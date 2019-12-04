с чего всё началось

Телеведущий Дмитрий Шепелев в интервью Ксении Собчак рассказал о том, что отец покойной певицы Жанны Фриске угрожал застрелить его на детской площадке, когда тот гулял с сыном Платоном.

Дмитрий Шепелев рассказал об угрозах со стороны отца Жанны Фриске

Общество Егор Жуков выступил с последним словом в суде Студент Высшей школы экономики (ВШЭ) Егор Жуков, которого обвиняют в призывах к экстремизму в рамках «дела 27 июля» о массовых беспорядках, выступил с последним словом в суде, сообщает «Новая газета».

Экономика Всемирный банк повысил прогноз роста ВВП России Всемирный банк заявил о корректировке прогноза роста российской экономики на текущий год с 1% до 1,2%. Об этом сказано в 42-м выпуске «Доклада об экономике России».

Происшествия Под Ростовом полицейский застрелил мужчину, угрожавшего инспектору ДПС Сотрудник полиции в Ростовской области ликвидировал мужчину, который угрожал выстрелить из пистолета в инспектора ДПС, сообщает в среду пресс-служба СУСК России по региону.

Политика Венгрия пообещала не пускать Украину в НАТО 30 октября сообщалось, что Венгрия заблокировала декларацию НАТО по поддержке Украины из-за притеснения украинским государством венгерского населения.

Спорт Российская футболистка Трушкина погибла в ДТП Российская футболистка Алёна Трушкина погибла в результате ДТП на 23-м году жизни, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу омского «Иртыша».