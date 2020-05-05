Абдулманап Нурмагомедов доставлен в одну из больниц Москвы, сообщил информагентству источник, близкий семье Нурмагомедовых. В российскую столицу известного тренера из Махачкалы доставили спецбортом 3 мая.

с чего всё началось

Абулманап Нурмагомедов, отец российского чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, был доставлен спецборотом из Махачкалы в Москву.

Отец Хабиба Нурмагомедова доставлен в одну из больниц Москвы

Общество Шнуров оценил запрет продажи алкоголя в жилых домах По словам музыканта, на смену "пивнушкам" придет продажа синтетических наркотиков Музыкант, член "Партии Роста" Сергей Шнуров в стихотворной форме оценил вступление в силу закона о запрете продажи алкоголя в жилых домах. 16

Общество Режим самоизоляции стали поддерживать менее половины россиян Исследование показало, что доля тех, кто считает самоизоляцию оправданной, снизилась до 47%, тогда как в начале апреля этот режим поддерживали 62% респондентов. 526

Общество Немецкие медики предупредили о второй и третьей волне коронавируса Берлин, 5 мая 2020, 14:20 — REGNUM Специалисты из Германии считают, что им придётся столкнуться со второй и третьей волнами распространения нового коронавируса. 125

Финансы Силуанов объяснил, почему в пандемию россиянам не раздадут деньги Глава министерства финансов России Антон Силуанов считает, что власти могли бы пойти на раздачу "вертолетных денег", как поступили в некоторых странах в пандемию коронавируса, если бы рубль был мировой резервной валютой. 686

Происшествия В ОАЭ произошёл крупный пожар в небоскрёбе В Объединённых Арабских Эмиратах в Шардже в районе ан-Нахда произошёл крупный пожар в высотном жилом здании. 157

Шоу-бизнес Светлана Бондарчук показала редкое фото особенной дочери Бывшая жена режиссера Федора Бондарчука опубликовала в соцсети фотографию их совместной дочери, которую пара долгое время старалась не превращать в публичную личность. 2

Политика Ким Чен Ына наградили российской медалью к 75-летию Победы Лидер КНДР Ким Чен Ын награжден медалью «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», сообщает посольство России в Пхеньяне на своей странице в Facebook. 884

Здоровье В Магадане детскую больницу закрыли на карантин Медики во вторник закрыли на карантин стационар детской областной больницы в Магадане, у одного из ее врачей диагностировали коронавирус, сообщил на страницах в своих социальных сетях губернатор Сергей Носов. 5

Общество Вирусолог оценил вероятность выхода России на плато по коронавирусу Ранее профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с ФАН назвал возможные сроки окончания эпидемии коронавирусной инфекции в России. 69

Авто В Индии за апрель не продали ни одного автомобиля Если в Соединенных Штатах или России на фоне пандемии продажи автомобилей снизились, то есть страна, где в прошлом месяце и вовсе не продали ни одного транспортного средства. 36

Политика Земан назвал глупостью снос памятника Коневу в Праге Президент Чехии Милош Земан заявил, что снос памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге был глупостью муниципальных политиков. 1,8K

Футбол Куртуа: «Будет несправедливо, если „Барселону“ признают чемпионом» Голкипер "Реала" Тибо Куртуа считает, что нельзя объявлять "Барселону" чемпионом страны, если Ла Лига будет окончательно приостановлена.

Политика Лукашенко пригласил глав государств на парад Победы Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил глав других стран приехать в Минск на парад Победы 9 мая, передает агентство «БелТА». 657

Шоу-бизнес Надежда Ангарская стала победителем «Последнего героя» Надежна стала победительницей и Героем. Так же Надежда поблагодарила всех зрителей за поддержку и теплые слова в ее адрес. 77

Здоровье В ВОЗ допускают, что первые заражения коронавирусом были в декабре Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) допустила, что первые случаи заражения коронавирусом в мире могли быть еще в декабре 2019 года, заявил на брифинге представитель ВОЗ Кристиан Линдмайер. 34

Экономика Для ГЧП оценили риски заражения Возможные потери сферы ГЧП от эпидемии коронавируса в России в этом году оценены в 47 млрд руб.— исходя из риска повышения капитальных затрат инвесторов, роста курса валют и недополучения выручки на эксплуатационной стадии по причине снижения платежеспособного спроса.