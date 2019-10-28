Путешествия
РИА НовостиОтдых в Турции может подорожать
В Турции может появиться новый налог, который обяжут платить все объекты размещения, включая отели на популярных у россиян курортах, сообщает АТОР.
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с чего всё началось
В туристической отрасли Турции может появиться новый налог, который охватит все объекты размещения, включая и отели на популярных у россиян курортах, утверждает Ассоциация туроператоров России (АТОР).Коммерсантъ09:03
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О готовности Украины к возобновлению поставок российского газа напрямую с 2020 года заявил министр энергетики России Александр Новак по итогам консультаций РФ, Евросоюза и Украины по газу, 28 октября сообщает «Россия 24».
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Эксперты полагают, что количество моногородов будет сокращаться по двум причинам: если численность населения составляет менее 3 тыс. человек и если градообразующее предприятие перестало играть ведущую роль в экономике.
Известия 19:17
Общество
Телезрителей в России предупредили о возможных сбоях в вещании каналов
Добавим, что, по данным издания, в декабре 2018 года «Останкино» уже подавало два иска к «Первому каналу» на общую сумму 164 млн рублей, однако после погашения задолженности отозвало их.
REGNUM 03:42
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Командир танкового взвода спас ребенка из горящего автомобиля
В Чебаркуле 23-летний командир танкового взвода спас 11-летнего мальчика из горящего автомобиля.
РЕН ТВ 11:11
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Застреливший сослуживцев в Забайкалье арестован
Газета.Ru 04:41
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Под Новосибирском произошло землетрясение магнитудой 4,5
Землетрясение магнитудой 4,5 произошло во вторник в трех километрах от населенного пункта Харин в Искитимском районе Новосибирской области.
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ToDay News Ufa 16:09
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В Кремле прокомментировали уничтожение аль-Багдади
"Действительно, наши военные видели в зоне американские самолеты и беспилотники, которые могли там работать, и если, действительно, эта информация подтвердится - о ликвидации аль-Багдади, то в целом можно говорить о серьезном вкладе президента США в борьбу с международным терроризмом", - заявил Песков.
Российская газета 07:47
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Умер писатель и советский диссидент Владимир Буковский
В 1976 году Владимира Буковского советские власти обменяли на лидера чилийских коммунистов Луиса Корвалана.
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Хоакину Фениксу исполняется 45 лет
В этом году американский актер Хоакин Феникс стал едва ли не самой обсуждаемой персоной в мире кинематографа.
Российская газета 08:31
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Названы регионы России с самым низким уровнем безработицы
Самый низкий уровень безработицы в России (1,3%) в июне — августе 2019 г. зафиксирован в Москве.
RT на русском вчера в 18:16
Политика
Трамп назвал Зеленского «новым президентом России»
Президент США Дональд Трамп назвал украинского коллегу Владимира Зеленского "новым президентом России".
РИА Новости 13:15
Происшествия
Путин наградил экипаж аварийно севшего в Нижнеангарске Ан-24
Президент РФ Владимир Путин представил к государственным наградам экипаж самолета Ан-24, совершившего в июне этого года аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска в Бурятии.
BFM.ru 11:21
Армия и оружие
США возьмут под контроль нефтяные месторождения в Сирии
Министр обороны США Марк Эспер заявил о намерении военных США обеспечивать защиту сирийским нефтяным месторождениям.
Газета.Ru 17:02
Киберспорт
Death Stranding на ПК выйдет летом 2020 года
ПК-версия Death Stranding выйдет в начале лета 2020 года. Точная дата выхода Death Stranding на ПК неизвестна.
Cyber.sports.ru 08:20
Армия и оружие
Комиссия Минобороны подняла по тревоге тысячи военнослужащих ВВО
Специальная комиссия Минобороны России проводит оценку боеготовности подразделений Восточного военного округа в Амурской области, Еврейской АО и Хабаровском крае.
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Происшествия
Российская туристка впала в кому на отдыхе в Турции
Как сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в пресс-службе компании TUI, девушка отправилась на отдых по линии туроператора 13 октября, проживала в отеле Throne Seagate Belek 5*. Подруга россиянки создала группу в социальной сети "ВКонтакте", в которой ищет неврологов и нейрохирургов, готовых помочь туристке.
Интерфакс 09:19
Экономика
Банк России снизил ключевую ставку до 6,50% годовых
Центральный банк Российской Федерации с 28 октября снизил ключевую ставку сразу на 50 базисных пунктов.
РЕН ТВ вчера в 17:20
Армия и оружие
Александр Лукашенко пригрозил США ответом на размещение танков в Литве
Как сообщает портал "News.ru", президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск вынужден ответить на размещение американского воинского контингента в Литве.
Военное дело 06:20
Экономика
Минэкономразвития предложило изменить подход к учету бедности
Минэкономразвития подготовило изменения в правила ведения статистики уровня бедности в России, говорится в подготовленном ведомством проекте постановления правительства, сообщает РБК.
Ведомости 20:02
Авто
Более тысячи Toyota Land Cruiser Prado отзывают в России
В список "отзывников" попали Toyota Land Cruiser Prado, которые были проданы в период с 12 марта по 18 апреля этого года.
Новые автомобили 11:05
Политика
Прокуратура Болгарии обвинила российского дипломата в шпионаже
Прокуратура Болгарии возбудила уголовное дело в отношении российского дипломата по обвинению в шпионаже.
ТАСС 10:10
Политика
Британский парламент отверг предложение Джонсона о досрочных выборах
Парламент Великобритании выступил против досрочного проведения выборов 12 декабря, которое предложил премьер-министр страны Борис Джонсон.
Коммерсантъ 15:50
Происшествия
Российский младенец умер от голода
Девятимесячный младенец скончался от голода в Златоусте (Челябинская область).
Lenta.ru 19:49
Авто
Налоговая сообщила, как освободиться от «лишнего» транспортного налога
Прежде всего, в ФНС напомнили, что понятие «право собственности» в случае с транспортным налогом не действует, а, значит, продажа автомобиля не может считаться основанием для прекращения его начисления.
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Нападающий «Краснодара» Сулейманов: «Свою машину купил за 4 миллиона»
Взял машину за 4 миллиона, — сказал Сулейманов в эфире YouTube-канала «КраСава».
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В зоне паводка в Хабаровском крае остаются шесть населенных пунктов
Спад уровня воды продолжается на реках пострадавшего от паводка Хабаровского края, в зоне подтопления остаются шесть населенных пунктов, сообщила в понедельник пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
ТАСС вчера в 20:54
Общество
Роструд напомнил, что россиян ожидает короткая рабочая неделя
Длинные выходные и короткая рабочая неделя ожидают россиян на следующей неделе.
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Кино
Завершился Римский кинофестиваль
Завершился Римский кинофестиваль Показами фильмов «Грех» Андрея Кончаловского и «Santa subito» Алессандро Пивы в воскресенье завершился Римский кинофестиваль.
Коммерсантъ 18:51