с чего всё началось

В беседе со светской львицей Ксенией Собчак Шепелев раскрыл семейные проблемы Жанны Фриске. Как рассказал Шепелев в ходе беседы, после смерти Жанны он оборвал контакты с ее родителями. Однажды, поделился телеведущий, отец покойной певицы пришел на встречу с внуком с оружием.

Отец Фриске пожелал Шепелеву «сдохнуть» после его интервью Собчак

Здоровье Врач из Германии назвал разрушающие сосуды факторы Медицинский директор Центра профилактической и спортивной медицины Технического университета Мюнхена Мартин Галле назвал факторы, которые могут привести к утрате эластичности и закупорки кровеносных сосудов, к их числу он отнес: курение, повышенный уровень сахара в крови, холестерин и высокое артериальное давление.

Политика СБУ открестилась от обысков в офисе Медведчука Служба безопасности Украины (СБУ) опровергла появившуюся ранее в СМИ информацию о том, что в здании, где находится офис главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, проходят обыски.

Шоу-бизнес Лещенко назвал пенсии россиян позором Народный артист РСФСР Лев Лещенко раскритиковал размеры пенсий в России, назвав их кощунством. Слова певца передает «Комсомольская правда».

Политика Президент Польши отказался считать Россию врагом Президент Польши Анджей Дуда заявил, что считает Россию сложным соседом, но подчеркнул, что речь не идет о враждебности.

Транспорт В 2020 году представят проект северного обхода Твери В июле 2019 года запущено движение по участку М-11 протяженностью 53 км от Клина до Твери, проходящего по Московской и Тверской областям.

Политика Скабеева рассказала о телефонном разговоре с Зеленским Телеведущая Ольга Скабеева в эфире программы "60 минут" рассказала о телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Общество Обвинение запросило для студента ВШЭ Жукова 4 года колонии 21-летний студент четвертого курса ВШЭ Жуков был задержан по подозрению в участии в массовых беспорядках во время акции 27 июля (ч. 2 ст. 212 УК РФ), но позднее обвинение было переквалифицировано на призывы к экстремизму за размещенные им на YouTube политические видеоролики.

Здоровье Собянин рассказал о развитии системы онкологической помощи в Москве В пресс-службе мэрии сообщили, что сейчас в систему онкологической помощи в Москве входят 11 стационаров и онкологические диспансеры, являющиеся подразделениями городских больниц.

Экономика Всемирный банк отвел России 100 лет на развитие человеческого капитала Экономисты Всемирного банка называют удивительным то, что доля человеческого капитала в совокупном богатстве России значительно ниже, чем в странах ОЭСР, «поскольку показатели образования в России, по-видимому, находятся на одном уровне и даже лучше, чем показатели ОЭСР в некоторых областях».

Общество Экс-президента Армении Саргсяна обвинили в хищении госсредств Согласно материалам дела, в период с 25 января по 7 февраля 2013 года Саргсян, будучи президентом страны, организовал хищение группой должностных лиц свыше 489,1 млн драмов (более $1 млн, или 65,3 млн руб.).

Политика Силовик рассказал о причастности убитого в ФРГ Хангошвили к терроризму В июне 2004 года Хангошвили якобы участвовал под руководством Басаева в нападениях на чиновников в Ингушетии, в результате погибли 98 человек, в том числе 67 силовиков.

Происшествия Украинский депутат Соболев назвал людей Порошенко заказчиками убийства сына В ходе состоявшегося в среду заседания по избранию меры пресечения для предполагаемых убийц 3-летнего сына депутата Вячеслава Соболева Андрея Лавреги и Евгения Семенова сам нардеп назвал имена вероятных заказчиков преступления.

Политика Адвокат Трампа прибыл в Киев, сообщили СМИ Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани прибыл в Киев, сообщило издание "Новое время" со ссылкой на информированный источник.

Политика Путин провел переговоры с президентом Сербии Вучичем Путин был в Сербии в январе 2019 года, и эта поездка - а российский президент пользуется определенной популярностью в этой стране - оказала определенную поддержку Вучичу.