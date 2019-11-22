Футбол

РИА НовостиРИА НовостиОтец Черышева рассказал, как Денис учил Роналду русскому языку

Тренер и отец российского футболиста Дениса Черышева Дмитрий рассказал, как его сын общался с Криштиану Роналду во время их совместной игры за мадридский "Реал". Черышев выступал за первую команду "Реала" в сезонах-2012/13 и 2015/16.
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с чего всё началось

Дмитрий Черышев о себе, сыне Денисе, Овчинникове, Бескове, Эмери и ЧМ-2018

Каким русским словам Денис Черышев учил Роналду и как стал вторым бомбардиром ЧМ-2018. Молодому поколению болельщиков Дмитрий Черышев известен как отец Дениса Черышева, единственного «испанца» в современной сборной России.
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Отец Черышева рассказал, как Денис учил Роналду русскому языку

РИА Новости01:58

Черышев учил Роналду русскому языку, когда тот встречался с Ириной Шейк

Sport24.ru05:44

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Комсомольская правда02:55

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RT на русском04:05

Описаны занятия Роналду русским языком

Lenta.ru05:39

Черышев рассказал о том, как Роналду учил русский язык

Газета.Ru06:36

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