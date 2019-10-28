Путешествия
РИА НовостиОтдых в Турции может подорожать
В Турции может появиться новый налог, который обяжут платить все объекты размещения, включая отели на популярных у россиян курортах, сообщает АТОР.
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с чего всё началось
В туристической отрасли Турции может появиться новый налог, который охватит все объекты размещения, включая и отели на популярных у россиян курортах, утверждает Ассоциация туроператоров России (АТОР).Коммерсантъвчера в 09:03
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Президент Украины Владимир Зеленский считает, что страна стоит на пороге экономического прорыва.
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В торжественной церемонии в сквере напротив здания МИД РФ на Смоленской площади принял участие президент РФ Владимир Путин.
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Кремль прокомментировал страх россиян перед произволом власти
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал публикации результатов социологического опроса, согласно которым боязнь произвола властей вошла в топ страхов россиян.
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Футболисты московского «Спартака» одержали принципиальную победу в столичном дерби с «Локомотивом».
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Четыре корабля НАТО прибыли в Одессу
Среди кораблей Североатлантического альянса, прибывших в Одессу, были ESPS «Sella» из Испании, «Ros Lupu Dinescu» из Румынии, BGS «Shkval» из Болгарии и ITS «Numana» из Италии.
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Сбербанк собирается купить долю в Mail.ru Group
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Трое учеников школы поселка Гайны в Пермском крае дважды пытались выбросить из окна третьего этажа своего одноклассника.
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ЦБ и Минфин представили систему добровольных пенсионных накоплений
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Коммерсантъ 05:53
Экономика
Минэкономразвития предложило новый подход к учету бедности в России
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