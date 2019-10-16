Футбол

RT на русскомRT на русскомОтец Черышева уволен с поста главного тренера «Нижнего Новгорода»

Клуб Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Нижний Новгород» объявил об отставке с поста главного тренера Дмитрия Черышева, который является отцом полузащитника сборной России и испанской «Валенсии» Дениса Черышева. Об этом сообщает официальный сайт нижегородского коллектива.
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Глеб Никитин
Главная задача — выход в премьер-лигу — не потеряла своей актуальности. Надеюсь, что опыт и профессиональные навыки Роберта Евдокимова помогут ее выполнить, и уже совсем скоро нижегородцы увидят яркую игру любимой команды.
— Глеб Никитин, российский политикСтолица Нижний 08:39

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Российский футболист и футбольный тренер. Выступал на позиции нападающего. За сборную России сыграл 10 официальных матчей и 1 неофициальный. Завершил свою игровую карьеру в Испании, где долгое время проживал и занимался тренерской деятельностью. С 2008 по 2009 годы тренировал детскую команду ФК «Реал Мадрид», в юношеской команде этого клуба играл его старший сын Денис.
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