с чего всё началось

В нынешнем сезоне Черышев забил за «Валенсию» три мяча и отдал одну голевую передачу.

СМИ сообщили о возможном уходе Дениса Черышева из «Валенсии»

Общество Глава Роспотребнадзора допустила возможность продления ограничений Глава Роспотребнадзора Анна Попова не исключила возможности продления ограничительных мер до июня, если россияне начнут нарушать режим самоизоляции во время майских праздников. 1,9K

Общество Скорректирован прогноз по эпидемии в России Прогноз по возможной дате окончания вспышки коронавируса по России скорректирован учеными из Сингапура. 2,7K

Общество Треть работников Чаяндинского месторождения заразилась коронавирусом Коронавирусом заразились более трех тысяч человек, работающих на Чаяндинском месторождении в Якутии, сообщила зампред правительства региона Ольга Балабкина в Telegram.

Здоровье В России не все регионы вовремя отреагировали на пандемию коронавируса Не все регионы России смогли оперативно отреагировать на угрозу распространения опасной коронавирусной инфекции и приступить к мобилизации.

Общество 80 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Ростовской области Оперштаб сообщил в субботу, 2 мая о 80 подтвержденных за сутки случаях заражения новой коронавирусной инфекцией на территории Ростовской области. 394

Футбол «Манчестер Юнайтед» может приобрести Рабьо Полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабьо может перейти в «Манчестер Юнайтед», сообщает Tuttomercartoweb.

Шоу-бизнес Оксана Самойлова подала на развод с Джиганом На днях стало известно, что мать четверых детей подала на развод, её иск зарегистрирован в Московском горсуде.

Общество Попова оценила возможность снятия ряда ограничений после 12 мая Ранее Попова выделила три основных критерия, от которых зависит начало этапа снятия ограничений в стране, введённых из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19. 17

Общество 25 новых случаев заболевания коронавирусом выявили в Самарской области По информации оперативного штаба на 12:00, пятницы, 1 мая, за сутки в Самарской области коронавирусная инфекция подтверждена еще у 25 человек. 275

Общество Полиция усилила контроль самоизоляции в Челябинске Из-за низкого индекса самоизоляции в Челябинске полиция усилила работу, сообщил на заседании оперативного штаба губернатор Алексей Текслер. 22

Политика Трамп анонсировал показ фильма об украинском Майдане Президент США Дональд Трамп в своем Twitter анонсировал повторный показ 50-минутного фильма экс-советника американского лидера и политического эксперта Майкла Капуто "Украинский обман: импичмент, деньги Байдена, массовые убийства". 35

Общество 797 новых случаев коронавируса выявлено в Подмосковье за сутки За все время в Подмосковье было 2152 случая заболевания у граждан, не проживающих постоянно и не зарегистрированных в Московской области. 766

Шоу-бизнес Дава рассказал о капризах Ольги Бузовой Накануне в Интернете в очередной раз появились слухи о расставании популярной пары из-за ссоры.

Армия и оружие Китай: США никогда не осмелятся самостоятельно провоцировать Россию Автор из Китая решил рассказать о том, почему при всей свое боевой мощи и политике запугивания США никогда не осмелятся самостоятельно провоцировать Российскую Федерацию, сообщает китайское издание Феникс. 1

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Армия и оружие Драка «ВСУшников» в инфекционном изоляторе: сводка с Донбасса «Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшие сутки по итогам сегодняшнего брифинга официального представителя УНМ ДНР.

Шоу-бизнес Надежда Ангарская стала победителем «Последнего героя» Победа Ангарской стала тем более неожиданной, что большинство зрителей были уверены в победе Дмитрия Павлюка, другого представителя «племени зрителей». 31

Авто УАЗ рассказал о малоизвестном тягаче Сообщество «Наш автопром» представило фото седельного тягача УАЗ-456, который был сконструирован на Ульяновской автомобильной фабрике в 1959 году.