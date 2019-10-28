с чего всё началось

В 2021 году объектам размещения придется платить в бюджет уже 2%. В следующем сезоне, по словам экспертов, возможный рост налогов почти не скажется на стоимости турпакетов: отельеры уже объявили контрактные цены на 2020 год, многие туроператоры продают путевки на лето будущего года.

Отдых в Турции может подорожать

Происшествия После прорыва дамб под Красноярском зафиксировали загрязнение воды Специалисты Росгидромета зафиксировали экстремально высокое загрязнение воды медью после прорыва дамб на технологическом водоёме золотодобывающей артели в Красноярском крае.

Политика Dagens Nyheter назвала Россию «историческим врагом» Европы В статье шведской газеты Dagens Nyheter говорится, что, несмотря на «триумф» российского президента Владимира Путина в Сирии и противоречия, раздирающие ЕС по российскому вопросу, Европа ни в коем случае не должна ослаблять давление на своего «исторического врага» — Россию.

Общество У Соловьева в студии снова подрались В студии программы «Вечер», которую ведет Владимир Соловьев, подрались гости. Об этом в своем Twitter рассказал сам Соловьев.

Происшествия Суд арестовал расстрелявшего сослуживцев солдата на два месяца Читинский гарнизонный военный суд в понедельник, 28 октября, на два месяца заключил под стражу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, который, по данным следствия, застрелил восьмерых сослуживцев.

Спорт WADA рассмотрит вопрос о статусе РУСАДА 4 ноября Вопрос о статусе в отношении Российского антидопингового агентства (РУСАДА) рассмотрит исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) 4 ноября, заявила заместитель гендиректора РУСАДА Маргарита Пахноцкая, 28 октября сообщает ТАСС.

Шоу-бизнес Поглумившийся над трупом кошки татарский певец извинился за выходку Татарский певец Фирдус Тямаев извинился за видеозапись, на которой он вместе с певицей Гузель Уразовой посмеялись над трупом сбитой на дороге кошки.

Общество Россияне согласились отказаться от зарубежных интернет-сервисов 77 процентов опрошенных согласились с тем, что государство должно иметь возможность устанавливать правила для отечественных интернет-компаний, а работающие в России и зарабатывающие на использовании данных россиян российские интернет-компании должны находиться под управлением граждан РФ.