Путешествия

РИА НовостиРИА НовостиОтдых в Турции может подорожать

В Турции может появиться новый налог, который обяжут платить все объекты размещения, включая отели на популярных у россиян курортах, сообщает АТОР.
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с чего всё началось
В туристической отрасли Турции может появиться новый налог, который охватит все объекты размещения, включая и отели на популярных у россиян курортах, утверждает
 Ассоциация туроператоров России (АТОР).
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