Общество
Вести.RuОтец Хабиба Нурмагомедова доставлен в одну из больниц Москвы
Абулманап Нурмагомедов, отец российского чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, был доставлен спецборотом из Махачкалы в Москву.
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с чего всё началось
Абдулманап Нурмагомедов доставлен в одну из больниц Москвы, сообщил информагентству источник, близкий семье Нурмагомедовых. В российскую столицу известного тренера из Махачкалы доставили спецбортом 3 мая.РИА Дагестанвчера в 04:42
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Здоровье
В Москве проведен миллион тестирований на коронавирус
На сегодняшний день силами городских, федеральных и частных лабораторий проведен уже один миллион таких исследований.
Российская газета 01:50
Политика
Пресс-секретарь Мишустина рассказал о состоянии здоровья премьера
Премьер-министр России Михаил Мишустин продолжает лечение от коронавируса и чувствует себя нормально.
Известия 03 мая в 03:10
Здоровье
В больнице в Коммунарке лечатся более 450 пациентов
Более 450 пациентов лечатся в больнице в поселке Коммунарка в Москве, из них 57 находятся в отделении реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ), в том числе 32 человека подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сообщил главврач больницы Денис Проценко.
РИА Новости 01:20
Экономика
Россияне кинулись скупать жилье на «острове любви»
Ранее, в марте, аналитики заявили, что богатые россияне в ближайшем будущем станут активнее скупать недвижимость за рубежом.
Lenta.ru 02:11
Общество
Рошаль назвал оптимизацию здравоохранения неэффективной в условиях ЧС
Оптимизация здравоохранения в РФ неэффективна в условиях чрезвычайных ситуаций, считает сопредседатель центрального штаба Общероссийского народного фронта доктор Леонид Рошаль.
РИА Новости вчера в 08:31
Политика
В Крыму считают, что Шредер уже выиграл пари у посла Украины
Экс-канцлер Германии Герхард Шредер заведомо выиграл условное пари, предложенное ему послом Украины в ФРГ о возвращении Крыма в состав Украины, считает заместитель председателя Общественной палаты Крыма, политолог Александр Форманчук.
РИА Новости 04 мая в 04:10
Здоровье
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 6 мая
Власти Псковской области с 6 мая смягчают введенные карантинные меры.
РБК 01:30
Экономика
Силуанов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях кризиса
Ранее глава Сбербанка Герман Греф объяснил отказ властей России от раздачи денег населению в условиях кризиса отсутствием возможностей.
РБК вчера в 21:07
Общество
Дату окончания пандемии коронавируса в России снова сдвинули
Ученые еще на семь дней отдалили прогноз завершения вспышки коронавируса в России — до 24 августа.
РИА Новости вчера в 23:02
Общество
Юрьев день: что категорически запрещено делать 6 мая
С давних пор люди верили, что утренняя роса в Юрьев день обладает особенной силой, нужно умыться ею до рассвета, тогда человек будет не только здоров, но и красив и молод.
МТВ онлайн вчера в 22:43
Общество
Режим самоизоляции стали поддерживать менее половины россиян
Исследование показало, что доля тех, кто считает самоизоляцию оправданной, снизилась до 47%, тогда как в начале апреля этот режим поддерживали 62% респондентов.
РБК вчера в 12:04
Политика
Разведка Южной Кореи опровергла слухи об операции у Ким Чен Ына
Южнокорейская разведка опровергла информацию о проблемах со здоровьем у лидера КНДР Ким Чен Ына и последующем хирургическом вмешательстве.
Известия 01:07
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина рассказала о легких, пострадавших от пневмонии
Wikimedia Commons Вылечившаяся от двусторонней пневмонии народная артистка РСФСР Надежда Бабкина рассказала о том, что перед госпитализацией ей было тяжело дышать, у нее болела голова, а также было чувство тошноты и сонливости.
РЕН ТВ вчера в 21:34
Политика
Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом 6 мая
Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание по ситуации с COVID-19, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 04 мая в 08:04
Экономика
Биржевые индексы в Нью-Йорке выросли на ожиданиях оживления экономики
Как следует из информации на сайте биржи, перед звонком, отмечающим завершение биржевого дня, промышленный индекс Dow Jones вырос на 141,69 пункта (0,60%), до отметки 23 891,45.
ТАСС вчера в 16:40
Происшествия
Последние секунды жизни лишенного прав водителя попали на видео
Издательство "Пресса" сообщило, ссылаясь на слова инспектора Ряжского ГИБДД, что водитель Mercedes ранее был лишен прав на три года.
Вести.Ru 02:17
Кино
Новый сериал Marvel раскроет главные секреты киновселенной
Слегка перекроив расписание релизов, 15 мая 2020 года стриминговый сервис Disney+ опубликует первый эпизод нового сериала «Досье Фьюри», события которого будут происходить в кинематографической вселенной Marvel.
Фильм Про 02:00
Здоровье
Доктор Мясников оценил риск заражения коронавирусом у больных раком
Пациенты с онкологическими заболеваниями находятся в группе повышенного риска заражения любыми инфекциями, в том числе COVID-19, заявил врач Александр Мясников.
РИА Новости вчера в 23:40
Общество
Власти Москвы назвали дату начала отключения отопления
Заместитель мэра Москвы Пётр Бирюков заявил, что отключение отопления в Москве стартует 7 мая и продлится три дня.
RT на русском 01:21
Шоу-бизнес
Светлана Бондарчук показала редкое фото особенной дочери
Бывшая жена режиссера Федора Бондарчука опубликовала в соцсети фотографию их совместной дочери, которую пара долгое время старалась не превращать в публичную личность.
Московский Комсомолец вчера в 06:38
Общество
Немецкие медики предупредили о второй и третьей волне коронавируса
Берлин, 5 мая 2020, 14:20 — REGNUM Специалисты из Германии считают, что им придётся столкнуться со второй и третьей волнами распространения нового коронавируса.
REGNUM вчера в 07:20
Политика
Инициатор сноса памятника Коневу жалуется на Россию в Еврокомиссию
На действия России после сноса памятника маршалу Ивану Коневу пожаловался председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен глава шестого района Праги Ондржей Коларж.
Евразия Daily 04 мая в 20:45
Здоровье
В Омске уволился главврач больницы, где выявили вспышку коронавируса
Главврач больницы в Омске, закрытой на карантин из-за коронавируса и сотрудники которой столпились у крыльца 4 мая, чтобы сдать тест на COVID-19, уволился, так как не смог уберечь свой коллектив, сообщил во вторник областной Минздрав.
РИА Новости вчера в 13:01
Армия и оружие
Израиль попытался сбить российский военный разведывательный самолёт
Израиль атаковал провинцию Алеппо в Сирии. Израиль попытался сбить российский военный разведывательный самолет.
Piter.tv 01:02
Экономика
Дворкович заявил, что экономический кризис только начинается
Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что принятые в России меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса достаточны, но основная помощь понадобится компаниям в июне-июле.
Газета.Ru 04 мая в 14:56
Происшествия
Пилот сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 представил свою версию трагедии
Известия вчера в 07:24
Здоровье
Медсестры хабаровского перинатального центра заразились коронавирусом
Две медсестры хабаровского перинатального центра, где выхаживают недоношенных детей, заразились коронавирусной инфекцией.
ТАСС вчера в 21:22
Энергетика
Украинцам планируют повысить тариф на электроэнергию
В последующие годы комиссия предлагает повысить цены на электроэнергию для населения до уровня промышленности, обеспечив помощью только уязвимую категорию потребителей.
Новостной фронт вчера в 10:59
Хоккей
Денисенко подписал контракт с «Флоридой»
Pravda.Ru вчера в 10:42
Общество
Псковские власти ограничили карантинные меры
В Псковской области ограничили введенные в связи с пандемией коронавируса карантинные меры.
Газета.Ru 01:59