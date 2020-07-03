Общество
RT на русскомОтец Хабиба Нурмагомедова скончался в Москве
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, скончался в Москве. Об этом политик написал в своём Telegram-канале.
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Здоровье
В Минздраве назвали регионы с самой высокой заболеваемостью раком
Архангельская область стала лидером среди российских регионов по заболеваемости злокачественными новообразованиями в 2019 году.
РБК 01:30
Общество
ФАС России возбудила дело против производителя порошка Ariel
ФАС России возбудила дело в отношении ООО Проктер энд Гэмбл Дистрибьюторская Компания по признакам нарушения Закона о защите конкуренции.
Znak.com 07:46
Экономика
Дефицит бюджета в 2020 году не превысит 5% ВВП, заявили в Минфине
С учетом антикризисных мер дефицит федерального бюджета в 2020 году не превысит 5% ВВП, заявил заместитель министра финансов Владимир Колычев.
Парламентская газета вчера в 13:35
Единоборства
Макгрегор выразил соболезнования Нурмагомедову в связи с кончиной отца
Бойцы UFC Конор Макгрегор и Джастин Гэтжи выразили соболезнования Хабибу Нурмагомедову в связи со смертью его отца.
Российская газета 15:19
Политика
В США назвали «ужасными» российские «Буревестник» и «Посейдон»
Спецпредставитель президента США по вопросам контроля над вооружениями Маршалл Биллингсли в пятницу, 3 июля, назвал «ужасными» океанскую многоцелевую систему «Посейдон» и крылатую ракету «Буревестник» и призвал свернуть эти проекты.
Известия 04:30
Политика
Козак заявил об отсутствии прорыва в переговорах по Украине
Берлин, 4 июля 2020, 01:21 — REGNUM На переговорах политических советников глав государств «нормандской четверки» (Германия, Россия, Украина и Франция) в Берлине не удалось добиться прорыва по украинскому вопросу, заявил 4 июля журналистам заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.
REGNUM 18:21
Общество
Мурашко допустил возвращение к полноценной жизни в России к февралю
Возвращение к полноценной жизни в России после пандемии коронавируса станет возможным не раньше февраля.
Известия 02:36
Политика
Путин заявил о заинтересованности России в притоке мигрантов
Экономика России пережила удар пандемии COVID-19 и последствий глобального спада мировых цен на нефть, отметил Владимир Путин в ходе встречи в пятницу с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию.
Газета.Ru 13:33
Общество
В Москве за сутки умерли 25 заразившихся коронавирусом
В Москве за прошедшие сутки скончались 25 пациентов с пневмонией и коронавирусом, сообщил оперативный штаб.
РБК 17:33
Общество
Режим повышенной готовности на Кубани продлили до 21 июля
Режим карантина сняли в Краснодарском крае с 21 июня, на Кубань начали активно прибывать туристы, при этом регион вернулся к действию режима "Повышенная готовность".
ТАСС 09:39
Политика
Владимир Путин подписал указ о поправках к Конституции России
Ново-Огарево, Московская область, 3 июля 2020, 16:31 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о вступлении поправок к Конституции России в силу.
REGNUM 09:31
Политика
Минобороны Финляндии отказалось от свастики на эмблемах ВВС
Министерство обороны Финляндии отказалось от свастики на ряде эмблем Военно-воздушных сил.
Евразия Daily вчера в 04:37
Происшествия
Четверо погибли в результате взрыва на фабрике фейерверков в Турции
В результате взрыва на фабрике фейерверков в турецкой провинции Сакарья погибли четыре человека.
RT на русском 18:28
Общество
Усомнившийся в статистике по коронавирусу демограф уволен из Росстата
Алексей Ракша участвовал в подготовке материала «Медиазоны» о расхождениях официальной статистики с реальным числом умерших, давал комментарий «Медузе» для расследования о возможных манипуляциях с данными.
Коммерсантъ 12:52
Политика
Производитель мороженого «Радуга» опроверг наличие символики ЛГБТ
Ранее во время встречи президента с членами рабочей группы по поправкам к Конституции глава Союза женщин России Екатерина Лахова заявила, что в рекламе иногда присутствует символика ЛГБТ, например, у мороженого «Радуга».
Коммерсантъ 15:43
Общество
Роспотребнадзор запретил детский отдых за пределами регионов
Детский организованный отдых разрешили только в пределах своих регионов.
BFM.ru 13:12
Политика
Путин поддержал присвоение 20 городам звания «город трудовой доблести»
Российский лидер Владимир Путин в ходе заседания оргкомитета «Победа» поддержал предложение присвоить 20 городам звание «город трудовой доблести».
RT на русском вчера в 09:03
Космос
Ракета SpaceX стартовала с навигационным спутником для ВВС США
Американская компания SpaceX осуществила запуск навигационного спутника GPS третьего поколения, созданного для нужд Космических сил США.
Газета.Ru 30 июня в 16:40
Автоспорт
Квят подвел итоги пятничных практик перед Гран-при Австрии
Даниил Квят, российский пилот Формулы-1 (защищает цвета команды "Альфа Тауры"), прокомментировал не совсем удачные собственные выступления в тренировочных заездах перед Гран-при Австрии.
CT news 16:39
Кино
Опубликован трейлер «Бессмертной гвардии» с Шарлиз Терон
В Сети появился трейлер нового фильма «Бессмертная гвардия», главную роль в котором исполнила знаменитая американская актриса Шарлиз Терон.
NewInform вчера в 11:18
Происшествия
В Полтаве в офис партии «Оппозиционная платформа» бросили гранату
Неизвестный в маске бросил гранату в окно офиса партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" в Полтаве, заявил в пятницу депутат Верховной рады Украины от политсилы Илья Кива.
РИА Новости 11:28
Технологии
В WhatsApp добавят пять новых функций
Приложение WhatsApp скоро претерпит несколько крупных обновлений. В течение нескольких следующих недель появится сразу пять новых функций.
Piter.tv 01:00
Космос
Парфюмеры совместно с NASA создали духи с запахом космоса
Отмечается, что аромат будут создавать после обсуждения ряда моментов по данному проекту с астронавтами, побывавшими в космическом пространстве.
Evo-rus.com вчера в 02:34
Наука
Новое опасное проявление коронавируса выявлено
Врачи Национальной больницы Шри-Ланки обнаружили, что коронавирус может приводить к нарушениям эндокринной системы.
ToDay News Ufa 16:11
Футбол
УЕФА объявил даты матчей Лиги чемпионов следующего сезона
УЕФА сообщил даты розыгрыша Лиги чемпионов сезона 2020\21.
Vprognoze.ru вчера в 08:45
Наука
Ученые рассказали о том, что будет с Землей, если человечество вымрет
По мнению ученых, в следующем столетии человечеству грозит вымирание по причине изменения климата, перенаселения и разрушения окружающей среды.
Rusargument 18:23
Общество
В администрациях Петербурга выдают награждения наблюдателям
Сотрудник администрации Центрального района Елена Трофимова в беседе с журналистом Znak.com опровергла существование подобной очереди и сообщила, что наблюдатели в администрации выплат не получают.
Znak.com 14:55
Здоровье
Распространение коронавируса в мире, России. Последние новости на утро 3 июля
Согласно обновленной статистике, на 3 июля в мире зафиксировано 10 943 061 заболевших коронавирусом COVID-19, выздоровели 6 115 027 человек, скончалось 521 814 человека.
AmurMedia.ru вчера в 19:30
Музыка
Группа «Ленинград» выпустила клип после объявления о распаде
Музыкант Сергей Шнуров решил возродить группировку "Ленинград" и выпустил новый клип на песню "Фотоссесия".
Piter.tv 00:44