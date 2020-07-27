Отдыхающих на Чёрном море ждёт комфортная погода
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Отдыхающих на Чёрном море в ближайщую неделю ждёт комфортная погода, температура воды достигнет 27°C. «На курортах замечательная, очень тёплая погода и тёплая вода», — цитирует ТАСС научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.В источнике
С чего всё началось
Гидрометцентр прогнозирует «опасное солнце» в ряде регионов России
Опасное ультрафиолетовое излучение прогнозируется в Орловской, Брянской, Воронежской, Курской областях, Ставропольском, Краснодарском, Приморском краях, республике Адыгея и Забайкалье в ближайшие три дня.
ТАСС17:09
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