Происшествия
Российская газетаОтдыхавший в «Артеке» школьник скончался в крымской больнице
В Ялтинской больнице скончался 12-летний петербургский школьник, находившийся в Крыму в международном детском центре "Артек". По предварительной информации, учащийся шестого класса приехал в лагерь по путевке 23 сентября.
Читать в источнике
Оценить130
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7028 источников, обновлено в 16:05, Вашингтон
Шоу-бизнес
В Instagram Анастасии Заворотнюк опубликовано новое фото
На официальном аккаунте в Instagram Анастасии Заворотнюк, где родные актрисы обещают держать поклонников в курсе - после блокировки фанатской странички поддержки, появилось новое фото.
Российская газета 14:05
Здоровье
Елена Малышева призвала отказаться от туалетной бумаги
Телеведущая Елена Малышева призвала россиян отказаться от туалетной бумаги, предупредив о потенциальной угрозе ее использования, пишет vse42.ru.
Слово и Дело вчера в 02:24
Политика
Нацбатальон «Азов» начал зачистку Золотого от сторонников ЛНР
Московский Комсомолец 10:17
Общество
Иркутский губернатор объяснил решение повысить себе зарплату
Повышение оклада главы региона необходимо для роста зарплат сотрудников бюджетных организаций, заявил губернатор Иркутской области Сергей Левченко.
РИА Новости 13:00
Наука
Выявлена связь между медленной ходьбой и ранним старением мозга
MedikForum.ru 10:06
Политика
Помпео поддержал кандидатуру Салливана на должность посла в России
Госсекретарь США Майк Помпео одобрил решение президента США Дональда Трампа назначить послом в России его первого заместителя Джона Салливана.
Коммерсантъ 13:58
Здоровье
Больным ВИЧ и гепатитом предложили запретить работать в прокуратуре
Генпрокуратура предложила запретить брать на работу в структуру ВИЧ-инфицированных людей, а также больных гепатитом.
БИЗНЕС Online 04:50
Происшествия
Подозреваемого в убийстве девочки в Саратове арестовали
RT на русском 08:23
Армия и оружие
Франция приостанавливает поставки оружия в Турцию
Париж решил приостановить поставки вооружения в Турцию и предупредил Анкару о том, что операция на северо-востоке Сирии угрожает европейской безопасности.
Коммерсантъ 15:30
Хоккей
Панарин не спас «Рейнджерс» от поражения «Эдмонтону»
Газета.Ru 15:46
Футбол
Появилось видео невероятного промаха в матче ПФЛ
В матче 13-го тура центральной группы ПФЛ между «Сатурном» и клубом «Химик-Арсенал» произошел курьезный эпизод.
Sportbox.RU 15:35
Авто
Начаты продажи бюджетных Datsun с вариатором
Компания Nissan объявила старт продаж самых бюджетных моделей Datsun с новой трансмиссией.
Новые автомобили 00:22
Гаджеты
Самый доступный Redmi K20 Pro подешевел на 80 долларов
На китайском рынке серьёзно подешевел флагманский смартфон Redmi K20 Pro, продаваемый за пределами этой страны как Xiaomi Mi 9T Pro.
Газета DAILY 15:48
Кино
Роль феи-крестной в новой «Золушке» сыграет темнокожий гей
Роль феи-крестной в экранизации «Золушки» может сыграть американский темнокожий актер Билли Портер.
iReactor 01:37
Общество
В Гидрометцентре сообщили о погодной аномалии в России
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков сообщил, что в выходные в Москве ожидаются резкие скачки атмосферного давления, дожди и температура до 12 градусов тепла.
РБК 03:14
Армия и оружие
Россия может возродить атомный поезд «Баргузин»
Российская газета 08:14
Шоу-бизнес
Опубликован единственный снимок со свадьбы Пугачевой с Орбакасом
На фанатской страничке Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой в Instagram опубликован единственный сохранившийся снимок певицы с ее первой свадьбы с артистом цирка Миколасом Орбакасом.
Телепрограмма 03:58
Авто
Эксперты определили реальный срок службы зимней резины
Как правильно определить износ зимних шин, рассказали эксперты «Российской газеты».
Автоновости дня 04:23
Автоспорт
Синоптики пообещали солнечное воскресенье в Сузуке
Если прогноз сбудется, и сотрудники автодрома успеют подготовить трассу, то перенесенная с воскресенья квалификация состоится завтра в 10 утра по местному времени.
Motorsport.com Россия 10:35
Политика
Глава МИД Украины попросит ЕС «дожать» Россию в вопросе Донбасса
Глава МИД Украины Вадим Пристайко намерен на заседании Совета министров ЕС по иностранным делам призвать партнеров "дожать" Россию в вопросе урегулирования конфликта в Донбассе.
РИА Новости 09:17
Кино
Netflix выпустил полнометражное продолжение «Во все тяжкие»
На стриминговом сервисе Netflix 11 октября состоялась премьера полнометражного продолжения сериала "Во все тяжкие" — фильма "Путь: Во все тяжкие".
Газета.Ru вчера в 09:16
Шоу-бизнес
Максим Виторган высказался о свадьбе Ксении Собчак
Актер Максим Виторган-младший стал гостем передачи "На троих" с Екатериной Котрикадзе и Тихоном Дзядко.
Дни.ру 05:04
Кино
Добронравов прокомментировал уход Добрынина из «Сватов»
Митяй из "Сватов" актер Николай Добрынин заявил, что уходит из всеми любимого сериала.
Ugpressa.ru 09 октября в 11:06
Авто
Toyota представила водородный седан Mirai нового поколения
Toyota Mirai нового поколения построена на заднеприводной платформе TNGA-N, которая также легла в основу седана Toyota Crown для рынка Японии.
Тарантас Ньюс вчера в 00:42
Политика
В Кремле не обсуждают возвращение смертной казни
В Кремле «не обсуждается» вопрос о возвращении в России смертной казни, сообщил ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 08:54
Политика
Китай представил боевую летающую тарелку
10 октября в Китае состоялось открытие выставки «China Helicopter Exposition 2019».
Военное дело 10 октября в 13:24