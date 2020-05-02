Коронавирус
Говорит МоскваСМИ сообщили о возможном уходе Дениса Черышева из «Валенсии»
В нынешнем сезоне Черышев забил за «Валенсию» три мяча и отдал одну голевую передачу.
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Общество
Глава Роспотребнадзора допустила возможность продления ограничений
Глава Роспотребнадзора Анна Попова не исключила возможности продления ограничительных мер до июня, если россияне начнут нарушать режим самоизоляции во время майских праздников.
РИА Новости 07:34
Общество
Скорректирован прогноз по эпидемии в России
Прогноз по возможной дате окончания вспышки коронавируса по России скорректирован учеными из Сингапура.
Вести.Ru вчера в 04:54
Общество
Часть ограничений по коронавирусу сохранят до появления вакцины
Часть ограничительных мероприятий в России будет сохраняться до появления вакцины, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.
РИА Новости 12:36
Экономика
В России авансы по госконтрактам увеличены до 50%
Москва, 3 мая 2020, 10:10 — REGNUM Авансы по госконтрактам увеличены в России до 50% в рамках мер поддержки экономики.
REGNUM 03:10
Общество
Треть работников Чаяндинского месторождения заразилась коронавирусом
Коронавирусом заразились более трех тысяч человек, работающих на Чаяндинском месторождении в Якутии, сообщила зампред правительства региона Ольга Балабкина в Telegram.
РИА Новости вчера в 07:17
Здоровье
В России не все регионы вовремя отреагировали на пандемию коронавируса
Не все регионы России смогли оперативно отреагировать на угрозу распространения опасной коронавирусной инфекции и приступить к мобилизации.
ФАН 13:05
Общество
80 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Ростовской области
Оперштаб сообщил в субботу, 2 мая о 80 подтвержденных за сутки случаях заражения новой коронавирусной инфекцией на территории Ростовской области.
Kursk.com вчера в 06:29
Футбол
«Манчестер Юнайтед» может приобрести Рабьо
Полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабьо может перейти в «Манчестер Юнайтед», сообщает Tuttomercartoweb.
Спорт-Экспресс 13:10
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова подала на развод с Джиганом
На днях стало известно, что мать четверых детей подала на развод, её иск зарегистрирован в Московском горсуде.
News.ru 12:32
Общество
Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира
Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ вчера в 13:15
Общество
«Северному потоку-2» могут отказать в иммунитете к газовой директиве
Заявку на освобождение газопровода "Северный поток-2" от требований обновленной газовой директивы ЕС собирается отклонить Федеральное сетевое агентство ФРГ.
Российская газета 01 мая в 08:24
Политика
Помпео заявил о доказательствах сокрытия КНР ситуации с коронавирусом
У США есть достаточно доказательств того, что Коммунистическая партия Китая «делала всё, чтобы скрыть ситуацию с распространением коронавируса».
RT на русском 10:45
Общество
Число умерших от коронавируса в штате Нью-Йорк выросло за сутки на 299
После продолжавшегося несколько дней подряд снижения смертность от инфекции снова стала расти. Это признал губернатор Эндрю Куомо.
Эхо Москвы вчера в 13:31
Общество
Попова оценила возможность снятия ряда ограничений после 12 мая
Ранее Попова выделила три основных критерия, от которых зависит начало этапа снятия ограничений в стране, введённых из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 07:22
Общество
25 новых случаев заболевания коронавирусом выявили в Самарской области
По информации оперативного штаба на 12:00, пятницы, 1 мая, за сутки в Самарской области коронавирусная инфекция подтверждена еще у 25 человек.
Kursk.com 01 мая в 04:10
Общество
Проценко оценил риск итальянского сценария эпидемии коронавируса в РФ
Как сообщало ИА REGNUM, в Италии число скончавшихся пациентов с коронавирусом превысило 28 тыс. человек.
REGNUM 07:28
Общество
Полиция усилила контроль самоизоляции в Челябинске
Из-за низкого индекса самоизоляции в Челябинске полиция усилила работу, сообщил на заседании оперативного штаба губернатор Алексей Текслер.
Коммерсантъ Челябинск 05:20
Политика
Трамп анонсировал показ фильма об украинском Майдане
Президент США Дональд Трамп в своем Twitter анонсировал повторный показ 50-минутного фильма экс-советника американского лидера и политического эксперта Майкла Капуто "Украинский обман: импичмент, деньги Байдена, массовые убийства".
Газета.Ru 11:31
Общество
797 новых случаев коронавируса выявлено в Подмосковье за сутки
За все время в Подмосковье было 2152 случая заболевания у граждан, не проживающих постоянно и не зарегистрированных в Московской области.
Министерство здравоохранения МО 01 мая в 13:32
Шоу-бизнес
Дава рассказал о капризах Ольги Бузовой
Накануне в Интернете в очередной раз появились слухи о расставании популярной пары из-за ссоры.
КМВ Новости 11:49
Футбол
Гол в ворота «Зенита» признан одним из лучших в истории Лиги чемпионов
Говорит Москва 11:27
Армия и оружие
Китай: США никогда не осмелятся самостоятельно провоцировать Россию
Автор из Китая решил рассказать о том, почему при всей свое боевой мощи и политике запугивания США никогда не осмелятся самостоятельно провоцировать Российскую Федерацию, сообщает китайское издание Феникс.
Вечерний курьер 09:16
Политика
Экс-канцлер Германии назвал бессмысленными санкции против России
Бывший канцлер Германии Герхард Шредер призвал правительство страны отменить санкции против России на фоне пандемии коронавируса нового типа.
Газета.Ru 03:09
Армия и оружие
Драка «ВСУшников» в инфекционном изоляторе: сводка с Донбасса
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшие сутки по итогам сегодняшнего брифинга официального представителя УНМ ДНР.
Rusvesna.su 08:54
Здоровье
Главный кардиолог Минздрава РФ призвал ужесточить карантин в стране
Ужесточить ограничительные меры, принятые властями РФ из-за пандемии коронавируса, призвал главный кардиолог Министерства здравоохранения, гендиректор НМИЦ кардиологии ведомства Сергей Бойцов.
Газета.Ru 08:58
Политика
Лукашенко заявил о невозможности отмены парада Победы в Белоруссии
RT на русском 06:18
Шоу-бизнес
Надежда Ангарская стала победителем «Последнего героя»
Победа Ангарской стала тем более неожиданной, что большинство зрителей были уверены в победе Дмитрия Павлюка, другого представителя «племени зрителей».
Wday.ru 05:37
Авто
УАЗ рассказал о малоизвестном тягаче
Сообщество «Наш автопром» представило фото седельного тягача УАЗ-456, который был сконструирован на Ульяновской автомобильной фабрике в 1959 году.
SpeedMe 12:10
Общество
Гимнастка Солдатова показала новый бордовый обтягивающий костюм
Российская гимнастка Александра Солдатова продемонстрировала в инстаграме новый бордовый спортивный костюм.
Metaratings вчера в 12:05