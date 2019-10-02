Футбол
Матч ТВОтец Дзагоева рассказал, что отговорил сына от перехода в «Тоттенхэм»
Отец полузащитника ЦСКА Алана Дзагоева Елибзар Дзагоев, рассказал о том, как отговорил сына от перехода в «Тоттенхэм». Лондонская команда проявляла интерес к российскому футбоисту в 2016 году.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7016 источников, обновлено в 13:58, Ашберн
Политика
Путин заявил о доставшемся Зеленскому «тяжелом наследии»
Президент России Владимир Путин заявил, что его украинскому коллеге Владимиру Зеленскому досталось «тяжелое наследие» от прежнего руководства страны.
РБК 12:08
Происшествия
Суд арестовал замгендиректора «Аэрофлота» Александрова
Басманный суд Москвы заключил под стражу до 30 ноября заместителя генерального директора авиакомпании «Аэрофлот» Владимира Александрова по правовым и имущественным вопросам в рамках дела о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
BFM.ru 12:18
Общество
Уфимцы пожаловались Папе Римскому на отсутствие отопления
Один из жителей заявил, что во время очередной жалобы в управляющую компанию им сказали, что они могут жаловаться "хоть Папе Римскому".
Газета.Ru 13:24
Происшествия
Россиянка умерла после пластики груди
Lenta.ru 07:40
Политика
Путин объяснил необходимость ухода России от доллара
Россия никогда не ставила перед собой задачу уйти от доллара в качестве платежного инструмента, однако страна вынуждена себя обезопасить.
Lenta.ru 08:22
Общество
Центр имени Блохина не получал заявлений об увольнении онкологов
Телеканал 360° 30 сентября в 09:43
Политика
Кандидат в президенты США Берни Сандерс госпитализирован
Как передавал News.ru, вице-президент США Джо Байден по ошибке назвал Берни Сандерса президентом во время дебатов.
News.ru 11:21
Политика
Путин прокомментировал выступление экоактивистки Греты Тунберг в ООН
Президент Владимир Путин заявил, что не разделяет «общих восторгов» в связи с выступлением в ООН 16-летней шведской школьницы Греты Тунберг, заявившей о недостаточности предпринимаемых мер по борьбе с загрязнением атмосферы.
Ведомости 09:14
Футбол
«Бенфика» забила семь голов «Зениту» в Юношеской лиге УЕФА
Молодежная команда "Зенита" уступила на своем поле португальской "Бенфике" в Юношеской лиге УЕФА.
Pravda.Ru 09:22
Политика
Лавров рассказал о подписании «формулы Штайнмайера» на разных листах
Вчера в Минске участники контактной группы, включая Донецк и Луганск, подписали «формулу Штайнмайера».
Известия 08:57
Транспорт
ГИБДД перестанут штрафовать в непогоду
В регионы ГИБДД России направлено сообщение о том, что штрафы с камер не должны выноситься, если нарушения зафиксированы во время тумана или сильного дождя, информирует "Коммерсантъ".
Газета.Ru 08:24
Происшествия
Командиру сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 предъявили обвинение
По версии следствия, 5 мая этого года Евдокимов после возвращения самолета в аэропорт вылета "осуществил грубую посадку на взлетно-посадочную полосу аэропорта Шереметьево".
Интерфакс 10:30
Авто
АвтоВАЗ объявил о скидках на модели LADA в октябре
Представитель отечественного автопрома компания «АвтоВАЗ» объявила об акциях, действующих в октябре текущего года при покупке моделей LADA.
Актуальные Новости 04:57
Общество
В стиральных машинах нашли опасные бактерии, устойчивые к антибиотикам
МИР 24 30 сентября в 06:50
Гаджеты
Samsung закрывает свой последний завод в Китае
Согласно появившейся в Сети информации, последний завод Samsung в Китае будет закрыт до конца текущего месяца.
UfaTime.ru 01:21
Армия и оружие
Китай показал на параде супермощную ракету
На масштабном военном параде в Пекине, который организован в честь 70-летия образования республики КНР, показали межконтинентальную баллистическую ракету, передает телеканал "360".
Дни.ру вчера в 03:24
Общество
Астролог: какие переживания и сюрпризы принесет октябрь знакам зодиака
Начало октября ознаменуется переходом быстрых планет — Меркурия и Венеры — в знак Скорпиона.
Вечерняя Москва 11:32
Шоу-бизнес
Ходченкова и Слепаков перестали скрывать свой роман
Светлана Ходченкова и Семён Слепаков больше не скрывают того, что у них роман.
OvideO.ru 07:32
Политика
Трамп надеется, что ему не придется публиковать другие стенограммы
Глава США Дональд Трамп выразил надежду, что ему больше не нужно будет публиковать стенограммы телефонных бесед с лидерами других стран.
Газета.Ru 13:16
Политика
Врио главы ФСИН стал Анатолий Рудый
Временно исполняющим обязанности директора ФСИН стал Анатолий Рудый, первый заместитель главы ведомства.
РБК 05:29
Происшествия
Собака помогла задержать подозреваемого в убийстве кондуктора
Собака взяла след нападавшего и привела полицейских к дому на 2-й улице Строителей. Там стражи порядка и задержали подозреваемого.
Телеканал 360° 01:39
Спорт
Шубенков вышел в финал в беге на 110 м с барьерами на чемпионате мира
Россиянин Сергей Шубенков пробился в финал в беге на 110 метров с барьерами на чемпионате мира по легкой атлетике.
ТАСС 13:16
Шоу-бизнес
Михаил Боярский попался на нарушении ПДД в Петербурге
Актуальные Новости вчера в 12:10
Энергетика
«Газпром» назвал альтернативный маршрут «Северного потока —2»
Запасные маршруты газопровода «Северный поток — 2» предполагают его строительство вне экономических зон Дании — в нейтральных водах, но вблизи датской территории.
BFM.ru 03:45
Здоровье
Диетолог назвала самое вредное мясо для человека
Medical Note 09:46
Политика
ДНР и ЛНР призвали Зеленского не диктовать им условия
Подписанием "формулы Штайнмайера" Киев признает право Донбасса на самостоятельное определение своей судьбы, следует из совместного заявления глав самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Дениса Пушилина и Леонида Пасечника.
РИА Новости 02:26
Шоу-бизнес
Принц Гарри подал в суд на опубликовавшую письмо Меган Маркл газету
Ранее таблоид опубликовал частное письмо герцогини Сассекской, чем, по словам ее супруга, нарушил неприкосновенность личной жизни.
Российская газета вчера в 23:32
Авто
Объявлены цены и комплектации новой Toyota RAV4 в России
Сегодня дилерские центры Toyota в РФ начали принимать заказы на вседорожник Toyota RAV4 пятой генерации, выпуск которого организован на заводе в Санкт-Петербурге.
Новые автомобили вчера в 04:23
Наука
Женский оргазм появился в процессе эволюции
К счастью, новые эксперименты над кроликами приоткрыли тайны женского оргазма. Для этого ученым понадобились антидепрессанты.
SciencePop вчера в 11:56