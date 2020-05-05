Общество

РЕН ТВРЕН ТВОтец Хабиба Нурмагомедова доставлен в больницу в Москве

Отец и тренер чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Абдулманап доставлен в больницу в Москве. Как сообщает "РИА Дагестан" со ссылкой на судью олимпийской категории по спортивной борьбе, друга семьи Убайдулу Османова, Абдулманап был доставлен в Москву из Махачкалы спецбортом 3 мая.
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Абдулманап Нурмагомедов доставлен в больницу Москвы

Абдулманап Нурмагомедов доставлен в одну из больниц Москвы, сообщил информагентству источник, близкий семье Нурмагомедовых. В российскую столицу известного тренера из Махачкалы доставили спецбортом 3 мая.
РИА Дагестан04:42

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Отец Хабиба Нурмагомедова доставлен в одну из больниц Москвы

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