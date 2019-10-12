Происшествия
Российская газетаОтдыхавший в «Артеке» школьник скончался в крымской больнице
В Ялтинской больнице скончался 12-летний петербургский школьник, находившийся в Крыму в международном детском центре "Артек". По предварительной информации, учащийся шестого класса приехал в лагерь по путевке 23 сентября.
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Армия и оружие
В Балтийске подняли флаг на новейшем малом ракетном корабле «Советск»
В Балтийске в Калининградской области торжественно подняли военно-морской флаг на новейшем малом ракетном корабле "Советск" проекта "Каракурт", сообщили в штабе Западного военного округа.
РЕН ТВ 07:08
Политика
В Киеве заявили об отсутствии средств на восстановление Донбасса
Глава президентской партии Украины «Слуга народа» Давид Арахамия заявил об отсутствии денег у Киева на восстановление Донбасса.
Известия 15:16
Наука
Выявлена связь между медленной ходьбой и ранним старением мозга
MedikForum.ru 10:06
Политика
Президент Эквадора объявил о введении комендантского часа в столице
Президент Эквадора Ленин Морено сообщил в Twitter, что в столице страны Кито вводится комендантский час, там также будет организован военный контроль.
Коммерсантъ 15:59
Экономика
Иркутский губернатор объяснил решение повысить себе зарплату
Повышение оклада главы региона необходимо для роста зарплат сотрудников бюджетных организаций, заявил губернатор Иркутской области Сергей Левченко.
РИА Новости 13:00
Политика
Путин прибыл в Ашхабад на саммит СНГ
Президент России Владимир Путин прибыл в Ашхабад, где примет участие в заседании совета глав государств СНГ, а также проведет переговоры с лидером Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым.
РИА Новости 10 октября в 16:16
Армия и оружие
CNN: сирийские курды хотят просить помощи у России вместо США
"Сирийские демократические силы" намерены просить защиты от Турции у России.
Газета.Ru 16:59
Общество
Киноцентр «Соловей» на Красной Пресне в Москве закроется 15 ноября
Кинотеатр "Соловей", расположенный на Дружинниковской улице в центре Москвы, закроется 15 ноября.
ТАСС вчера в 12:08
Происшествия
В центре Москвы произошла стрельба в ресторане
В ресторане на улице Большая Ордынка между двумя гражданами произошёл конфликт, закончившийся стрельбой.
RT на русском 17:15
Происшествия
В Японии из-за тайфуна без света остались 45 тысяч домов
В префектуре Тиба, уже пострадавшей от сильного тайфуна в сентябре, без света остались 12 тысяч домов, передает РИА Новости Японской столицы тайфун достигнет в ночь с субботы на воскресенье.
Вести.Ru вчера в 21:15
Футбол
Сборная Италии вышла на Евро-2020
Сборная Италии по футболу обыграла команду Греции в матче отборочного этапа чемпионата Европы - 2020.
Газета.Ru 17:24
Наука
Из лунного грунта впервые получили кислород
МИР 24 вчера в 05:55
Общество
В Екатеринбурге пройдет опрос о месте возведения храма
РИА Новости 17:24
Религия
Сегодня отмечается Покровская родительская суббота
РИА Биробиджан вчера в 20:00
Армия и оружие
Франция остановит поставки оружия в Турцию
Франция решила приостановить поставки вооружений в Турцию из-за начатой этой страной военной операции в Сирии.
Вести.Ru 15:38
Футбол
Тедеско будет представлен тренером «Спартака» в понедельник
Немецкий специалист Доменико Тедеско урегулировал вопрос расторжения контракта с "Шальке-04" и в воскресенье, 13-го октября, прибудет в Москву для подписания договора с московским "Спартаком".
Вести.Ru 15:49
Происшествия
ФСИН пообещала уволить начальника колонии после видео с избиениями
Начальника петрозаводской колонии ИК-9 Ивана Савельева уволят после публикации видеозаписи, где он якобы избивает заключенного.
РБК 11:26
Политика
Украина готовится к обмену трех групп удерживаемых лиц
Процесс подготовки к обмену удерживаемыми лицами находится на решающей стадии, всего планируется обменять три группы граждан.
ТАСС 05:41
Шоу-бизнес
Мария Миронова после родов вышла в свет с мужем
В честь первого после родов выхода в свет актриса нарядилась и накрасилась.
Комсомольская правда вчера в 11:41
Здоровье
Специалисты назвали продукты, которые помогут очистить сосуды
NewInform 10 октября в 05:42
Армия и оружие
Турчинов пообещал, что жители Донбасса будут «плакать и аплодировать»
В эфире украинского ток-шоу «Право на власть» Турчинов пообещал, что жители Донбасса впоследствии будут плакать от счастья, осознавая, что «родные» ВСУ освободили их от «российской оккупации».
ФАН вчера в 06:16
Политика
Лукашенко призвал СНГ поддерживать украинскую власть
Ruposters.ru вчера в 05:42
Армия и оружие
США перебрасывают тысячи военных и ракеты в Саудовскую Аравию
Вашингтон направляет в Саудовскую Аравию дополнительный контингент для защиты нефтяных месторождений.
ТВ Центр вчера в 12:28
Происшествия
Десять человек пострадали в ДТП с автобусом в Уфе
Автобус столкнулся с легковым автомобилем в Уфе, в результате ДТП пострадали десять человек.
РБК 16:32
Здоровье
Минздрав предложил привлечь мигрантов для устранения дефицита врачей
Для решения проблемы нехватки врачей в России могут привлечь зарубежных специалистов.
РБК 10 октября в 01:21
Происшествия
В ДНР рассказали о четырёх пострадавших в Донбассе из-за взрывов
RT на русском 13:26
Армия и оружие
Американский эсминец вошел в Черное море
Американский эсминец "Портер" с управляемым ракетным вооружением вошел в Черное море, сообщили в российском Национальном центре управления обороной.
РИА Новости 13:40