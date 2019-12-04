Шоу-бизнес

ФАНФАНОтец Фриске пожелал Шепелеву смерти после его интервью Собчак

В беседе с Ксенией Собчак Шепелев рассказал о семейных проблемах Жанны Фриске. По словам Шепелева, после смерти своей партнерши, он полностью прекратил общение с ее родителями. Он рассказал, что однажды отец покойной певицы пришел на свидание с внуком с оружием.
Читать в источнике
Комментировать4
с чего всё началось
Телеведущий Дмитрий Шепелев во время своего интервью для YouTube-канала
 Ксении Собчак рассказал об отношениях с семьей своей покойной супруги Жанны Фриске.
Газета.Ru07:25

Подробнее о событии

«Чтоб он сдох!»: отец Фриске отреагировал на откровения Шепелева

Московский Комсомолец12:24

«Я не знаю ее женой»: Шепелев честно ответил на вопрос про отношения с Фриске

Телепрограмма12:20

"Чтоб он сдох после таких слов!": отец Фриске взорвался после громких обвинений Шепелева

Дни.ру12:56

«Шепелев врет!»: ответ отца Жанны Фриске на скандальное интервью

StarHit.ru10:00

«Я не знал Жанну как жену и мать»: Дмитрий Шепелев признался, что понятия не имеет, какой была бы его жизнь с покойной певицей

Woman.ru08:41

Дмитрий Шепелев раскрыл правду об отношениях Жанны Фриске и ее отца

7Дней.ру08:00

Отец Жанны Фриске прокомментировал высказывания Дмитрия Шепелева о том, что у певицы были плохие отношения с родителем

Вокруг ТВ13:41
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 21:40, Ашберн
Авто

Tata представила «премиальный» хэтчбек по цене Lada Granta

Motor 09:04
Происшествия

Военная база США в Перл-Харборе закрыта после сообщения о стрельбе

Американская объединенная база Пёрл-Харбор - Хикэм закрыта после сообщения о стрельбе на военно-морской верфи в Перл-Харбор, штат Гавайи.
РИА Новости 20:40
Политика

Президент Казахстана высказался о воссоединении Крыма с Россией

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался о воссоединении Крыма с Россией. Свою точку зрения он озвучил в интервью Deutsche Welle.
Деловое.ТВ 05:40
Армия и оружие

ВМС США заключили рекордный контракт на разработку 9 атомных подлодок

Военно-морские силы (ВМС) США заключили самый крупный в своей истории контракт на строительство боевых кораблей, заказав 9 многоцелевых атомных подлодок нового поколения класса "Вирджиния", сообщил телеканал CNN.
Интерфакс 04:31
Армия и оружие

WSJ: США перебросят 14 тысяч военных на Ближний Восток

Газета.Ru 19:26
Шоу-бизнес

13-летняя дочь Джоли и Питта официально стала Джоном

Старшая из биологических детей Анджелины Джоли и Брэда Питта — 13-летняя Шайло — официально стала Джоном.
Пятый канал вчера в 07:31
Политика

В Сочи Путин обсудит с Вучичем международную обстановку

Кубань 24 01:47
Происшествия

Авария на Орджоникидзе. Пострадали 20 пассажиров автобуса

По предварительным сведениям, в аварии пострадали 20 пассажиров, 15 из которых были доставлены в больницы.
FreeNews-Volga 06:45
Шоу-бизнес

Певцов объяснил, почему раскритиковал Познера в образе Сталина

Актер Дмитрий Певцов в беседе с изданием "Подъем" объяснил, почему раскритиковал телеведущего Владимира Познера в образе советского руководителя Иосифа Сталина что записывал обращение к журналисту после спектакля "Капкан", где играет Иосифа Сталина.
Газета.Ru 08:09
Политика

СБУ задержала члена «Единой России» на границе Крыма с Украиной

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала члена политсовета севастопольского отделения «Единой России» Игоря Кучерявого по подозрению в государственной измене.
Известия 16:12
Экономика

Пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года

Средний же размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в следующем году составит 16,4 тысячи рублей.
РИА Новости 08:30
Здоровье

На Сахалине опровергли данные о просроченных лекарствах в облбольнице

Сотрудники прокуратуры, управления Росздравнадзора и минздрава Сахалинской области провели проверку в областной больнице из-за информации об использовании просроченных лекарств и не выявили нарушений.
РИА Новости 21:06
Автоспорт

Обгон Даниила Квята попал в топ-10 лучших онбордов ГП Абу-Даби

Медиа-служба Формулы 1 опубликовала топ-10 лучших онборд-записей с финального этапа сезона-2019, состоявшегося в прошлые выходные в Абу-Даби.
Autosport.com.ru 10:29
Происшествия

Мальчик, впавший в кому в аквапарке в Благовещенске, пришел в сознание

РИА Новости 21:25
Политика

Путин назвал условия Киева по транзиту газа неприемлемыми

Транзит газа через Украину может продолжиться и после завершения текущего контракта, однако сейчас те условия, которые выдвигает Киев, для Москвы неприемлемы.
РБК 10:42
Политика

В конгрессе США нашли основания для импичмента Трампа

Дональд Трамп превысил свои полномочия и его действия составляют базу для объявления импичмента, заявил по итогам экспертных слушаний глава комитета по судебным вопросам палаты представителей Конгресса США демократ Джеррольд Надлер.
РИА Новости 19:22
Шоу-бизнес

Лев Лещенко считает пенсии россиян позорными

Исполнитель Лев Лещенко раскритиковал размеры российских пенсий, назвав их "кощунственными".
ИнфоСМИ 11:39
Транспорт

Госавтоинспекция обяжет водителей пройти переобучение

Где именно будет проходить переэкзаменовка – в автошколах или напрямую в ГИБДД – не уточняется.
Deita.ru 20:00
Армия и оружие

ВСУ за сутки девять раз нарушили перемирие в ДНР

Украинские оккупационные войска за минувшие сутки девять раз нарушили режим прекращения огня.
ИА Новороссия 02:06
Музыка

Назван топ-10 самых популярных песен в России в 2019 году

Life.ru 12:00
Экономика

Россия и Украина договорились о транзите нефти на 10 лет

Компании "Укртранснафта" и "Транснефть" продлили на десять лет соглашение о транзите нефти по территории Украины.
РИА Новости вчера в 08:00
Происшествия

В Перми мужчина открыл стрельбу по прохожим и полицейским

Газета.Ru вчера в 23:32
Технологии

Роскачество назвало лучшие приложения для заказа такси

Специалисты Роскачества исследовали 40 различных приложений для вызова такси.
ToDay News Ufa вчера в 10:40
Происшествия

Минобороны расформирует часть, где служил рядовой Шамсутдинов

РБК 05:31
Политика

Трамп высказался по поводу ситуации вокруг «Северного потока-2»

Президент США Дональд Трамп прокомментировал ситуацию вокруг "Северного потока-2".
Российская газета 18:15
Футбол

В Петербурге начали выдавать паспорта болельщиков на Евро-2020

Во вторник, 3 декабря, стало известно, что в Петербурге начали выдавать паспорта болельщиков на чемпионат Европы 2020.
Форпост Северо-Запад вчера в 03:11
Музыка

Ани Лорак расплакалась на концерте в Киеве

Певица Ани Лорак вернулась в Киев для съемок в новогоднем шоу. Эфир записывался в здании национальной оперы Украины.
Вечерняя Москва 02 декабря в 14:44
Наука

Для безопасного лечения рака предложили использовать биополимеры

ТАСС Наука 03:23
Энергетика

Европа обвалила цены на российский газ до минимума

Стоимость российского трубопроводного газа для Европы опустилась до минимума за последние 15 лет.
Lenta.ru 02 декабря в 12:55
Политика

Порошенко, Тимошенко и Вакарчук позвали украинцев на «майдан»

Главы трех украинских партий – "Европейской солидарности", "Батькивщины" и "Голоса" обратились с призывом к гражданам Украины и общественным организациям выйти восьмого декабря на майдан Незалежности накануне саммита в "нормандском формате", который пройдет девятого декабря в Париже.
РИА Новости 18:25
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Жанна Фриске
Российская певица
Российская эстрадная певица, телеведущая, киноактриса. Бывшая солистка группы «Блестящие». Сольная карьера исполнительницы продолжалась 10 лет - с 2003 по 2013 год.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Дмитрий Шепелев
Белорусский радиоведущий
Белорусский, украинский и российский теле- и радиоведущий, писатель.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное