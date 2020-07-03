Общество
RT на русскомОтец Хабиба Нурмагомедова скончался в Москве
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, скончался в Москве. Об этом политик написал в своём Telegram-канале.
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Происшествия
Адвокат Ефремова заявил, что актер отказался признать вину в ДТП
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил о невиновности своего клиента в смертельном ДТП в центре Москвы.
Ведомости 07:34
Политика
Путин прокомментировал вывешивание флага ЛГБТ на здании посольства США
Президент России Владимир Путин прокомментировал вывешивание флага ЛГБТ-сообщества на фасаде здания посольства США в Москве 24 июня.
RT на русском 09:39
Религия
Епархия пообещала вернуть захваченный монастырь под свое управление
Екатеринбургская епархия намерена вернуть под свое управление Среднеуральский женский монастырь, ранее захваченный последователями лишенного сана схиигумена Сергия.
РБК 08:26
Футбол
«Ливерпуль» крупно проиграл «Манчестер Сити» в матче чемпионата Англии
К концу первого тайма подопечные Юргена Клоппа пропустили три гола. Во второй половине к имеющимся забитым мячам добавился ещё один.
CT news 02:29
Политика
В Минобороны прокомментировали слова Болтона о переговорах по ДРСМД
Замглавы Минобороны РФ Александр Фомин прокомментировал воспоминания бывшего советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона о переговорах по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), отметив, что его оценки существенно искажают реальные события.
РИА Новости 09:50
Хоккей
ЦСКА стал чемпионом России по хоккею
Федерация хоккея России (ФХР) объявила ЦСКА чемпионом России сезона 2019/20. Об этом сообщается на официальном сайте организации.
РБК 06:52
Шоу-бизнес
Дочь Глюкозы два года скрывалась за певицей-мультяшкой
Дочь певицы Глюкозы Лида два года скрывалась за певицей-мультяшкой под псевдонимом Lidus.
РЕН ТВ 05:29
Происшествия
ОрВД оценила информацию об опасном сближении самолетов над Ростовом
Информация об опасном сближении самолетов авиакомпаний S7 и Emirates в небе над Ростовом-на-Дону является преувеличением.
Известия вчера в 07:44
Экономика
Поздышев станет старшим советником Банка международных расчетов
"Банк России как учредитель УК ФКБС принял решение о прекращении полномочий Василия Поздышева как председателя и члена наблюдательного совета УК ФКБС в связи с его заявлением и назначением на должность старшего советника Банка международных расчетов", - указано в сообщении регулятора.
ТАСС 10:39
Гаджеты
Продажи смартфонов Honor без сервисов Google взлетели в России
Доля смартфонов Honor с предустановленным магазином приложений AppGallery выросла в 8 раз за 2 квартал 2020 года на российском рынке и достигла 8%. Как отмечает пресс-служба, это лучший показатель продаж смартфонов с собственной экосистемой за пределами Китая.
iXBT.com 07:14
Происшествия
В МВД наказали командира роты из-за одинаковых жетонов у полицейских
«За нарушение требований должностного регламента дисциплинарное взыскание объявлено командиру роты 2-го оперативного полка полиции ГУ МВД России по городу Москве», — сообщили в ведомстве.
РБК вчера в 16:14
Авто
Lamborghini представила яхту за 235 миллионов рублей
Сумарная мощность двигателе яхты составляет 4000 лошадиных сил, судно оснащается двумя силовыми агрегаторами типа типа Twin MAN V12.
Inc-news.ru вчера в 11:11
Общество
Подозреваемых по делу MH17 вызвали в суд в Нидерландах 31 августа
Суд в Нидерландах вызвал подозреваемых по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины на следующий блок слушаний, которые начнутся 31 августа, заявил председательствующий судья Хендрик Стинхейс.
РИА Новости 08:19
Энергетика
Биржевая цена на бензин АИ-95 обновила исторический рекорд
Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже установила исторический рекорд, свидетельствуют данные торгов, опубликованные на сайте биржи.
РБК 30 июня в 15:07
Наука
В Роспотребнадзоре предупредили о риске новой пандемии свиного гриппа
Новый штамм вируса свиного гриппа, который был обнаружен в Китае, обладает высоким потенциалом для развития новой пандемии, чтобы предотвратить появление нового вируса, необходимо отслеживать его циркуляцию, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора со ссылкой на ведущего эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Михаила Лебедева.
РИА Новости 10:40
Здоровье
Козловских объяснил, почему появилось письмо о занижении статистики
Главный санитарный врач Свердловской области Дмитрий Козловских объяснил, почему появилось письмо о занижении статистики больных коронавирусом.
Вечерние Ведомости 10:30
Здоровье
В Минздраве назвали регионы с самой высокой заболеваемостью раком
Архангельская область стала лидером среди российских регионов по заболеваемости злокачественными новообразованиями в 2019 году.
РБК 01:30
Политика
Владимир Путин подписал указ о поправках к Конституции России
Ново-Огарево, Московская область, 3 июля 2020, 16:31 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о вступлении поправок к Конституции России в силу.
REGNUM 09:31
Общество
В Оренбуржье первый ЕГЭ сдавали чуть более 1 тыс. выпускников
Оренбург, 3 июля 2020, 15:32 — REGNUM В Оренбургской области 3 июля более 1 тысячи выпускников сдавали первый ЕГЭ.
REGNUM 08:32
Культура
В Москве умер старейший актер театра Российской армии Александр Петров
Телеканал Санкт-Петербург 10:35
Политика
Верховный суд Турции разрешил превратить собор Святой Софии в мечеть
Верховный суд Турции постановил, что президент страны Реджеп Тайип Эрдоган может поменять статус собора Святой Софии в Стамбуле и превратить ее в мечеть.
Российская газета вчера в 09:11
Интернет
Spotify снова будет показывать тексты песен
Музыкальный стриминговый сервис Spotify вернет показ текстов песен, сообщает Techcrunch.
Коммерсантъ 30 июня в 12:05
Экономика
Власти Удмуртии предложили ввести утилизационный сбор на оружие
Комитет Госдумы по экономической политике разработал законопроект о введении утилизационного сбора на пневматическое и огнестрельное оружие.
Известия 05:22
Здоровье
Детские оздоровительные лагеря в Чувашии этим летом не откроются
Ранее власти республики рассчитывали на возможное открытие детской летней оздоровительной кампании с 15 июля, окончательное решение планировали принять, исходя из эпидемиологической обстановки.
Интерфакс - Россия 10:32
Политика
В США назвали «ужасными» российские «Буревестник» и «Посейдон»
Спецпредставитель президента США по вопросам контроля над вооружениями Маршалл Биллингсли в пятницу, 3 июля, назвал «ужасными» океанскую многоцелевую систему «Посейдон» и крылатую ракету «Буревестник» и призвал свернуть эти проекты.
Известия 04:30
Политика
Путин заявил о заинтересованности России в притоке мигрантов
Россия нуждается в притоке мигрантов для экономического развития. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в пятницу, 3 июля.
Известия 10:36
Шоу-бизнес
Асмус и Харламов разводятся из-за пагубных привычек комика
Как сообщает «Слово и Дело», стали известны реальные причины, по которым разводятся популярный комик Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус.
CT news вчера в 17:08
Политика
Путин выступил против полной замены очного обучения на дистанционное
Российские власти не собираются полностью заменять очное обучение дистанционным, заявил президент Владимир Путин.
Коммерсантъ 09:42