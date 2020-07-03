Общество
Областная газетаСкончался лечившийся от коронавируса отец Хабиба Нурмагомедова
Умер лечившийся от коронавируса отец чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. Абдулманап Нурмагомедов скончался в Москве на 58-м году жизни. Об этом сообщил в информационном блоге в Instagram глава Чечни Рамзан Кадыров.
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