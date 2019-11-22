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РИА НовостиОтец Черышева рассказал, как Денис учил Роналду русскому языку
Тренер и отец российского футболиста Дениса Черышева Дмитрий рассказал, как его сын общался с Криштиану Роналду во время их совместной игры за мадридский "Реал". Черышев выступал за первую команду "Реала" в сезонах-2012/13 и 2015/16.
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Денис Черышев учил Криштиану Роналду признаваться в любви Ирине Шейк на русском языке
Комсомольская правда02:55
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