Футбол
РИА НовостиОтец Черышева рассказал, как Денис учил Роналду русскому языку
Тренер и отец российского футболиста Дениса Черышева Дмитрий рассказал, как его сын общался с Криштиану Роналду во время их совместной игры за мадридский "Реал". Черышев выступал за первую команду "Реала" в сезонах-2012/13 и 2015/16.
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Каким русским словам Денис Черышев учил Роналду и как стал вторым бомбардиром ЧМ-2018. Молодому поколению болельщиков Дмитрий Черышев известен как отец Дениса Черышева, единственного «испанца» в современной сборной России.Чемпионат01:00
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Денис Черышев учил Криштиану Роналду признаваться в любви Ирине Шейк на русском языке
Комсомольская правда02:55
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