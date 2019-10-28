с чего всё началось

В Турции может появиться новый налог, который обяжут платить все объекты размещения, включая отели на популярных у россиян курортах, сообщает АТОР.

Отдых в Турции может подорожать

Происшествия В Москве мошенники присвоили 15 квартир по поддельным завещаниям Сотрудники московского уголовного розыска задержали участников организованной группы, которая подделывала завещания умерших людей и присваивала их квартиры, по предварительным данным, таким образом было украдено 15 квартир, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Политика «Нафтогаз» назвал потери Украины в случае прекращения транзита газа Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко в интервью «24 каналу» заявил, что если Россия прекратит транзит газа через Украину в Европу, то потери украинской экономики могут составить 3—4% от ВВП.

Общество Тульская область вошла в число регионов с низким уровнем безработицы Уровень безработицы (отношение численности безработных к численности рабочей силы) в сентябре 2019 г. составил в целом по России 4,5%. В Тульской области, где поиском работы было занято 28,9 тысяч человек, показатель – 3,6%. По данным «Тульского Бизнес-журнала», эти показатели для региона постоянные вот уже более трех лет подряд.

Общество Паводок в Хабаровском крае завершился На территории Хабаровского края не осталось подтопленных территорий. Вода ушла из шести населенных пунктов.

Хоккей Малкин подтвердил наличие гражданства США Нападающий сборной России и клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин подтвердил наличие гражданства США, сообщает "Спорт-Экспресс".

Хоккей Тарасенко пропустит пять месяцев из-за травмы плеча Срок восстановления составит минимум пять месяцев. Тарасенко получил повреждение 24 октября в первом периоде матча с «Лос-Анджелесом».

Общество Телезрителей в России предупредили о возможных сбоях в вещании каналов Добавим, что, по данным издания, в декабре 2018 года «Останкино» уже подавало два иска к «Первому каналу» на общую сумму 164 млн рублей, однако после погашения задолженности отозвало их.

Происшествия Под Новосибирском произошло землетрясение На юге Новосибирской области произошло землетрясение магнитудой 4,5, сообщается на сайте Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН.

Политика Россияне стали меньше бояться военного нападения на страну Чуть меньше трети россиян (31%) опасаются военного нападения на Россию, при этом больше половины из них (53%) верят, что такая угроза исходит со стороны США, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в понедельник в "Интерфакс".

Авто Собрана первая партия LADA 4x4 с новым салоном Основные изменения затронут салон, где появятся новые приборная панель и центральный тоннель, другие сиденья, задний диван с тремя подголовниками и формованный потолок (как современных моделей LADA).