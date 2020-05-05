Общество

Вести.RuВести.RuОтец Хабиба Нурмагомедова доставлен в одну из больниц Москвы

Абулманап Нурмагомедов, отец российского чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, был доставлен спецборотом из Махачкалы в Москву.
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Абдулманап Нурмагомедов доставлен в больницу Москвы

Абдулманап Нурмагомедов доставлен в одну из больниц Москвы, сообщил информагентству источник, близкий семье Нурмагомедовых. В российскую столицу известного тренера из Махачкалы доставили спецбортом 3 мая.
РИА Дагестан04:42

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Отца Хабиба Нурмагомедова доставили спецбортом в больницу Москвы

Газета.Ru09:13

Отца Хабиба Нурмагомедова госпитализировали в одну из московских больниц

РИА Новости07:26

Отец Хабиба Нурмагомедова доставлен в одну из больниц Москвы

Вести.Ru07:01

Отца Нурмагомедова перевезли в одну из больниц Москвы

RT на русском06:58

Друг отца Нурмагомедова сообщил о госпитализации тренера в Москве

РБК06:48

Абдулманап Нурмагомедов доставлен в одну из больниц Москвы

Спорт-Экспресс06:16

Абдулманап Нурмагомедов доставлен в больницу Москвы

РИА Дагестан04:42
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Армия и оружие

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Политика

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Общество

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Общество

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Финансы

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RT на русском 17:10
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Здоровье

Ростовская область выйдет из самоизоляции с сохранением масочного режима

Регион пока не достиг плато по коронавирусу.
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Игры

Warner Bros анонсировала игру LEGO Star Wars: The Skywalker Saga

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После коронавируса США атаковали шершни-убийцы, обитающие в Китае

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Ким Чен Ына наградили российской медалью к 75-летию Победы

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В Магадане детскую больницу закрыли на карантин

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Глава Роспотребнадзора назвала «финальную точку» в снятии ограничений

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