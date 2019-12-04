с чего всё началось

В беседе с Ксенией Собчак Шепелев рассказал о семейных проблемах Жанны Фриске. По словам Шепелева, после смерти своей партнерши, он полностью прекратил общение с ее родителями. Он рассказал, что однажды отец покойной певицы пришел на свидание с внуком с оружием.

Отец Фриске пожелал Шепелеву смерти после его интервью Собчак

Политика Президент Казахстана высказался о воссоединении Крыма с Россией Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался о воссоединении Крыма с Россией. Свою точку зрения он озвучил в интервью Deutsche Welle.

Шоу-бизнес Певцов объяснил, почему раскритиковал Познера в образе Сталина Актер Дмитрий Певцов в беседе с изданием "Подъем" объяснил, почему раскритиковал телеведущего Владимира Познера в образе советского руководителя Иосифа Сталина что записывал обращение к журналисту после спектакля "Капкан", где играет Иосифа Сталина.

Здоровье На Сахалине опровергли данные о просроченных лекарствах в облбольнице Сотрудники прокуратуры, управления Росздравнадзора и минздрава Сахалинской области провели проверку в областной больнице из-за информации об использовании просроченных лекарств и не выявили нарушений.

Политика Путин назвал условия Киева по транзиту газа неприемлемыми Транзит газа через Украину может продолжиться и после завершения текущего контракта, однако сейчас те условия, которые выдвигает Киев, для Москвы неприемлемы.

Политика В конгрессе США нашли основания для импичмента Трампа Дональд Трамп превысил свои полномочия и его действия составляют базу для объявления импичмента, заявил по итогам экспертных слушаний глава комитета по судебным вопросам палаты представителей Конгресса США демократ Джеррольд Надлер.

Транспорт Госавтоинспекция обяжет водителей пройти переобучение Где именно будет проходить переэкзаменовка – в автошколах или напрямую в ГИБДД – не уточняется.

Музыка Ани Лорак расплакалась на концерте в Киеве Певица Ани Лорак вернулась в Киев для съемок в новогоднем шоу. Эфир записывался в здании национальной оперы Украины.