с чего всё началось

В Турции может появиться новый налог, который обяжут платить все объекты размещения, включая отели на популярных у россиян курортах, сообщает АТОР.

Политика Новак заявил о готовности Украины к прямым поставкам российского газа О готовности Украины к возобновлению поставок российского газа напрямую с 2020 года заявил министр энергетики России Александр Новак по итогам консультаций РФ, Евросоюза и Украины по газу, 28 октября сообщает «Россия 24».

Экономика Количество моногородов в России может сократиться почти вдвое Эксперты полагают, что количество моногородов будет сокращаться по двум причинам: если численность населения составляет менее 3 тыс. человек и если градообразующее предприятие перестало играть ведущую роль в экономике.

Общество Телезрителей в России предупредили о возможных сбоях в вещании каналов Добавим, что, по данным издания, в декабре 2018 года «Останкино» уже подавало два иска к «Первому каналу» на общую сумму 164 млн рублей, однако после погашения задолженности отозвало их.

Происшествия Командир танкового взвода спас ребенка из горящего автомобиля В Чебаркуле 23-летний командир танкового взвода спас 11-летнего мальчика из горящего автомобиля.

Происшествия Под Новосибирском произошло землетрясение магнитудой 4,5 Землетрясение магнитудой 4,5 произошло во вторник в трех километрах от населенного пункта Харин в Искитимском районе Новосибирской области.

Армия и оружие В Кремле прокомментировали уничтожение аль-Багдади "Действительно, наши военные видели в зоне американские самолеты и беспилотники, которые могли там работать, и если, действительно, эта информация подтвердится - о ликвидации аль-Багдади, то в целом можно говорить о серьезном вкладе президента США в борьбу с международным терроризмом", - заявил Песков.

Общество Умер писатель и советский диссидент Владимир Буковский В 1976 году Владимира Буковского советские власти обменяли на лидера чилийских коммунистов Луиса Корвалана.

Кино Хоакину Фениксу исполняется 45 лет В этом году американский актер Хоакин Феникс стал едва ли не самой обсуждаемой персоной в мире кинематографа.

Общество Названы регионы России с самым низким уровнем безработицы Самый низкий уровень безработицы в России (1,3%) в июне — августе 2019 г. зафиксирован в Москве.

Политика Трамп назвал Зеленского «новым президентом России» Президент США Дональд Трамп назвал украинского коллегу Владимира Зеленского "новым президентом России".

Происшествия Путин наградил экипаж аварийно севшего в Нижнеангарске Ан-24 Президент РФ Владимир Путин представил к государственным наградам экипаж самолета Ан-24, совершившего в июне этого года аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска в Бурятии.

Армия и оружие США возьмут под контроль нефтяные месторождения в Сирии Министр обороны США Марк Эспер заявил о намерении военных США обеспечивать защиту сирийским нефтяным месторождениям.

Киберспорт Death Stranding на ПК выйдет летом 2020 года ПК-версия Death Stranding выйдет в начале лета 2020 года. Точная дата выхода Death Stranding на ПК неизвестна.

Армия и оружие Комиссия Минобороны подняла по тревоге тысячи военнослужащих ВВО Специальная комиссия Минобороны России проводит оценку боеготовности подразделений Восточного военного округа в Амурской области, Еврейской АО и Хабаровском крае.

Происшествия Российская туристка впала в кому на отдыхе в Турции Как сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в пресс-службе компании TUI, девушка отправилась на отдых по линии туроператора 13 октября, проживала в отеле Throne Seagate Belek 5*. Подруга россиянки создала группу в социальной сети "ВКонтакте", в которой ищет неврологов и нейрохирургов, готовых помочь туристке.

Экономика Банк России снизил ключевую ставку до 6,50% годовых Центральный банк Российской Федерации с 28 октября снизил ключевую ставку сразу на 50 базисных пунктов.

Армия и оружие Александр Лукашенко пригрозил США ответом на размещение танков в Литве Как сообщает портал "News.ru", президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск вынужден ответить на размещение американского воинского контингента в Литве.

Экономика Минэкономразвития предложило изменить подход к учету бедности Минэкономразвития подготовило изменения в правила ведения статистики уровня бедности в России, говорится в подготовленном ведомством проекте постановления правительства, сообщает РБК.

Авто Более тысячи Toyota Land Cruiser Prado отзывают в России В список "отзывников" попали Toyota Land Cruiser Prado, которые были проданы в период с 12 марта по 18 апреля этого года.

Политика Прокуратура Болгарии обвинила российского дипломата в шпионаже Прокуратура Болгарии возбудила уголовное дело в отношении российского дипломата по обвинению в шпионаже.

Политика Британский парламент отверг предложение Джонсона о досрочных выборах Парламент Великобритании выступил против досрочного проведения выборов 12 декабря, которое предложил премьер-министр страны Борис Джонсон.

Происшествия Российский младенец умер от голода Девятимесячный младенец скончался от голода в Златоусте (Челябинская область).

Авто Налоговая сообщила, как освободиться от «лишнего» транспортного налога Прежде всего, в ФНС напомнили, что понятие «право собственности» в случае с транспортным налогом не действует, а, значит, продажа автомобиля не может считаться основанием для прекращения его начисления.

Общество В зоне паводка в Хабаровском крае остаются шесть населенных пунктов Спад уровня воды продолжается на реках пострадавшего от паводка Хабаровского края, в зоне подтопления остаются шесть населенных пунктов, сообщила в понедельник пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Общество Роструд напомнил, что россиян ожидает короткая рабочая неделя Длинные выходные и короткая рабочая неделя ожидают россиян на следующей неделе.