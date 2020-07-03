Общество

RT на русскомRT на русскомОтец Хабиба Нурмагомедова скончался в Москве

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, скончался в Москве. Об этом политик написал в своём Telegram-канале.
Читать в источнике
Комментировать2,5K

Подробнее о событии

Багаутинов — о смерти отца Хабиба: республика и страна в целом многое потеряли

Чемпионат13:59

Умер тяжело болевший отец Хабиба Нурмагомедова

Sputnik Таджикистан07:10

«Ушел, полный сил и энергии»: скончался Абдулманап Нурмагомедов

РИА Новости09:20

Смерть — единственный проигранный бой. Абдулманап Нурмагомедов в воспоминаниях коллег и друзей

Телеканал 360°10:17

«Создал великого бойца». Реакция на смерть отца Хабиба Нурмагомедова

РБК09:52

Друг назвал причину смерти Абдулманапа Нурмагомедова

Известия08:30

Умер отец Хабиба, катастрофа в российской легкой атлетике, Дмитрий Комбаров — о «Спартаке» Тедеско

Спорт-Экспресс14:45
Показать все источники
Автоматически обработано 7250 источников, обновлено в 15:31, Ашберн
Общество

В Москве начались задержания участников пикетов у здания ФСБ

Ведомости 13:24
54
Происшествия

Адвокат Ефремова заявил, что актер отказался признать вину в ДТП

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил о невиновности своего клиента в смертельном ДТП в центре Москвы.
Ведомости 07:34
4,6K
Экономика

В России усилят контроль над операциями с наличными

Тотальный контроль над операциями с наличными планируют ввести в России.
Панорама Ростова-на-Дону 11:35
9
Политика

В Кремле заявили о контактах с рядом стран по вопросу открытия границ

Москва, 3 июля 2020, 13:11 — REGNUM Россия в настоящее время ведет контакты с отдельными государствами по вопросу открытия границ, однако конкретных решений пока не принималось, заявил 3 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
REGNUM 06:11
15
Происшествия

В Липецке в ДТП с иномарками погиб мужчина

КП - Липецк 02:47
1
Происшествия

Замглавы Минобрнауки задержана по делу о хищении 40 млн рублей

В рамках уголовного дела о хищении 40 млн руб. бюджетных средств полиция задержала предпринимателя и статс-секретаря--заместителя министра науки и высшего образования Марину Лукашевич.
Коммерсантъ 11:21
856
Общество

Sony сменит название впервые более чем за 60 лет

Смена названия произойдет впервые более чем за 60 лет.
Astera 10:08
5
Политика

ЦИК утвердил итоги голосования по вопросу поправок в Конституцию

После обработки всех бюллетеней стал известен и итоговый результат: 77,92% избирателей проголосовали за поправки в Конституцию, что составляет почти 58 миллионов человек, против проголосовали 21,27%, что составляет порядка 16 миллионов человек.
Магнитогорский рабочий 07:31
796
Гаджеты

Новый Galaxy Note 20 случайно показала компания Samsung

На сайте компании для пользователей из России и Украины были опубликованы качественные рендеры флагмана.
Evo-rus.com вчера в 08:27
10
Футбол

Зобнин дисквалифицирован на два матча за удар локтем игрока ЦСКА

Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин дисквалифицирован на два матча за удар локтем футболиста ЦСКА в матче 25-го тура чемпионата России по футболу.
Российская газета 15:06
Армия и оружие

В госдепе США заявили о желании Китая «удвоить ядерный потенциал»

Вашингтон, 3 июля 2020, 22:09 — REGNUM В госдепартаменте США обеспокоены намерениями Китая «удвоить ядерный потенциал» и укрепить «ядерную триаду», сообщает 3 июля RT со ссылкой на представителя госдепа.
REGNUM 15:09
Политика

Минобороны Финляндии отказалось от свастики на эмблемах ВВС

Министерство обороны Финляндии отказалось от свастики на ряде эмблем Военно-воздушных сил.
Евразия Daily вчера в 04:37
1
Общество

Мурашко допустил возвращение к полноценной жизни в России к февралю

Возвращение к полноценной жизни в России после пандемии коронавируса станет возможным не раньше февраля.
Известия 02:36
1,4K
Общество

Роспотребнадзор запретил детский отдых за пределами регионов

Детский организованный отдых разрешили только в пределах своих регионов.
BFM.ru 13:12
93
Фигурное катание

Евгения Медведева тренируется у Елены Буяновой

CT news 08:44
Авто

Компания BMW обновляет программное обеспечение своих автомобилей

Компания BMW научила свои автомобили дооснащаться «по воздуху».
Автоновости дня 05:20
6
Общество

Усомнившийся в статистике по коронавирусу демограф уволен из Росстата

Алексей Ракша участвовал в подготовке материала «Медиазоны» о расхождениях официальной статистики с реальным числом умерших, давал комментарий «Медузе» для расследования о возможных манипуляциях с данными.
Коммерсантъ 12:52
6
Политика

Производитель мороженого «Радуга» отверг предположения о флаге ЛГБТ

Производитель мороженого «Радуга» не имеет отношения к пропаганде нетрадиционных ценностей, заявил вице-президент группы компаний «Чистая линия» Армен Бениаминов.
RT на русском 14:46
1,1K
Общество

В Британии скончался самый старый кот в мире

В Англии в возрасте 31-о года умер самый старый кот в мире. Об этом пишет газета Daily Mail.
Газета.Ru 15:12
1
Космос

По одному Солнцу каждый день съедает монстр J2157

Evo-rus.com 09:25
2
Общество

В Гидрометцентре предупредили о жаре и грозах в ближайшие дни

На Чукотке и Колыме прогнозируются резкое понижение температуры и заморозки ночью.
РБК 03:48
164
Авто

Компания Dodge представила самый мощный серийный внедорожник в мире

Компания Dodge показала обновленную версию внедорожника модели Durango, которая стала самым мощным авто своего класса в мире.
Дни24 12:54
27
Космос

Нижегородцы смогут увидеть парад планет в ночь на воскресенье

Pro Город НН 10:57
84
Общество

Режим повышенной готовности на Кубани продлили до 21 июля

Режим карантина сняли в Краснодарском крае с 21 июня, на Кубань начали активно прибывать туристы, при этом регион вернулся к действию режима "Повышенная готовность".
ТАСС 09:39
116
Политика

Путин заявил о заинтересованности России в притоке мигрантов

Экономика России пережила удар пандемии COVID-19 и последствий глобального спада мировых цен на нефть, отметил Владимир Путин в ходе встречи в пятницу с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию.
Газета.Ru 13:33
4,4K
Политика

Spiegel: Москва потребует от Киева активизации мер по Донбассу

На переговорах по деэскалации конфликта на востоке Украины Москва настаивает на скорейшей юридической реорганизации самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, сообщает немецкое издание Spiegel, ознакомившееся с неофициальным рабочим документом российской делегации.
Газета.Ru 10:02
33
Общество

Выпускники московских школ сдали первый ЕГЭ

Московские выпускники сдали ЕГЭ по географии, литературе и информатике, на эти экзамены зарегистрировались около 25 тысяч выпускников, результаты станут известны не позднее 15 июля, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента образования и науки.
РИА Новости 10:48
27
Хоккей

«Ак Барс» стал серебряным призером чемпионата России по хоккею

ЦСКА стал чемпионом России, у «Ак Барса» и СКА второе место — обе команды набрали одинаковые показатели по всем ключевым статистическим параметрам, третье место досталась московскому «Динамо».
Республика Татарстан 08:06
Музыка

Группа «Ленинград» выпустила клип после объявления о распаде

Музыкант Сергей Шнуров решил возродить группировку "Ленинград" и выпустил новый клип на песню "Фотоссесия".
Piter.tv 00:44
65
Экономика

Экс-зампред ЦБ Поздышев переходит в Банк международных расчетов

Бывший зампред ЦБ, председатель наблюдательного совета управляющей компании Фонда консолидации банковского сектора (УК ФКБС) Василий Поздышев покидает свой пост, сообщается на сайте регулятора.
Коммерсантъ 11:46
7
ещё по теме
Абдулманап Магомедович Нурмагомедов
Российский спортсмен
Российский, украинский спортсмен, тренер, мастер спорта СССР по вольной борьбе. Заслуженный тренер России, старший тренер сборной команды республики Дагестан по боевому самбо. Чемпион Украины по дзюдо и самбо. Отец и тренер Хабиба Нурмагомедова.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Хабиб Нурмагомедов
Российский боец смешанных единоборств
Российский боец смешанных боевых искусств, выступающий под эгидой UFC. Действующий чемпион UFC в лёгком весе. По состоянию на 30 марта 2020 года занимает вторую строчку официального рейтинга UFC среди лучших бойцов независимо от весовой категории.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное