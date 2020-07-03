Общество

RT на русскомRT на русскомОтец Хабиба Нурмагомедова скончался в Москве

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, скончался в Москве. Об этом политик написал в своём Telegram-канале.
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«Создал великого бойца». Реакция на смерть отца Хабиба Нурмагомедова

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Умер тяжело болевший отец Хабиба Нурмагомедова

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Адвокат Ефремова заявил, что актер отказался признать вину в ДТП

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил о невиновности своего клиента в смертельном ДТП в центре Москвы.
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Президент России Владимир Путин прокомментировал вывешивание флага ЛГБТ-сообщества на фасаде здания посольства США в Москве 24 июня.
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Епархия пообещала вернуть захваченный монастырь под свое управление

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К концу первого тайма подопечные Юргена Клоппа пропустили три гола. Во второй половине к имеющимся забитым мячам добавился ещё один.
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Замглавы Минобороны РФ Александр Фомин прокомментировал воспоминания бывшего советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона о переговорах по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), отметив, что его оценки существенно искажают реальные события.
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ОрВД оценила информацию об опасном сближении самолетов над Ростовом

Информация об опасном сближении самолетов авиакомпаний S7 и Emirates в небе над Ростовом-на-Дону является преувеличением.
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Экономика

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"Банк России как учредитель УК ФКБС принял решение о прекращении полномочий Василия Поздышева как председателя и члена наблюдательного совета УК ФКБС в связи с его заявлением и назначением на должность старшего советника Банка международных расчетов", - указано в сообщении регулятора.
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Сумарная мощность двигателе яхты составляет 4000 лошадиных сил, судно оснащается двумя силовыми агрегаторами типа типа Twin MAN V12.
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Подозреваемых по делу MH17 вызвали в суд в Нидерландах 31 августа

Суд в Нидерландах вызвал подозреваемых по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины на следующий блок слушаний, которые начнутся 31 августа, заявил председательствующий судья Хендрик Стинхейс.
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Биржевая цена на бензин АИ-95 обновила исторический рекорд

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Владимир Путин подписал указ о поправках к Конституции России

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В Москве умер старейший актер театра Российской армии Александр Петров

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Верховный суд Турции разрешил превратить собор Святой Софии в мечеть

Верховный суд Турции постановил, что президент страны Реджеп Тайип Эрдоган может поменять статус собора Святой Софии в Стамбуле и превратить ее в мечеть.
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Spotify снова будет показывать тексты песен

Музыкальный стриминговый сервис Spotify вернет показ текстов песен, сообщает Techcrunch.
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Ранее власти республики рассчитывали на возможное открытие детской летней оздоровительной кампании с 15 июля, окончательное решение планировали принять, исходя из эпидемиологической обстановки.
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Путин заявил о заинтересованности России в притоке мигрантов

Россия нуждается в притоке мигрантов для экономического развития. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в пятницу, 3 июля.
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