Абдулманап Нурмагомедов доставлен в одну из больниц Москвы, сообщил информагентству источник, близкий семье Нурмагомедовых. В российскую столицу известного тренера из Махачкалы доставили спецбортом 3 мая.

с чего всё началось

Отец и тренер чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Абдулманап доставлен в больницу в Москве. Как сообщает "РИА Дагестан" со ссылкой на судью олимпийской категории по спортивной борьбе, друга семьи Убайдулу Османова, Абдулманап был доставлен в Москву из Махачкалы спецбортом 3 мая.

Отец Хабиба Нурмагомедова доставлен в больницу в Москве

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