Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаОтдыхавший в «Артеке» школьник скончался в крымской больнице

В Ялтинской больнице скончался 12-летний петербургский школьник, находившийся в Крыму в международном детском центре "Артек". По предварительной информации, учащийся шестого класса приехал в лагерь по путевке 23 сентября.
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Источник сообщил, что погибший мальчик из «Артека» был в некритическом состоянии

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"Сирийские демократические силы" намерены просить защиты от Турции у России.
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В ресторане на улице Большая Ордынка между двумя гражданами произошёл конфликт, закончившийся стрельбой.
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В префектуре Тиба, уже пострадавшей от сильного тайфуна в сентябре, без света остались 12 тысяч домов, передает РИА Новости Японской столицы тайфун достигнет в ночь с субботы на воскресенье.
Вести.Ru вчера в 21:15
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Сборная Италии вышла на Евро-2020

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Газета.Ru 17:24
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Из лунного грунта впервые получили кислород

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Общество

В Екатеринбурге пройдет опрос о месте возведения храма

РИА Новости 17:24
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Сегодня отмечается Покровская родительская суббота

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Армия и оружие

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Немецкий специалист Доменико Тедеско урегулировал вопрос расторжения контракта с "Шальке-04" и в воскресенье, 13-го октября, прибудет в Москву для подписания договора с московским "Спартаком".
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РБК 11:26
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В честь первого после родов выхода в свет актриса нарядилась и накрасилась.
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Лукашенко призвал СНГ поддерживать украинскую власть

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США перебрасывают тысячи военных и ракеты в Саудовскую Аравию

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Автобус столкнулся с легковым автомобилем в Уфе, в результате ДТП пострадали десять человек.
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Для решения проблемы нехватки врачей в России могут привлечь зарубежных специалистов.
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Новогодний мультфильм «Как приручить дракона» выйдет 3 декабря

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