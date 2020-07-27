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Отдыхающих на Чёрном море ждёт комфортная погода

Отдыхающих на Чёрном море в ближайщую неделю ждёт комфортная погода, температура воды достигнет 27°C. «На курортах замечательная, очень тёплая погода и тёплая вода», — цитирует ТАСС научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Гидрометцентр прогнозирует «опасное солнце» в ряде регионов России

Опасное ультрафиолетовое излучение прогнозируется в Орловской, Брянской, Воронежской, Курской областях, Ставропольском, Краснодарском, Приморском краях, республике Адыгея и Забайкалье в ближайшие три дня.
ТАСС17:09
Подробнее о событии
RT на русском

Отдыхающих на Чёрном море ждёт комфортная погода

RT на русском22:38
РИА Новости

Вильфанд: жителям юга ЦФО на предстоящей неделе лучше не загорать

РИА Новости21:13
РБК

В Гидрометцентре спрогнозировали «опасное солнце» в ряде регионов России

РБК19:01
Комсомольская правда

Метеорологи предупредили об «опасном солнце» в некоторых регионах России

Комсомольская правда17:43
Известия

Вильфанд предупредил об «опасном солнце» в ряде регионов России

Известия17:41
URA.Ru

Гидрометцентр предупредил об опасном солнце и резком похолодании

URA.Ru17:26
ТАСС

Гидрометцентр прогнозирует «опасное солнце» в ряде регионов России

ТАСС17:09

Названо повышающее в 12 раз риск смерти при коронавирусе заболевание

Специалисты провели исследование и выяснили, что при наличии диабета заболевшие коронавирусом в шесть раз чаще нуждаются в госпитализации, так как COVID-19 у них протекает тяжелее и, по сравнению с пациентами без диабета, они в 12 раз чаще умирают от коронавируса.
Названо повышающее в 12 раз риск смерти при коронавирусе заболевание
Известия17:51
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В СК назвали самую распространённую схему налоговых преступлений

Самым популярным способом ухода от уплаты налогов является схема искусственного документооборота, заявила заместитель главы Следственного комитета России генерал-полковник Елена Леоненко.
Московский Комсомолец22:01
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Российские военные медики приступили к лечению пациентов с коронавирусом в Бишкеке

Военные медики, которые ранее прибыли из Российской Федерации в Киргизию для оказания помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией, осмотрели 70 пациентов, находящихся на лечении в военном госпитале в Бишкеке.
ТК Звезда22:00

В Донбассе вступают в силу дополнительные меры прекращения огня

Позже в штабе операции объединенных сил Украины заявили, что ведется подготовка к перемирию и с 27 июля на каждой из украинских позиций дополнительный контроль за прекращением огня будут осуществлять специально командированные украинские военнослужащие.
РИА Новости18:23

Обнаружен белок, скрывающий коронавирус SARS CoV-2 от иммунитета

Ученые в ходе исследований SARS-CoV-2 выяснили, что одну из главных ролей в процессе инфицирования играет вирусный фермент nsp16, который изменяет конечную структуру РНК-молекулы нового типа коронавируса.
iReactor24 июля в 21:47
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Робот «Федор» станет «тренером» для следующего космического робота

Побывавший в космосе робот "Федор" будет использован для тестирования технологий, которые затем будут использованы в новом российском космическом роботе, рассказал в интервью РИА Новости исполнительный директор НПО "Андроидная техника" Евгений Дудоров.
РИА Новости20:21
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В США скончался актер Джон Сэксон

За роль в фильме «Аппалуза» Джон Сэксон был представлен в номинации на лучшую мужскую роль второго плана на американской премии «Золотой глобус» в 1966 году.
RuNews24.ruвчера в 10:01
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Совладельцы РЕСО возместят ущерб азербайджанскому бизнесу в Москве

Совладелец страховой группы РЕСО миллиардер Сергей Саркисов обратился к представителям азербайджанской и армянской диаспор с призывом способствовать прекращению беспорядков в Москве на фоне обострения конфликта в Нагорном Карабахе.
РБКвчера в 02:16
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Безработица прошлась по регионам

Эпидемия сократила миллион работников По итогам второго, «коронавирусного» квартала 2020 года уровень безработицы в российских регионах по сравнению с таким же периодом прошлого года в среднем вырос на 30%, следует из опубликованных в пятницу данных Росстата.
Коммерсантъвчера в 14:58