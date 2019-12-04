Шоу-бизнес

Наша версияНаша версияДмитрий Шепелев рассказал об угрозах со стороны отца Жанны Фриске

Телеведущий Дмитрий Шепелев в интервью Ксении Собчак рассказал о том, что отец покойной певицы Жанны Фриске угрожал застрелить его на детской площадке, когда тот гулял с сыном Платоном.
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Телеведущий Дмитрий Шепелев во время своего интервью для YouTube-канала
 Ксении Собчак рассказал об отношениях с семьей своей покойной супруги Жанны Фриске.
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Дмитрий Шепелев
Белорусский радиоведущий
Белорусский, украинский и российский теле- и радиоведущий, писатель.
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