Абдулманап Нурмагомедов доставлен в одну из больниц Москвы, сообщил информагентству источник, близкий семье Нурмагомедовых. В российскую столицу известного тренера из Махачкалы доставили спецбортом 3 мая.

с чего всё началось

Абулманап Нурмагомедов, отец российского чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, был доставлен спецборотом из Махачкалы в Москву.

Отец Хабиба Нурмагомедова доставлен в одну из больниц Москвы

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