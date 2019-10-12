В Ялтинской больнице скончался 12-летний петербургский школьник, находившийся в Крыму в международном детском центре "Артек". По предварительной информации, учащийся шестого класса приехал в лагерь по путевке 23 сентября.

Отдыхавший в «Артеке» школьник скончался в крымской больнице

Армия и оружие В Балтийске подняли флаг на новейшем малом ракетном корабле «Советск» В Балтийске в Калининградской области торжественно подняли военно-морской флаг на новейшем малом ракетном корабле "Советск" проекта "Каракурт", сообщили в штабе Западного военного округа.

Политика В Киеве заявили об отсутствии средств на восстановление Донбасса Глава президентской партии Украины «Слуга народа» Давид Арахамия заявил об отсутствии денег у Киева на восстановление Донбасса.

Политика Президент Эквадора объявил о введении комендантского часа в столице Президент Эквадора Ленин Морено сообщил в Twitter, что в столице страны Кито вводится комендантский час, там также будет организован военный контроль.

Экономика Иркутский губернатор объяснил решение повысить себе зарплату Повышение оклада главы региона необходимо для роста зарплат сотрудников бюджетных организаций, заявил губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

Политика Путин прибыл в Ашхабад на саммит СНГ Президент России Владимир Путин прибыл в Ашхабад, где примет участие в заседании совета глав государств СНГ, а также проведет переговоры с лидером Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым.

Происшествия В центре Москвы произошла стрельба в ресторане В ресторане на улице Большая Ордынка между двумя гражданами произошёл конфликт, закончившийся стрельбой.

Происшествия В Японии из-за тайфуна без света остались 45 тысяч домов В префектуре Тиба, уже пострадавшей от сильного тайфуна в сентябре, без света остались 12 тысяч домов, передает РИА Новости Японской столицы тайфун достигнет в ночь с субботы на воскресенье.

Футбол Сборная Италии вышла на Евро-2020 Сборная Италии по футболу обыграла команду Греции в матче отборочного этапа чемпионата Европы - 2020.

Армия и оружие Франция остановит поставки оружия в Турцию Франция решила приостановить поставки вооружений в Турцию из-за начатой этой страной военной операции в Сирии.

Футбол Тедеско будет представлен тренером «Спартака» в понедельник Немецкий специалист Доменико Тедеско урегулировал вопрос расторжения контракта с "Шальке-04" и в воскресенье, 13-го октября, прибудет в Москву для подписания договора с московским "Спартаком".

Происшествия ФСИН пообещала уволить начальника колонии после видео с избиениями Начальника петрозаводской колонии ИК-9 Ивана Савельева уволят после публикации видеозаписи, где он якобы избивает заключенного.

Политика Украина готовится к обмену трех групп удерживаемых лиц Процесс подготовки к обмену удерживаемыми лицами находится на решающей стадии, всего планируется обменять три группы граждан.

Шоу-бизнес Мария Миронова после родов вышла в свет с мужем В честь первого после родов выхода в свет актриса нарядилась и накрасилась.

Армия и оружие Турчинов пообещал, что жители Донбасса будут «плакать и аплодировать» В эфире украинского ток-шоу «Право на власть» Турчинов пообещал, что жители Донбасса впоследствии будут плакать от счастья, осознавая, что «родные» ВСУ освободили их от «российской оккупации».

Происшествия Десять человек пострадали в ДТП с автобусом в Уфе Автобус столкнулся с легковым автомобилем в Уфе, в результате ДТП пострадали десять человек.

Здоровье Минздрав предложил привлечь мигрантов для устранения дефицита врачей Для решения проблемы нехватки врачей в России могут привлечь зарубежных специалистов.