В ялтинской городской больнице №1 умер 12-летний мальчик из Санкт-Петербурга, прибывший на отдых в детский центр «Артек». Об этом в субботу, 12 октября, журналистам сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Крыму Ольга Постнова.

В Крыму умер отдыхавший в «Артеке» мальчик

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