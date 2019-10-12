Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаОтдыхавший в «Артеке» школьник скончался в крымской больнице

В Ялтинской больнице скончался 12-летний петербургский школьник, находившийся в Крыму в международном детском центре "Артек". По предварительной информации, учащийся шестого класса приехал в лагерь по путевке 23 сентября.
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Трагедия в «Артеке». В Ялте погиб 12-летний петербуржец

Piter.tv07:08

В Петербурге создали комиссию для выяснения причин смерти петербургского школьника в Крыму

78.ru07:49

Следком возбудил дело по факту смерти 12-летнего мальчика в «Артеке»

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Минпросвещения РФ создало комиссию по расследованию смерти ребенка, приехавшего в «Артек»

ТАСС07:26

Отдыхавший в «Артеке» мальчик умер в крымской больнице

Интерфакс06:24

В Петербурге создали комиссию по расследованию смерти школьника в «Артеке»

РИА Новости08:41
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Происшествия

Два человека погибли в Токио из-за тайфуна «Хагибис»

RT на русском 09:28
Общество

В Гидрометцентре сообщили о погодной аномалии в России

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Стивен Сигал высказался о своей пенсии в России

Lenta.ru вчера в 12:58
Происшествия

Задержанную в России израильтянку приговорили к 7,5 года колонии

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Элладская церковь признала право Варфоломея предоставлять автокефалию

«Решение собора говорит, что он признаёт право вселенского патриарха предоставлять автокефалию и право блаженнейшего архиепископа поминать (главу неканонической церкви Украины Епифания)», — приводит РИА Новости слова митрополита.
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В Екатеринбурге возбудили уголовное дело по статье об убийстве после пропажи 27-летней горожанки, сообщает РИА Новости со ссылкой на следственное управление СК по Свердловской области.
Российская газета 06:12
Политика

МИД Латвии выступил против салюта в Москве в честь освобождения Риги

МИД Латвии выступил против проведения в Москве праздничного салюта, посвященного 75-летию освобождения Риги советскими войсками от немецкой оккупации.
РИА Новости вчера в 16:35
Армия и оружие

В Балтийске подняли флаг на новейшем малом ракетном корабле «Советск»

В Балтийске в Калининградской области торжественно подняли военно-морской флаг на новейшем малом ракетном корабле "Советск" проекта "Каракурт", сообщили в штабе Западного военного округа.
РЕН ТВ 07:08
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Врач посоветовал тем, кто хочет похудеть, «диету» Майи Плисецкой

Доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов дал совет всем, желающим похудеть.
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МИД Украины: Россия вернет корабли, захваченные в Керченском проливе

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Песков ответил на вопрос о возвращении смертной казни в России

Российские власти не обсуждают возвращение смертной казни, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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Звезда успела принять крещение, а в Инстаграме поделилась фотографиями с таинства. Поездка Ким Кардашьян с детьми в Армению закончилась.
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В США в возрасте 78 лет скончался голливудский киноактёр Роберт Форстер. Причиной смерти артиста стал рак головного мозга.
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«Сочи» объявил на своем официальном сайте об отставке главного тренера клуба Сергея Зубова. Исполнять обязанности будет Леонид Береснев.
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Сами веселья в жилье бывшего супруга, оканчивающиеся под утро, Анастасия Веденская называет «оргиями» и удивляется возмущению Епифанцева по поводу встреч с детьми на его территории.
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В Екатеринбурге трое человек напали на чемпиона мира по карате

В Екатеринбурге трое мужчин попытались избить чемпиона мира по карате Дениса Кухарева и его коллегу Алексея Коковина, сообщила "Комсомольская правда".
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Президент России Владимир Путин в интервью телеканалам RT Arabic, Al Arabiya и Sky Nеws Arabia заявил, что российская сторона намерена разработать ударные комплексы, которые преодолеют любую систему противоракетной обороны.
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Полузащитник «Ростова» Матиас Норманн, интерес к которому проявляют «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм Хотспур» и «Севилья», заявил, что не намерен покидать Россию.
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Заседание Совета глав МИД стран СНГ продолжилось в расширенном составе

Заседание Совета министров иностранных дел государств-участников СНГ, после обмена мнениями в узком формате по актуальным вопросам международной повестки дня и взаимодействия в формате СНГ, продолжилось в расширенном составе, сообщает Государственное информационное агентство Туркменистана.
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Греф: Сбербанк отменит «банковский роуминг» в 2020 году

Сбербанк планирует отменить комиссии за межрегиональные переводы в 2020 году.
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Германия прекратит военные поставки в Турцию из-за операции в Сирии

Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что немецкое правительство не будет выдавать разрешения на новые поставки вооружений Турции из-за турецкой военной операции в Сирии.
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В официальном аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк в Instagram появилась новая фотография – в честь 11-й годовщины венчания с ее супругом Петром Чернышевым.
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Названы регионы-лидеры по заболеваемости алкоголизмом

Шесть из десяти регионов с наибольшими количеством заболевших находятся на Дальнем Востоке.
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В Нью-Йорке четыре человека погибли при стрельбе

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