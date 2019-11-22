Каким русским словам Денис Черышев учил Роналду и как стал вторым бомбардиром ЧМ-2018. Молодому поколению болельщиков Дмитрий Черышев известен как отец Дениса Черышева, единственного «испанца» в современной сборной России.

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Тренер и отец российского футболиста Дениса Черышева Дмитрий рассказал, как его сын общался с Криштиану Роналду во время их совместной игры за мадридский "Реал". Черышев выступал за первую команду "Реала" в сезонах-2012/13 и 2015/16.

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