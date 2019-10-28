с чего всё началось

В 2021 году объектам размещения придется платить в бюджет уже 2%. В следующем сезоне, по словам экспертов, возможный рост налогов почти не скажется на стоимости турпакетов: отельеры уже объявили контрактные цены на 2020 год, многие туроператоры продают путевки на лето будущего года.

Отдых в Турции может подорожать

Политика Лавров прокомментировал действия США по контрабанде нефти в Сирии Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал действия США в Сирии, где американский военный контингент вместе с курдскими бандформированиями занимается контрабандой сирийской нефти.

Наука Ученые назвали самый вредный продукт для здоровья человека Ученые отмечают, что в мире стремительно растет потребление вредных для здоровья и окружающей среды продуктов питания, поэтому в тех регионах, где эта тенденция недавно набрала обороты, следует снижать потребление мяса и переходить на злаки, фрукты, овощи, орехи, бобы, рыбу и оливковое масло, а также другие растительные масла с высоким содержанием ненасыщенных жиров.

Политика Россия, Турция и Иран приветствуют созыв конституционного комитета САР Старт прямых межсирийских переговоров состоится 30 октября, в среду, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам переговоров с главами МИД Турции и Ирана Мевлютом Чавушоглу и Мохаммадом Джавадом Зарифом в Женеве.

Политика У офиса Зеленского начался митинг против разведения сил в Донбассе В Киеве у офиса украинского лидера Владимира Зеленского начался митинг протестующих против разведения сил в районе населённого пункта Золотое в Донбассе.

Экономика «Норникель» подорожал на запрете экспорта из Индонезии «Норникель» подорожал на запрете экспорта из Индонезии Власти Индонезии, крупнейшего в мире экспортера никелевой руды, не стали ждать конца года, чтобы запретить ее вывоз из страны.

Культура Вышел трейлер юбилейного фильма-концерта Аллы Пугачевой Напомним: ранее Алла Борисовна анонсировала в своем Instagram, что у шоу появится экранная версия. И что ее покажут в кинотеатрах страны.

Космос В Солнечной системе обнаружили новую планету Диаметр Гигеи составляет около 430 километров. Таким образом, она может стать самой маленькой планетой Солнечной системы.

Общество Законопроект о покупке автомобиля за маткапитал внесен в Госдуму Законопроект о возможности использовать средства материнского капитала на приобретение отечественных автомобилей стоимостью до одного миллиона рублей внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 29 октября.

Шоу-бизнес Мама Тимати опубликовала нежные снимки своих внуков Алиса уже не боится брать на руки маленького брата. Известный артист и бизнесмен Тимати недавно во второй раз стал отцом .