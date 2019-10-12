Происшествия
Российская газетаОтдыхавший в «Артеке» школьник скончался в крымской больнице
В Ялтинской больнице скончался 12-летний петербургский школьник, находившийся в Крыму в международном детском центре "Артек". По предварительной информации, учащийся шестого класса приехал в лагерь по путевке 23 сентября.
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Происшествия
Два человека погибли в Токио из-за тайфуна «Хагибис»
Общество
В Гидрометцентре сообщили о погодной аномалии в России
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Происшествия
Задержанную в России израильтянку приговорили к 7,5 года колонии
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Журналисты федеральных СМИ разыскали мать подозреваемого в убийстве Лизы Киселевой и расспросили ее о сыне.
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Элладская церковь признала право Варфоломея предоставлять автокефалию
«Решение собора говорит, что он признаёт право вселенского патриарха предоставлять автокефалию и право блаженнейшего архиепископа поминать (главу неканонической церкви Украины Епифания)», — приводит РИА Новости слова митрополита.
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Происшествия
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Политика
Песков ответил на вопрос о возвращении смертной казни в России
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Шоу-бизнес
Ким Кардашьян опубликовала фото с крещения в Армении
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Шоу-бизнес
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Сами веселья в жилье бывшего супруга, оканчивающиеся под утро, Анастасия Веденская называет «оргиями» и удивляется возмущению Епифанцева по поводу встреч с детьми на его территории.
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В Екатеринбурге трое человек напали на чемпиона мира по карате
В Екатеринбурге трое мужчин попытались избить чемпиона мира по карате Дениса Кухарева и его коллегу Алексея Коковина, сообщила "Комсомольская правда".
Армия и оружие
Путин: Россия создаст способные преодолеть любую систему ПРО комплексы
Президент России Владимир Путин в интервью телеканалам RT Arabic, Al Arabiya и Sky Nеws Arabia заявил, что российская сторона намерена разработать ударные комплексы, которые преодолеют любую систему противоракетной обороны.
Теннис
Медведев победил Циципаса и вышел в финал турнира в Шанхае
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Норманн, которым интересуется «МЮ»: нет причин покидать «Ростов»
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Заседание Совета глав МИД стран СНГ продолжилось в расширенном составе
Заседание Совета министров иностранных дел государств-участников СНГ, после обмена мнениями в узком формате по актуальным вопросам международной повестки дня и взаимодействия в формате СНГ, продолжилось в расширенном составе, сообщает Государственное информационное агентство Туркменистана.
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Греф: Сбербанк отменит «банковский роуминг» в 2020 году
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Армия и оружие
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Шоу-бизнес
В Instagram Заворотнюк появилось новое фото
В официальном аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк в Instagram появилась новая фотография – в честь 11-й годовщины венчания с ее супругом Петром Чернышевым.
Гаджеты
Стабильная версия MIUI 11 появилась для смартфонов Xiaomi
Китайский производитель электронной техники Xiaomi рассказал о массовом внедрении оболочки MIUI 11 стабильного плана в свои смартфоны.
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Названы регионы-лидеры по заболеваемости алкоголизмом
Шесть из десяти регионов с наибольшими количеством заболевших находятся на Дальнем Востоке.
Происшествия