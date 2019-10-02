Футбол
Sport24.ruОтец Дзагоева признался, что отговорил сына от перехода в «Тоттенхэм»
Елибзар Дзагоев, отец полузащитника ЦСКА Алана Дзагоева, рассказал, что его сын мог перейти в «Тоттенхэм», но он его отговорил. В 2016 году Дзагоев в одном из интервью рассказал, что хотел перейти в лондонский клуб.
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Хоккей
Ак Барс — СКА 2:1 (3-й период)
RT на русском 14:34
Шоу-бизнес
Настя Ивлеева рассказала о свадьбе с Элджеем и беременности
Настя Ивлеева рассказала о своей свадьбе с Элджеем. Слухи появились ещё в августе, когда на руке телеведущей было замечено кольцо.
OAnews 01:58
Транспорт
ГИБДД решила не штрафовать в плохую погоду
Вынесению штрафов препятствуют качество фотографий, отсутствие табличек или разметки, уведомляющих о фотовидеофиксации, многочисленные жалобы на неточность работы камеры или дорожные работы.
РБК 03:59
Спорт
Шубенков вышел в финал в беге на 110 м с барьерами на чемпионате мира
Россиянин Сергей Шубенков пробился в финал в беге на 110 метров с барьерами на чемпионате мира по легкой атлетике.
ТАСС 13:16
Политика
Путин призвал не допускать фокусов в доплатах медикам
"Важно, чтобы при поднятии доли оклада не были снижены компенсационные выплаты и другие доплаты, вот чтобы этого фокуса не произошло", - подчеркнул российский лидер.
Российская газета 12:43
Происшествия
Суд арестовал замглавы «Аэрофлота» по делу о мошенничестве
Басманный суд Москвы в среду арестовал заместителя генерального директора по правовым и имущественным вопросам «Аэрофлота» Владимира Александрова, сообщает «РИА Новости».
РБК 12:27
Здоровье
В Перми из-за низких зарплат увольняются все неонатологи роддома
Неонатологи роддома пермской городской больницы № 6 заявили о том, что собираются уволиться всем отделением из-за низких зарплат.
Росбалт 09:36
Армия и оружие
Стало известно, что делал фрегат ЧФ «Адмирал Макаров» в Греции
Экипаж фрегата Черноморского флота «Адмирал Макаров» сегодня завершил деловой визит в порт Керкира на греческом острове Корфу.
ForPost 06:12
Политика
Что сказал Путин на форуме «Российская энергетическая неделя»
Президент РФ Владимир Путин выступил на пленарном заседании форума "Российская энергетическая неделя".
ТАСС 10:54
Политика
Украина возобновила импорт электроэнергии из России
Украина 1 октября возобновила поставки электроэнергии из России, сообщают «Украинские новости» со ссылкой на пресс-службу «Укрэнерго».
Коммерсантъ 13:55
Театры
Галина Волчек попросила коллег найти ей помощника в «Современнике»
Российская газета 13:23
Политика
Западная делегация планирует приехать в Крым на поезде по мосту
Глава западной делегации, депутат земельного парламента Норвегии Хендрик Вебер отметил, что они планируют приехать на полуостров на поезде по Крымскому мосту, передают «РИА Новости».
Аргументы и Факты - Крым 05:11
Здоровье
Онколог перечислил игнорируемые нами признаки лейкемии
Онколог Джек Якуба назвал главные признаки рака крови, которые люди обычно игнорируют.
NewInform 29 сентября в 17:58
Общество
Росконтроль назвал опасное российское молоко
Экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провелил российское молоко.
Рамблер вчера в 04:15
Шоу-бизнес
Анастасия Костенко: «Муж почувствовал мою беременность раньше меня»
Месяц назад Костенко подтвердила слухи об интересном положении. Сейчас Анастасия находится на 20-й неделе беременности.
StarHit.ru 02:00
Культура
Умер чешский эстрадный исполнитель Карел Готт
Чешский эстрадный исполнитель Карел Готт умер в возрасте 80 лет. Об этом журналистам сообщила его продюсер Анета Штолцова.
ТАСС 04:51
Шоу-бизнес
Галкин поделился семейным фото с Пугачевой в мини-платье
"Девчонки", - подписал он снимок, на котором также позируют родные и друзья: его дочь Лиза, дочь Пугачевой Кристина Орбакайте, певица и супруга Игоря Николаева Юлия Проскурякова.
Газета.Ru 05:10
Футбол
Итальянская журналистка ответила на призывы болельщиков показать грудь
Болельщики футбольного клуба «Наполи» не оставили без внимания красоту итальянской журналистки Дилетты Леотты.
МИР 24 06:19
Общество
Астролог: какие переживания и сюрпризы принесет октябрь знакам зодиака
Начало октября ознаменуется переходом быстрых планет — Меркурия и Венеры — в знак Скорпиона.
Вечерняя Москва 11:32
Гаджеты
В Россию пришел необычный кнопочный телефон Nokia с WhatsApp. Цена
Российская газета 11:14
Шоу-бизнес
Представитель Заворотнюк опроверг скорое появление актрисы на телешоу
Концертный директор Анастасии Заворотнюк Стас Христов заявил РБК, что никакой пресс-конференции Анастасии Заворотнюк в ближайшее время не будет.
РБК 04:45
Финансы
Курс гривны резко снизился после визита Зеленского в Нацбанк Украины
Издание «Украинские новости» отмечает, что падение курса гривны произошло после того, как НБУ посетили президент Владимир Зеленский и глава правительства Алексей Гончарук.
РБК вчера в 11:45
Авто
Новые BMW X5 M и X6 M показали официально
Спортивное подразделение BMW M расширило свой модельный ряд двумя новыми кроссоверами — X5 M и X6 M, а также их особыми версиями с приставкой Competition.
32CARS.ru вчера в 23:52
Политика
Хантсман заявил об «окне возможностей» для Москвы и Киева
Посол США в России Джон Хантсман считает, что для Москвы и Киева открывается «окно возможностей» из-за позитивных сдвигов в отношениях двух стран.
RT на русском 15:13
Армия и оружие
Посол США прокомментировал продление СНВ-3
Посол США Джон Хантсман назвал спекуляциями сообщения о возможности продления договора СНВ-3 не на пять лет, а на один год.
Взгляд.ру 14:26
Армия и оружие
В Сирии испытали российскую С-500
Российская система противовоздушной обороны из зенитного ракетного комплекса С-500 «Прометей» успешно прошла комплекс испытаний в Сирии.
Lenta.ru вчера в 21:13
Политика
Журналист заявил об избиении на курсах военных репортеров
Редактор «РИА Новости» (МИА «Россия сегодня») Святослав Павлов написал заявление в Главное военное следственное управление СКР, обвинив организаторами курсов экстремальной журналистики «Бастион-2019» в превышении должностных полномочий, сообщает РБК.
Национальная служба новостей 01:00
Шоу-бизнес
Принц Гарри подал в суд на опубликовавшую письмо Меган Маркл газету
Ранее таблоид опубликовал частное письмо герцогини Сассекской, чем, по словам ее супруга, нарушил неприкосновенность личной жизни.
Российская газета вчера в 23:32