики могут составить 3—4% от ВВП.
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Начат сбор подписей в поддержку расстрелявшего сослуживцев солдата
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RT на русском 00:00
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Врачи назвали способы снижения риска инсульта
Еще одним фактором, повышающим риск инсульта, названа заместительная гормональная терапия, которую применяют женщины старше 50 лет.
Известия вчера в 20:56
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Эксперты предсказали рост социальных протестов в России
Число протестных акций в России может вырасти, а социальные протесты в стране будут политизироваться.
РБК вчера в 23:16
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Количество моногородов в России может сократиться вдвое
Как пишут "Известия", количество таких населенных пунктов может сократиться практически вдвое - с 321 до 170.
Российская газета 00:30
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Под соусом Тедеско: немец ярко дебютировал в московском дерби
Немецкий специалист Доменико Тедеско добился яркой победы в своем дебютном дерби во главе «Спартака».
Известия вчера в 17:01
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Доктор Мясников об эвтаназии: у человека нет права на смерть
Ранее глава Минздрава Вероника Скворцова в интервью радио «Комсомольская правда» предложила решать вопрос о введении эвтаназии в России на референдуме.
Говорит Москва вчера в 08:06
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Полузащитник «Ливерпуля» Милнер раскритиковал систему VAR
Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер поделился мнением о системе VAR.
Чемпионат 00:06
Футбол
«Интер» объявил о рекордных доходах
Руководство «Интера» объявило о рекордных доходах клуба по итогам сезона-2018/19.
Матч ТВ 01:13
Происшествия
В Новом Уренгое севший самолет столкнулся с птицей
Самолет Sukhoi Superjet 100 после посадки в аэропорту Нового Уренгоя, во время пробега по полосе, столкнулся с птицей.
Известия 01:23
Футбол
Карпин назвал смешным нахождение «Ростова» в гонке за чемпионство
Главный тренер клуба Российской премьер-лиги «Ростов» Валерий Карпин считает, что нахождение команды среди претендентов на чемпионство звучит смешно и сюрреалистично.
РБК 02:04
Происшествия
Свердловчанка выпала из окна роддома и погибла
В Екатеринбурге молодая мать выпала из окна третьего этажа роддома и погибла. Инцидент произошёл 28 октября, пишут местные СМИ.
REGNUM 00:09
Экономика
Минэкономразвития предложило изменить подход к учету бедности
Минэкономразвития подготовило изменения в правила ведения статистики уровня бедности в России, говорится в подготовленном ведомством проекте постановления правительства, сообщает РБК.
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Мошенники присвоили 15 квартир в Москве по поддельным завещаниям
В Москве полиция задержала мошенников, которые на протяжении десяти лет занимались присвоением чужих квартир по поддельным завещаниям.
Газета.Ru 01:35
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Квят не согласился со штрафом за аварию с Нико Хюлькенбергом
Гонщик «Торо Россо» Даниил Квят не согласился со штрафом, к которому его приговорили за ДТП с Нико Хюлькенбергом на финише в гонке Гран-при Мексики.
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В статье шведской газеты Dagens Nyheter говорится, что несмотря на «триумф» российского президента Владимира Путина в Сирии и противоречия, раздирающие ЕС по российскому вопросу, Европа ни в коем случае не должна ослаблять давление на своего «исторического врага» — Россию.
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Найденный в сарае 50-летний Lamborghini продали за огромную сумму
Аукционный дом RM Sotheby’s объявил о завершении торгов по купе Lamborghini Miura P400 S, которое большую часть жизни простояло в забытом сарае.
Журнал Авто.ру 00:30
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Орешкин посоветовал Кудрину поискать шпионов в Счетной палате
Министр экономического развития Максим Орешкин в шутку предложил главе Счетной палаты Алексею Кудрину поискать агентов разведки в его ведомстве.
РИА Новости вчера в 07:51
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Ибрагимович может перейти во «Фламенго»
Как сообщает Football Italia, в подписании шведа заинтересован «Фламенго», подыскивающий замену своему бомбардиру Габриэлю Барбозе, который выступает за клуб на правах аренды.
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Происшествия
Мощный взрыв на заводе в Днепре перепутали с землетрясением
Взрыв на заводе в украинском Днепре перепутали с землетрясением. Об этом в понедельник, 28 октября, сообщил сайт Страна.ua.
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Экономика
Медведев поручил ускорить рост российской экономики
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев дал поручения для ускорения экономического роста.
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Общество
Microsoft заявила об атаках хакеров на антидопинговые организации
Хакеры из группы Strontium (Fancy Bear/APT28) атаковали не менее 16 спортивных и антидопинговых организаций по всему миру.
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