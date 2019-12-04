Шоу-бизнес

ФАНФАНОтец Фриске пожелал Шепелеву смерти после его интервью Собчак

В беседе с Ксенией Собчак Шепелев рассказал о семейных проблемах Жанны Фриске. По словам Шепелева, после смерти своей партнерши, он полностью прекратил общение с ее родителями. Он рассказал, что однажды отец покойной певицы пришел на свидание с внуком с оружием.
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с чего всё началось
Телеведущий Дмитрий Шепелев во время своего интервью для YouTube-канала
 Ксении Собчак рассказал об отношениях с семьей своей покойной супруги Жанны Фриске.
Газета.Ru07:25

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Ксения Собчак изменила сыну имя после рождения

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«Я не знаю ее женой»: Шепелев честно ответил на вопрос про отношения с Фриске

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Дмитрий Шепелев рассказал о своей девушке, об угрозах от отца Жанны Фриске и о том, что певица не общалась с папой

Tricolor TV Magazine02:53
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Армия и оружие

WSJ: США задумались о переброске 14 тысяч военных на Ближний Восток

Издание Wall Street Journal опубликовало материал со ссылкой на американских официальных лиц, в котором говорится о намерении США перебросить 14 тысяч военных на Ближний Восток.
Российская газета 17:47
Шоу-бизнес

Познер отказался реагировать на нападки Певцова

Телеведущий Владимир Познер отказался отвечать на высказывания актера Дмитрия Певцова, осудившего журналиста за высказывание о противниках абортов.
Lenta.ru 07:17
Происшествия

В пожаре в колледже Одессы погибла преподаватель

При пожаре в колледже Одессы один человек погиб и еще более 20 пострадали, сообщили в местном департаменте здравоохранения.
Газета.Ru 07:51
Экономика

На проект краснодарского канатного метро выделено 400 000 долларов

Кроме краснодарской канатки, одобрение совета директоров НРБ получили планы по запуску современной трамвайной линии в китайском округе Хуанши, и два проекта в Индии строительство водопровода в штате Манипур и подземного метро в Индоре (Индия).
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Спорт

РУСАДА призывает отстранить всех тренеров сборной по легкой атлетике

Помимо тренерского штаба национальной команды, РУСАДА предложило отстранить должностных лиц в национальном и региональных центрах спортивной подготовки (ЦСП) легкоатлетов с последующей их заменой на кандидатуры, согласованные с рабочей группой и РУСАДА.
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Общество

В Роскосмосе оценили заявления о крахе России как космической державы

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Политика

Убитый в Берлине Хангошвили оказался причастен к терактам в Ингушетии

Центр по противодействию экстремизму (ЦПЭ) министерства внутренних дел республики Ингушетия разыскивал с 2008 года убитого в августе 2019 года в Берлине гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили по подозрению в причастности к террористическим актам на территории республики.
Известия 15:58
Космос

На МКС появится отель для роботов

Первыми постояльцами отеля станут два робота класса Robotic External Leak Locator (RELL).
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Политика

Скабеева сообщила о телефонном разговоре с Зеленским

Телеведущая Ольга Скабеева в эфире программы «60 минут» рассказала, что связалась по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским.
РБК 15:47
Футбол

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УЕФА утвердил состав корзин для жеребьевки Лиги наций сезона-2020/21. Список составлен на основе выступлений команд в предыдущих турнирах.
Pravda.Ru 10:16
Политика

Путин заявил о затягивании Болгарией строительства «Турецкого потока»

Болгария сознательно затягивает строительство «Турецкого потока» на своей территории, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции с сербским коллегой Александром Вучичем.
RT на русском 12:09
Технологии

NVIDIA: две трети прибыли идут от видеокарт с рейтрейсингом

На ежегодной технологической конференции Credit Suisse финансовый директор компании NVIDIA Колетт Кресс заявила, что на данный момент выручка NVIDIA на две трети определяется видеокартами семейства GeForce RTX.
Игромания.ру 17:46
Общество

Егор Жуков выступил с последним словом в суде

Студент Высшей школы экономики (ВШЭ) Егор Жуков, которого обвиняют в призывах к экстремизму в рамках «дела 27 июля» о массовых беспорядках, выступил с последним словом в суде, сообщает «Новая газета».
РБК 16:34
Общество

Ингредиенты для оливье в 2019 году подорожали на 4,6%

За год средняя стоимость продуктов, которые понадобятся для приготовления главного праздничного салата — оливье, выросла на 4,6%. Это следует из данных Росстата, с которыми ознакомились «Известия».
Известия вчера в 17:09
Авто

Tata представила «премиальный» хэтчбек по цене Lada Granta

Компания Tata Motors готовится к началу продаж компактного хэтчбека Altroz, который позиционируется как «премиальный городской автомобиль».
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Новый бренд бюджетных телефонов появился в России

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Кино

В Брянске военная драма «Ржев» проиграла голливудскому мультику

Несмотря на героическую историю самой битвы, фильм «Ржев» уже проиграл в прокате американскому мультфильму.
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В Польше из-за взрыва газа обрушился жилой дом

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На Сахалине опровергли информацию о просроченных лекарствах в облбольнице

В свою очередь, информацию о просроченных лекарствах в больнице назвали ложью и клеветой.
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Единоборства

Джошуа о бое с Руисом: «Все закончится нокаутом»

Многим нравится наше противостояние. Кажется, в эту субботу все закончится нокаутом.
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Политика

В Сенате США заявили о неспособности остановить «Северный поток – 2»

Американский сенатор-демократ Крис Мерфи выразил сомнения в том, что США способны остановить строительство газопровода «Северный поток – 2».
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В список людей года от Bloomberg вошел экс-глава НТВ

Агентство Bloomberg опубликовало новую версию списка самых значимых людей последнего года — тех, кто, по мнению составителей, «менял правила игры» в различных сферах жизни — финансах, моде, биотехнологиях, благотворительности и так далее.
РБК 12:15
Политика

СБУ задержала члена «Единой России» на границе Крыма с Украиной

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала члена политсовета севастопольского отделения «Единой России» Игоря Кучерявого по подозрению в государственной измене.
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«Милан» отказался от трансфера Алексея Миранчука

«Милан» не заинтересован в приобретении полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука.
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Сергей Семак опроверг проблемы с алкоголем у Лунева

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак опроверг слухи о том, что отсутствие вратаря Андрея Лунева в воротах команды может быть связано с дисциплинарными проблемами.
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Виктор Сухоруков объяснил, почему фильм «Брат 3» невозможен

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В Раде рассказали, когда Украину примут в НАТО

Депутат Верховной рады Михаил Добкин в эфире телеканала NewsOne рассказал о последствиях открытия рынка земли на Украине, в том числе в виде принятия страны в НАТО.
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Общество

ФАС уличила производителей стиральных порошков в двойных стандартах

Федеральная антимонопольная служба вынесла производителям стиральных порошков Ariel и Persil и шоколада Lindt предупреждения из-за того, что их товары, продающиеся в России, отличаются по качеству от таких же за рубежом.
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Лишь около трети американцев согласны, чтобы США по-прежнему платили наибольшую долю в бюджет НАТО, свидетельствует социологический опрос фирмы Rasmussen.
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Экономика

«Роснано» получит средства для создания Фонда цифровой экономики

В России появился Фонд проектов цифровой экономики под управлением «Роснано», на создание которого выделят из бюджета 20 млрд рублей.
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Жанна Фриске
Российская певица
Российская эстрадная певица, телеведущая, киноактриса. Бывшая солистка группы «Блестящие». Сольная карьера исполнительницы продолжалась 10 лет - с 2003 по 2013 год.
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Дмитрий Шепелев
Белорусский радиоведущий
Белорусский, украинский и российский теле- и радиоведущий, писатель.
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