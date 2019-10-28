с чего всё началось

В Турции может появиться новый налог, который обяжут платить все объекты размещения, включая отели на популярных у россиян курортах, сообщает АТОР.

Отдых в Турции может подорожать

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