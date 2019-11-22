Футбол

РИА НовостиРИА НовостиОтец Черышева рассказал, как Денис учил Роналду русскому языку

Тренер и отец российского футболиста Дениса Черышева Дмитрий рассказал, как его сын общался с Криштиану Роналду во время их совместной игры за мадридский "Реал". Черышев выступал за первую команду "Реала" в сезонах-2012/13 и 2015/16.
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с чего всё началось

Дмитрий Черышев о себе, сыне Денисе, Овчинникове, Бескове, Эмери и ЧМ-2018

Каким русским словам Денис Черышев учил Роналду и как стал вторым бомбардиром ЧМ-2018. Молодому поколению болельщиков Дмитрий Черышев известен как отец Дениса Черышева, единственного «испанца» в современной сборной России.
Чемпионат01:00

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Отец Черышева рассказал, как Денис учил Роналду русскому языку

РИА Новости01:58

Черышев учил Роналду русскому языку, когда тот встречался с Ириной Шейк

Sport24.ru05:44

Денис Черышев учил Криштиану Роналду признаваться в любви Ирине Шейк на русском языке

Комсомольская правда02:55

Дмитрий Черышев рассказал, как Роналду спрашивал у его сына русские слова

RT на русском04:05

Описаны занятия Роналду русским языком

Lenta.ru05:39

Черышев рассказал о том, как Роналду учил русский язык

Газета.Ru06:36

Черышев помог Роналду признаться в любви Ирине Шейк

Pravda.Ru03:23
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Федеральная служба безопасности России возобновила следствие по делу задержанных в 2018 году в Керченском проливе украинских моряков, а ознакомление защиты с материалами дела приостановлено.
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Греф прокомментировал утечку данных клиентов Сбербанка

Глава Сбербанка Герман Греф считает произошедшую в сентябре утечку данных 5 тыс. клиентов банка "суровым уроком".
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Происшествия

У погибших в Сегеже птиц обнаружили инфекционное заболевание

В трех образцах выявили ДНК возбудителя орнитоза (хламидиоза Chlamydophila psittaci). Орнитоз — инфекционная болезнь человека и птиц.
ГТРК Карелия 05:30
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Уволилась врач, одобрившая новый порядок медосмотра водителей

Ранее телеграм-канал Baza написал, что увольнение связано с тем, что она дала положительный отзыв на новый порядок медосмотра для водителей.
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Роспотребнадзор оценил ситуацию с радиацией в Южно-Китайском море

RT на русском 03:09
Происшествия

Выброшенный бурей на мель танкер в Одессе сняли на видео

Танкер «Делфи», который ранее сорвало с якоря вблизи Одессы, штормом выбросило на берег.
Lenta.ru 05:04
Здоровье

Названа частая причина опасных проблем с сердцем

Ученые Университетского центра общей медицины и общественного здравоохранения Лозанны (Швейцария) пришли к выводу, что недостаточный сон вызывает сердечную недостаточность, особенно у людей, живущих в семьях с низким доходом.
Lenta.ru 05:53
Происшествия

В здании журфака МГУ задержали мужчину с пистолетом и ножом

В главном управлении МВД Москвы сообщили, что сотрудники службы безопасности остановили на посту охраны одного из ВУЗов мужчину в неадекватном состоянии, у которого при себе был складной нож и пневматический пистолет.
Интерфакс 05:43
Армия и оружие

Путин назвал долю современного оружия в армии России

В армии и на флоте доля современного оружия и техники составляет уже более 68%, подчеркнул он.
REGNUM 06:39
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Песков прокомментировал публикацию кадров жестокого убийства в Сирии

Россия не имеет отношения к лицам, совершившим жестокое убийство в Сирии, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:20
Общество

ФСБ задержала готовившихся свергнуть власть боевиков

REGNUM 04:05
Армия и оружие

Путин заявил о предотвращении исхода боевиков из Сирии в Россию

Удалось предотвратить массовый исход боевиков из Сирии в Россию, заявил российский лидер Владимир Путин в ходе заседания СБ России.
RT на русском 06:24
Общество

Родные жертв домашнего насилия призвали к ответу замглавы Минюста

Родственники четырёх женщин, которые стали жертвами домашнего насилия, потребовали от министра юстиции Александра Коновалова проверить на профпригодность своего заместителя, который назвал проблему сильно преувеличенной.
News.ru 04:35
Футбол

Месси прислал подарок на 15-летие футболисту дортмундской «Боруссии»

Нападающий юношеской команды дортмундской «Боруссии» Юссуфа Мукоко сообщил, что форвард «Барселоны» Лионель Месси сделал ему подарок на 15-летие.
RT на русском 03:49
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Вышел сериал «Ничто не случается дважды»

На Первом канале стартовал украинский сериал «Ничто не случается дважды». Премьера многосерийного фильма состоялась 18 ноября.
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Короткая программа у спортивных пар на этапе Гран-при по фигурному катанию в Саппоро завершилась победой 16-летней россиянки Алены Косторной.
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Компания Apple меняет способ разработки внутренних сборок операционных систем.
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Генпрокуратура назвала ошибкой новые правила медосмотра водителей

Первый замгенпрокурора Александр Буксман считает, что Минздрав допустил ошибку при изменении правил медосмотра водителей.
РБК 04:33
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Малышева назвала ранние симптомы рака мозга

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Наталья Ветлицкая: «Рождение ребенка не сделало меня счастливой»

Может, так и было, но сейчас Ветлицкая признается: «Рождение ребенка не сделало меня счастливой».
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Valve показала трейлер Half-Life: Alyx

Выход Half-Life: Alyx состоится в марте 2020 года. До выхода игру можно приобрести со скидкой в 10% – 976 pублей.
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Вучич прокомментировал сообщения о «российском разведчике» в Сербии

Сербский президент Александр Вучич прокомментировал сообщения о «российском разведчике» в Сербии, отметив, что на территории страны действуют многочисленные разведывательные службы.
RT на русском 04:15
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На Кузбассе задержан подозреваемый в убийстве и расчленении женщины

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в убийстве и расчленении женщины, тело которой было обнаружено в поселке Бачатский Кемеровской области.
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Паромное сообщение между Крымом и Турцией восстановлено.
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Команда президента Украины Владимира Зеленского активно разрабатывает стратегию возвращения Крыма в состав Украины.
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Следствие просит отправить под домашний арест главу Чехова

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Миллиардер Олег Тиньков опубликовал сообщение в Instagram, в котором обвинил Сбербанк в копировании идей «Тинькофф банка».
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