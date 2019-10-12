В Ялтинской больнице скончался 12-летний петербургский школьник, находившийся в Крыму в международном детском центре "Артек". По предварительной информации, учащийся шестого класса приехал в лагерь по путевке 23 сентября.

Отдыхавший в «Артеке» школьник скончался в крымской больнице

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