Общество
РЕН ТВОтец Хабиба Нурмагомедова доставлен в больницу в Москве
Отец и тренер чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Абдулманап доставлен в больницу в Москве. Как сообщает "РИА Дагестан" со ссылкой на судью олимпийской категории по спортивной борьбе, друга семьи Убайдулу Османова, Абдулманап был доставлен в Москву из Махачкалы спецбортом 3 мая.
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с чего всё началось
Абдулманап Нурмагомедов доставлен в одну из больниц Москвы, сообщил информагентству источник, близкий семье Нурмагомедовых. В российскую столицу известного тренера из Махачкалы доставили спецбортом 3 мая.РИА Дагестан04:42
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В сети появился новый тест конкурирующих бюджетных процессоров AMD Ryzen 3 3100 (Matisse) и Intel Core i3-10100 (Comet Lake-S) в тестах 3D Mark Fire Strike и Time Spy.
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Проект нового международного договора о добыче полезных ископаемых на Луне готовит Белый дом.
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Оперштаб: Усиления мер в Серышевском районе пока не требуется
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