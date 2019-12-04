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Народные новостиОтец Фриске пожелал Шепелеву «сдохнуть» после его интервью Собчак
В беседе со светской львицей Ксенией Собчак Шепелев раскрыл семейные проблемы Жанны Фриске. Как рассказал Шепелев в ходе беседы, после смерти Жанны он оборвал контакты с ее родителями. Однажды, поделился телеведущий, отец покойной певицы пришел на встречу с внуком с оружием.
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Телеведущий Дмитрий Шепелев во время своего интервью для YouTube-канала Ксении Собчак рассказал об отношениях с семьей своей покойной супруги Жанны Фриске.Газета.Ru07:25
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