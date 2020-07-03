Общество

RT на русскомRT на русскомОтец Хабиба Нурмагомедова скончался в Москве

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, скончался в Москве. Об этом политик написал в своём Telegram-канале.
Читать в источнике
Комментировать2,5K

Подробнее о событии

Смерть — единственный проигранный бой. Абдулманап Нурмагомедов в воспоминаниях коллег и друзей

Телеканал 360°10:17

Абдулманап Нурмагомедов воспитал 27 чемпионов мира. У него были очень простые принципы: уважение, дисциплина и ответственность

Sports.ru15:04

Умер отец Хабиба, катастрофа в российской легкой атлетике, Дмитрий Комбаров — о «Спартаке» Тедеско

Спорт-Экспресс14:45

«Ушел, полный сил и энергии»: скончался Абдулманап Нурмагомедов

РИА Новости09:20

Видео: правила жизни Хабиба Нурмагомедова

Чемпионат16:39

Умер тяжело болевший отец Хабиба Нурмагомедова

Sputnik Таджикистан07:10

Отец республики: Нурмагомедов-старший проиграл в схватке с болезнью

News.ru09:11
Показать все источники
Автоматически обработано 7250 источников, обновлено в 17:02, Ашберн
Происшествия

Адвокат Ефремова заявил, что актер отказался признать вину в ДТП

Ведомости 07:34
4,8K
Общество

Детские сады в Ростовской области 6 июля вернутся к полноценной работе

Власти Ростовской области решили в очередной раз смягчить ограничения, действующие в регионе из-за пандемии коронавируса.
ТАСС 11:49
33
Общество

Мурашко допустил возвращение к полноценной жизни в России к февралю

Возвращение к полноценной жизни в России после пандемии коронавируса станет возможным не раньше февраля.
Известия 02:36
1,4K
Политика

Владимир Путин подписал указ о поправках к Конституции России

Ново-Огарево, Московская область, 3 июля 2020, 16:31 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о вступлении поправок к Конституции России в силу.
REGNUM 09:31
4,5K
Футбол

Тульский «Арсенал» предложил пост главного тренера Магомеду Адиеву

По информации источника, руководство клуба предложило пост главного тренера Магомеду Адиеву, который на сегодняшний день возглавляет выступающую в ФНЛ "Чайку".
Soccer.ru 15:42
Хоккей

Российские хоккеисты не включены в сборную всех времен

Эксперты составили символическую хоккейную сборную, куда включили различных хоккеистов, которые в разные годы принимали участие в чемпионатах мира.
CT news 08:16
Политика

Суд по делу MH17 ожидает спутниковые снимки с места крушения от США

Нидерландский суд посчитал обоснованной просьбу защиты повторно запросить у властей США спутниковые снимки с места крушения рейса MH17 на Украине в 2014 году.
Коммерсантъ 13:38
2
Общество

Прокурор запросила шесть лет для псковской журналистки Прокопьевой

РИА Новости 05:13
848
Футбол

Отец Глушенкова прокомментировал интерес к сыну со стороны «Зенита»

Отец полузащитника «Спартака» Максима Глушенкова, который выступает за «Крылья Советов» на правах аренды, Александр Глушенков прокомментировал информацию об интересе со стороны «Зенита».
Metaratings 13:15
Общество

Дагестанцев просят не приезжать на похороны Абдулманапа Нурмагомедова

News.ru 12:21
2
Игры

В сети опубликован новый трейлер ПК-версии Death Stranding

Evo-rus.com 05:11
32
Футбол

Допинг-офицеры УЕФА внепланово проверили 6 игроков «Барселоны»

Допинг-офицеры УЕФА устроили внеплановую проверку, прибыв в расположение «Барселоны», сообщает Mundo Deportivo.Специалисты проверили шесть футболистов команды.
Soccer.ru 16:50
Происшествия

Диспетчеры нарушили инструкцию при разведении самолетов над Ростовом

По предварительной версии, в инциденте с разведением самолетов над Ростовом диспетчеры нарушили регламент работы.
Известия вчера в 09:16
480
Общество

Около трети месячной нормы осадков выпало в отдельных округах Москвы

В отдельных районах Москвы интенсивность осадков достигла 30 миллиметров в час, что соответствует трети месячной нормы, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.
Москва 24 15:02
21
Происшествия

Замглавы Минобрнауки задержана по делу о хищении 40 млн рублей

В рамках уголовного дела о хищении 40 млн руб. бюджетных средств полиция задержала предпринимателя и статс-секретаря--заместителя министра науки и высшего образования Марину Лукашевич.
Коммерсантъ 11:21
970
Экономика

Экс-зампред ЦБ Поздышев переходит в Банк международных расчетов

Бывший зампред ЦБ, председатель наблюдательного совета управляющей компании Фонда консолидации банковского сектора (УК ФКБС) Василий Поздышев покидает свой пост, сообщается на сайте регулятора.
Коммерсантъ 11:46
8
Экономика

Более 80 тонн золота в Китае оказались поддельными

Пекин, 3 июля 2020, 11:48 — REGNUM Золотые слитки массой 83 тонны китайской компании по переработке золота Wuhan Kingold Jewelry оказались поддельными, сообщает агентство Caixin.
REGNUM 04:48
42
Политика

Путин объяснил появление флага ЛГБТ на здании посольства США

Вывешивание флага ЛГБТ на здании посольства США в центре Москвы на Новинском бульваре характеризует самих сотрудников диппредставительства, заявил президент России Владимир Путин на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию РФ.
Газета.Ru 12:46
2,2K
Общество

Усомнившийся в статистике по коронавирусу демограф уволен из Росстата

Алексей Ракша участвовал в подготовке материала «Медиазоны» о расхождениях официальной статистики с реальным числом умерших, давал комментарий «Медузе» для расследования о возможных манипуляциях с данными.
Коммерсантъ 12:52
9
Хоккей

«Ак Барс» стал серебряным призером чемпионата России по хоккею

ЦСКА стал чемпионом России, у «Ак Барса» и СКА второе место — обе команды набрали одинаковые показатели по всем ключевым статистическим параметрам, третье место досталась московскому «Динамо».
Республика Татарстан 08:06
Общество

В Петербурге отмечается «ожидаемый» рост заболеваемости коронавирусом

Башкетова уточнила, что пока регион продолжает выходить из ограничений и небольшой рост заболеваемости COVID-19 не повлияет на это.
FlashNord 07:48
209
Общество

Пособие до 60 тыс. руб. получит часть россиян в ближайшие два месяца

Если случаи заражения среди пациентов медучреждения были зафиксированы, сотрудники получат по 35 тыс.
Цензуры.Нет 15:31
38
Происшествия

Опубликовано снятое перед смертью видео блогерши Тропицель

РИА Новости 11:24
25
Единоборства

Макгрегор выразил соболезнования Нурмагомедову в связи с кончиной отца

Бойцы UFC Конор Макгрегор и Джастин Гэтжи выразили соболезнования Хабибу Нурмагомедову в связи со смертью его отца.
Российская газета 15:19
Армия и оружие

Террорист ПНС Ливии отдал приказ убить троих пленных солдат ЛНА

Приказ отдал боевик Мохаммад Бахрун по прозвищу Аль-Фар, сообщает Федеральное агентство новостей со ссылкой на источники в соцсетях.
Экономика сегодня 15:22
Автоспорт

Хэмилтон стал лучшим по итогам второй практики Гран-при Австрии

Британец Льюис Хэмилтон, выступающий за «Мерседес», показал лучшее время по итогам второй практики стартового этапа сезона.
Советский спорт 11:24
Общество

В Британии скончался самый старый кот в мире

В Англии в возрасте 31-го года умер самый старый кот в мире. Об этом пишет газета Daily Mail.
Газета.Ru 15:12
25
Религия

Лишенный сана схиигумен Сергий отказался покидать монастырь

Отец Сергий (Романов), которого церковный суд лишил сана, в новом видеообращении заявил, что отказывается покидать Среднеуральский женский монастырь.
ТАСС 10:02
1,8K
Здоровье

В Минздраве назвали регионы с самой высокой заболеваемостью раком

Архангельская область стала лидером среди российских регионов по заболеваемости злокачественными новообразованиями в 2019 году.
РБК 01:30
901
Наука

Динозавры погибли после падения астероида

Британские ученые провели исследование, в ходе которого доказали, что именно падение на Землю астероида, а не продолжительные извержения вулканов, стало причиной гибели динозавров.
Live24 вчера в 04:37
144
ещё по теме
Абдулманап Магомедович Нурмагомедов
Российский спортсмен
Российский, украинский спортсмен, тренер, мастер спорта СССР по вольной борьбе. Заслуженный тренер России, старший тренер сборной команды республики Дагестан по боевому самбо. Чемпион Украины по дзюдо и самбо. Отец и тренер Хабиба Нурмагомедова.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Хабиб Нурмагомедов
Российский боец смешанных единоборств
Российский боец смешанных боевых искусств, выступающий под эгидой UFC. Действующий чемпион UFC в лёгком весе. По состоянию на 30 марта 2020 года занимает вторую строчку официального рейтинга UFC среди лучших бойцов независимо от весовой категории.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное