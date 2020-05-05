Общество
Вести.RuОтец Хабиба Нурмагомедова доставлен в одну из больниц Москвы
Абулманап Нурмагомедов, отец российского чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, был доставлен спецборотом из Махачкалы в Москву.
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с чего всё началось
Абдулманап Нурмагомедов доставлен в одну из больниц Москвы, сообщил информагентству источник, близкий семье Нурмагомедовых. В российскую столицу известного тренера из Махачкалы доставили спецбортом 3 мая.РИА Дагестан04:42
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Восемь нападавших были убиты, двое задержаны. Позднее стало известно еще о восьми задержанных, сообщает РИА Новости.
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Газета.Ru 18:45
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В Объединённых Арабских Эмиратах в Шардже в районе ан-Нахда произошёл крупный пожар в высотном жилом здании.
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Во Владивостоке студентка из КНР погибла, выпав из окна общежития ДВФУ
Следователи проводят проверку по факту гибели студентки из КНР, выпавшей из окна общежития в кампусе Дальневосточного федерального университета во Владивостоке.
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Бывшая жена режиссера Федора Бондарчука опубликовала в соцсети фотографию их совместной дочери, которую пара долгое время старалась не превращать в публичную личность.
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Здоровье
В России создан «Список памяти» с именами погибших во время пандемии коронавируса медиков
В России был создан сайт с именами медработников, погибших во время пандемии COVID-19.
ProUfu.ru 03:17
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Пресс-секретарь Мишустина сообщил о его нормальном самочувствии
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Интерфакс 03 мая в 03:14
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Ким Чен Ына наградили российской медалью к 75-летию Победы
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Здоровье
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Шанс (г. Абакан) 10:13
Общество
Вирусолог оценил вероятность выхода России на плато по коронавирусу
Ранее профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с ФАН назвал возможные сроки окончания эпидемии коронавирусной инфекции в России.
RT на русском 10:03
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В Индии за апрель не продали ни одного автомобиля
Если в Соединенных Штатах или России на фоне пандемии продажи автомобилей снизились, то есть страна, где в прошлом месяце и вовсе не продали ни одного транспортного средства.
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Земан назвал глупостью снос памятника Коневу в Праге
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Лукашенко пригласил глав государств на парад Победы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил глав других стран приехать в Минск на парад Победы 9 мая, передает агентство «БелТА».
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Глава Роспотребнадзора назвала «финальную точку» в снятии ограничений
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Надежна стала победительницей и Героем. Так же Надежда поблагодарила всех зрителей за поддержку и теплые слова в ее адрес.
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В ВОЗ допускают, что первые заражения коронавирусом были в декабре
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Экономика
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Возможные потери сферы ГЧП от эпидемии коронавируса в России в этом году оценены в 47 млрд руб.— исходя из риска повышения капитальных затрат инвесторов, роста курса валют и недополучения выручки на эксплуатационной стадии по причине снижения платежеспособного спроса.
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В Израиле сообщили об успехах в создании лечения коронавируса
Команда Израильского института биологических исследований в городе Нес-Циона представила министру обороны Нафтали Беннету "значительное достижение" в разработке "средства от коронавируса", пишет издание "Едиот Ахронот".
РИА Новости вчера в 18:26